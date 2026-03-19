Mirel Rădoi (44 de ani), antrenorul FCSB, a rămas blocat în momentul în care a fost întrebat dacă și-ar dori ca U Craiova, fosta sa echipă, să câștige titlul în Superliga.

Gigi Becali a susținut că Mirel Rădoi nu își dorește ca oltenii să pună mâna pe primul titlu după mai bine de 3 decenii, deși chiar el i-a antrenat în prima parte a campionatului.

Întrebarea care l-a uimit pe Mirel Rădoi: „Cum?!”

La conferința de presă de joi i-au fost amintite declarațiile patronului și a fost întrebat frontal: „V-ați dori să câștige Craiova campionatul?”.

Rădoi a rămas blocat preț de câteva secunde, timp în care reporterul a repetat întrebarea.

„Cum? N-aș vrea să intru în lucrurile astea. Nici n-am văzut meciul din play-off (n.r. - U Craiova - FC Argeș 0-1), sunt focusat pe ce se întâmplă în play-out, am văzut meciurile din play-out. Așa că, legat de lucrurile astea n-aș vrea să vorbesc.

Am văzut UTA - Hermannstadt, Botoșani - Slobozia. Mă uit la meciurile astea, pentru că astea contează pentru noi în momentul de față. Deocamdată nu putem să ne uităm la ceea ce se întâmplă în play-off.

Dacă vom câștiga play-out-ul și o să jucăm finala barajului pentru Conference League, atunci o să ne uităm, ca să vedem cu cine jucăm. Ce se întâmplă sus nu mai este treaba mea”, a spus Mirel Rădoi.

U Craiova a început play-off-ul de pe primul loc, însă și-a pierdut poziția după meciul cu Argeș.

În prezent, echipa se află pe locul 3, cu 30 de puncte, în timp ce Rapid conduce clasamentul play-off-ului cu 31 de puncte, urmată de U Cluj, tot cu 30 de puncte.

Oltenii au început sezonul cu Mirel Rădoi pe bancă, care a reușit 14 victorii în 26 de meciuri, însă tehnicianul a plecat fără a oferi multe detalii.

Acesta a explicat în conferința de prezentare la FCSB că „unde sunt tras la răspundere, nu-mi place să rămân”.

Antrenorul portughez a preluat echipa pe 11 noiembrie 2025 și, până în prezent, a adunat 21 de meciuri, în care a obținut 12 victorii.

Mirel nu vrea Craiova campioană. Nu știu, că nu am vorbit cu el. Dar eu așa cred. Adică eu zic cum aș fi vrut eu.Să pară că eu am făcut acolo și altul a dărâmat. Oricât de bun ai fi… când ești antrenor ești în lume, nu în biserică. Gigi Becali la TV Digi Sport.

Rădoi a preluat-o pe FCSB, echipă aflată în play-out, cu misiunea de a redresa formația și de a obține calificarea preliminariile Conference League.

Formația roș-albastră se află pe locul 9 în play-out, cu 24 de puncte.

Partida cu UTA va avea loc mâine, de la 19:00, în runda #2 din play-out.

