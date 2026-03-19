 „V-ați dori asta?" Întrebarea care l-a uimit pe Mirel Rădoi: „Cum?!"
„V-ați dori asta?” Întrebarea care l-a uimit pe Mirel Rădoi: „Cum?!”

Publicat: 19.03.2026, ora 20:18
Actualizat: 19.03.2026, ora 20:18
  • Mirel Rădoi (44 de ani), antrenorul FCSB, a rămas blocat în momentul în care a fost întrebat dacă și-ar dori ca U Craiova, fosta sa echipă, să câștige titlul în Superliga.

Gigi Becali a susținut că Mirel Rădoi nu își dorește ca oltenii să pună mâna pe primul titlu după mai bine de 3 decenii, deși chiar el i-a antrenat în prima parte a campionatului.

Nicio femeie în conducerea FRF Deși Burleanu promovează fotbalul feminin, CEx rămâne doar pentru bărbați
Citește și
Nicio femeie în conducerea FRF Deși Burleanu promovează fotbalul feminin, CEx rămâne doar pentru bărbați
Citește mai mult
Nicio femeie în conducerea FRF Deși Burleanu promovează fotbalul feminin, CEx rămâne doar pentru bărbați

Întrebarea care l-a uimit pe Mirel Rădoi: „Cum?!”

La conferința de presă de joi i-au fost amintite declarațiile patronului și a fost întrebat frontal: „V-ați dori să câștige Craiova campionatul?”.

Rădoi a rămas blocat preț de câteva secunde, timp în care reporterul a repetat întrebarea.

„Cum? N-aș vrea să intru în lucrurile astea. Nici n-am văzut meciul din play-off (n.r. - U Craiova - FC Argeș 0-1), sunt focusat pe ce se întâmplă în play-out, am văzut meciurile din play-out. Așa că, legat de lucrurile astea n-aș vrea să vorbesc.

Am văzut UTA - Hermannstadt, Botoșani - Slobozia. Mă uit la meciurile astea, pentru că astea contează pentru noi în momentul de față. Deocamdată nu putem să ne uităm la ceea ce se întâmplă în play-off.

Dacă vom câștiga play-out-ul și o să jucăm finala barajului pentru Conference League, atunci o să ne uităm, ca să vedem cu cine jucăm. Ce se întâmplă sus nu mai este treaba mea”, a spus Mirel Rădoi.

U Craiova a început play-off-ul de pe primul loc, însă și-a pierdut poziția după meciul cu Argeș.

În prezent, echipa se află pe locul 3, cu 30 de puncte, în timp ce Rapid conduce clasamentul play-off-ului cu 31 de puncte, urmată de U Cluj, tot cu 30 de puncte.

Oltenii au început sezonul cu Mirel Rădoi pe bancă, care a reușit 14 victorii în 26 de meciuri, însă tehnicianul a plecat fără a oferi multe detalii.

Acesta a explicat în conferința de prezentare la FCSB că „unde sunt tras la răspundere, nu-mi place să rămân”.

Antrenorul portughez a preluat echipa pe 11 noiembrie 2025 și, până în prezent, a adunat 21 de meciuri, în care a obținut 12 victorii.

Mirel nu vrea Craiova campioană. Nu știu, că nu am vorbit cu el. Dar eu așa cred. Adică eu zic cum aș fi vrut eu.Să pară că eu am făcut acolo și altul a dărâmat. Oricât de bun ai fi… când ești antrenor ești în lume, nu în biserică. Gigi Becali la TV Digi Sport.

Rădoi a preluat-o pe FCSB, echipă aflată în play-out, cu misiunea de a redresa formația și de a obține calificarea preliminariile Conference League.

Formația roș-albastră se află pe locul 9 în play-out, cu 24 de puncte.

Partida cu UTA va avea loc mâine, de la 19:00, în runda #2 din play-out.

Meciul va fi liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Citește și

Ilie Drăgan nu renunță Îl amenință pe Răzvan Burleanu: „A mințit pe toată lumea, toți știu! Voi merge până la capăt”
Superliga
17:55
Ilie Drăgan nu renunță Îl amenință pe Răzvan Burleanu: „A mințit pe toată lumea, toți știu! Voi merge până la capăt”
Citește mai mult
Ilie Drăgan nu renunță Îl amenință pe Răzvan Burleanu: „A mințit pe toată lumea, toți știu! Voi merge până la capăt”
Burleanu, comparat cu Ceaușescu VIDEO. Mititelu se folosește de AI pentru a râde de șeful FRF. Ce a apărut pe contul FC U Craiova: „Reales la al patrulea congres!”
Diverse
17:06
Burleanu, comparat cu Ceaușescu VIDEO. Mititelu se folosește de AI pentru a râde de șeful FRF. Ce a apărut pe contul FC U Craiova: „Reales la al patrulea congres!”
Citește mai mult
Burleanu, comparat cu Ceaușescu VIDEO. Mititelu se folosește de AI pentru a râde de șeful FRF. Ce a apărut pe contul FC U Craiova: „Reales la al patrulea congres!”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

INTERVIU VIDEO Emil Hurezeanu, despre o nouă ordine mondială: „Coşmarul e al tuturor” / Ce îi reproșează lui Nicușor Dan 
INTERVIU VIDEO Emil Hurezeanu, despre o nouă ordine mondială: „Coşmarul e al tuturor” / Ce îi reproșează lui Nicușor Dan 
INTERVIU VIDEO Emil Hurezeanu, despre o nouă ordine mondială: „Coşmarul e al tuturor” / Ce îi reproșează lui Nicușor Dan 
Știrile zilei din sport
Mormântul lui Balaci, vandalizat FOTO. Imagine revoltătoare! Lorena Balaci a făcut plângere: „Erau urme de sânge, vreau să fie pedepsit!”
Superliga
19.03
Mormântul lui Balaci, vandalizat FOTO. Imagine revoltătoare! Lorena Balaci a făcut plângere: „Erau urme de sânge, vreau să fie pedepsit!”
Citește mai mult
Mormântul lui Balaci, vandalizat FOTO. Imagine revoltătoare! Lorena Balaci a făcut plângere: „Erau urme de sânge, vreau să fie pedepsit!”
Surpriză la FCSB MM spusese că nu va mai juca în acest sezon, dar Rădoi a anunțat că revine
Superliga
19.03
Surpriză la FCSB MM spusese că nu va mai juca în acest sezon, dar Rădoi a anunțat că revine
Citește mai mult
Surpriză la FCSB MM spusese că nu va mai juca în acest sezon, dar Rădoi a anunțat că revine
Nicio femeie în conducerea FRF Deși Burleanu promovează fotbalul feminin, CEx rămâne doar pentru bărbați
Nationala
19.03
Nicio femeie în conducerea FRF Deși Burleanu promovează fotbalul feminin, CEx rămâne doar pentru bărbați
Citește mai mult
Nicio femeie în conducerea FRF Deși Burleanu promovează fotbalul feminin, CEx rămâne doar pentru bărbați
Premieră la TV: UCL a bătut Liga 1 Audiența „optimilor” Ligii e mai mare decât a primei etape de play-off/out. Real - City, peste Rapid - Dinamo 
Media
19.03
Premieră la TV: UCL a bătut Liga 1 Audiența „optimilor” Ligii e mai mare decât a primei etape de play-off/out. Real - City, peste Rapid - Dinamo
Citește mai mult
Premieră la TV: UCL a bătut Liga 1 Audiența „optimilor” Ligii e mai mare decât a primei etape de play-off/out. Real - City, peste Rapid - Dinamo 
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
09:10
„Cele 5 voturi pot fi 5 dosare” Răzvan Burleanu, amenințat cu procese: „Sperăm să se țină de cuvânt și Gigi Becali”
„Cele 5 voturi pot fi 5 dosare” Răzvan Burleanu, amenințat cu procese: „Sperăm să se țină de cuvânt și Gigi Becali”
10:20
„Voia să-l ia în cameră” Dezvăluire șocantă din Italia despre fostul antrenor de la U Craiova: „A încercat să-l atingă la hotel”
„Voia să-l ia în cameră” Dezvăluire șocantă din Italia despre fostul antrenor de la U Craiova: „A încercat să-l atingă la hotel”
10:36
Gabi Ruse, în turul 2 la Miami Românca a obținut o calificare spectaculoasă » Se va duela cu una dintre favoritele turneului
Gabi Ruse, în turul 2 la Miami  Românca a obținut o calificare spectaculoasă » Se va duela cu una dintre favoritele turneului
09:58
Meci greu pentru Kovacs FOTO. Arbitrul român a acordat 9 „galbene” și două penalty-uri în AS Roma - Bologna » Moment tensionat cu antrenorul oaspeților
Meci greu pentru Kovacs FOTO. Arbitrul român a acordat 9 „galbene” și două penalty-uri în AS Roma - Bologna » Moment tensionat cu antrenorul oaspeților
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Cenzură apărată cu bodyguarzii de Burleanu

Dan Udrea: Cenzură apărată cu bodyguarzii de Burleanu

Dan Udrea: Cenzură apărată cu bodyguarzii de Burleanu
Copiii iubesc măscăricii

Cristian Geambașu: Copiii iubesc măscăricii

Cristian Geambașu: Copiii iubesc măscăricii
Burleanu și burlescul

Radu Naum: Burleanu și burlescul

Radu Naum: Burleanu și burlescul
Setea de putere a lui Burleanu

Silviu Tudor Samuilă: Setea de putere a lui Burleanu

Silviu Tudor Samuilă: Setea de putere a lui Burleanu
Utopia onoarei

Cristian Geambașu: Utopia onoarei

Cristian Geambașu: Utopia onoarei
Moralitatea dinastiei Burleanu

Dan Udrea: Moralitatea dinastiei Burleanu

Dan Udrea: Moralitatea dinastiei Burleanu
Meci bun, arbitraj de județeană

Cristian Geambașu: Meci bun, arbitraj de județeană

Cristian Geambașu: Meci bun, arbitraj de județeană
Fotbaliștii iranieni pot să fugă repede

Cristian Tudor Popescu: Fotbaliștii iranieni pot să fugă repede

Cristian Tudor Popescu: Fotbaliștii iranieni pot să fugă repede
Ce caută Mirel aici?

Radu Naum: Ce caută Mirel aici?

Radu Naum: Ce caută Mirel aici?
Dinamo, fraierul care stă civilizat la coadă!

Dan Udrea: Dinamo, fraierul care stă civilizat la coadă!

Dan Udrea: Dinamo, fraierul care stă civilizat la coadă!
Corbu de pretutindeni

Cristian Geambașu: Corbu de pretutindeni

Cristian Geambașu: Corbu de pretutindeni
Fede Valverde, jucătorul infinit

Theodor Jumătate: Fede Valverde, jucătorul infinit

Theodor Jumătate: Fede Valverde, jucătorul infinit
Doamna Șucu și cei care au / n-au făcut ceva în viață

Dan Udrea: Doamna Șucu și cei care au / n-au făcut ceva în viață

Dan Udrea: Doamna Șucu și cei care au / <span>n-au</span> făcut ceva în viață
„Mașina de tocat carne”

Cristian Geambașu: „Mașina de tocat carne”

Cristian Geambașu: „Mașina de tocat carne”
Firescul nefiresc

Silviu Tudor Samuilă: Firescul nefiresc

Silviu Tudor Samuilă: Firescul nefiresc
Dacă ar fi pus să renunțe să mai facă schimbările, Becali mai degrabă ar renunța la echipă!

Dan Udrea: Dacă ar fi pus să renunțe să mai facă schimbările, Becali mai degrabă ar renunța la echipă!

Dan Udrea: Dacă ar fi pus să renunțe să mai facă schimbările, Becali mai degrabă ar renunța la echipă!
Să mori de râs

Radu Naum: Să mori de râs

Radu Naum: Să mori de râs
Și tu, Mirele?

Cristian Geambașu: Și tu, Mirele?

Cristian Geambașu: Și tu, Mirele?
12 ani cu Burleanu: „Acolo unde toți gândesc la fel, nimeni nu gândește prea mult?!”

Dan Udrea: 12 ani cu Burleanu: „Acolo unde toți gândesc la fel, nimeni nu gândește prea mult?!”

Dan Udrea: 12 ani cu Burleanu: „Acolo unde toți gândesc la fel, nimeni nu gândește prea mult?!”
Câți bani pierde FCSB din cauza lui Charalambous

Cristian Geambașu: Câți bani pierde FCSB din cauza lui Charalambous

Cristian Geambașu: Câți bani pierde FCSB din cauza lui Charalambous
