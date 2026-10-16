Fonduri europene pentru stadionul Steaua Pentru ce vrea să obțină MApN o finanțare nerambursabilă de 10 milioane de euro

CSA Steaua vrea să acceseze fonduri europene pentru a produce și stoca energie din surse regenerabile pe stadionul din Ghencea, cu scopul de a reduce cheltuielile de funcționare.

Programul prevede finanțări de până la 10 milioane de euro pentru fiecare beneficiar.

MApN a transmis pentru GOLAZO.ro că, după realizarea investiției și evaluarea economiilor, clubul va analiza posibilitatea reducerii tarifelor de închiriere a arenei.

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Stadionul Steaua generează cheltuieli importante de funcționare, iar Clubul Sportiv al Armatei caută soluții pentru a reduce facturile.

Într-un răspuns transmis către GOLAZO.ro, Ministerul Apărării Naționale a comunicat atât costurile actuale ale utilităților, cât și planurile pentru modernizarea energetică a arenei.

Fonduri europene pentru stadionul Steaua

Potrivit datelor furnizate de minister, costurile medii lunare aferente utilităților necesare funcționării Stadionului „Steaua”, respectiv energia electrică, gazele naturale și serviciile de alimentare cu apă și canalizare, sunt de aproximativ 381.300,49 lei, circa 71.500 de euro.

Raportată la 12 luni, această medie înseamnă aproximativ 4,58 milioane de lei (858.000 de euro) pentru utilități, dacă nivelul cheltuielilor se menține.

Pentru utilizarea nocturnei, a sistemelor de climatizare și a celorlalte componente ale infrastructurii, MApN estimează cheltuielile aferente organizării unui meci de fotbal pe Stadionul Steaua la aproximativ 6.000 de euro, sumă care poate varia în funcție de condițiile de desfășurare a evenimentului.

Până la 10 milioane de euro pentru investiția de la stadionul Steaua

Ministerul a anunțat că soluția avută în vedere de CSA Steaua pentru reducerea facturilor este accesarea unor finanțări nerambursabile prin Fondul pentru Modernizare, pentru realizarea unui sistem de producere a energiei electrice cu ajutorul panourilor fotovoltaice și de stocare a energiei generate, destinat stadionului din Ghencea.

Astfel, arena ar putea folosi energia proprie în loc să depindă exclusiv de cea cumpărată din rețeaua publică.

Ghidul aprobat prin Ordinul ministrului Energiei nr. 1.065/2026 prevede finanțări nerambursabile de până la 10 milioane de euro pentru fiecare beneficiar, în limita cheltuielilor eligibile.

CSA vrea finanțare europeană și pentru bazinul de înot și baza de la Săftica

Pe lângă stadionul Steaua, CSA intenționează să solicite finanțare prin Fondul pentru Modernizare și pentru bazinul de înot, respectiv Baza Sportivă Săftica, prin cereri distincte.

„Clubul Sportiv al Armatei «Steaua» are în vedere accesarea fondurilor nerambursabile disponibile prin Fondul pentru Modernizare, în scopul creșterii eficienței energetice și al reducerii costurilor de funcționare a infrastructurii sportive pe care o administrează”, a transmis MApN pentru GOLAZO.ro.

În cazul stadionului din Ghencea, proiectul ar urma să includă atât producerea energiei electrice din surse regenerabile, prin instalarea unor panouri fotovoltaice, cât și stocarea energiei produse, pentru a putea fi utilizată ulterior.

Stadionul Steaua nu are panouri fotovoltaice, dar CSA vrea să le instaleze

Există însă o condiție importantă: în prezent, arena nu dispune de panouri fotovoltaice.

„Clubul are însă în vedere implementarea unui sistem integrat de producere și stocare a energiei electrice din surse regenerabile, care să contribuie la reducerea consumului de energie din rețeaua publică și, implicit, la diminuarea cheltuielilor operaționale.

Realizarea acestei investiții va fi analizată în cadrul demersurilor pentru accesarea finanțărilor nerambursabile, cu respectarea condițiilor de eligibilitate și a cerințelor tehnice prevăzute de program”, se arată în răspunsul ministerului.

Steaua ia în calcul reducerea chiriilor după investiție

Reducerea costurilor de funcționare ar putea avea efecte și asupra tarifelor plătite de cei care închiriază stadionul Steaua.

GOLAZO.ro a întrebat MApN dacă eventualele economii la energie s-ar putea reflecta în prețurile achitate de cluburile private și de organizatorii altor evenimente.

Ministerul a precizat că o asemenea măsură va fi analizată după realizarea investiției și evaluarea economiilor obținute.

„După implementarea investițiilor și evaluarea economiilor efectiv realizate, conducerea Clubului Sportiv al Armatei «Steaua» va analiza posibilitatea ajustării tarifelor de închiriere și utilizare a infrastructurii sportive.

Există intenția ca beneficiile economice rezultate din reducerea costurilor energetice să se reflecte inclusiv într-o diminuare a tarifelor practicate, în condițiile respectării cadrului legal aplicabil și ale asigurării sustenabilității financiare a bazei sportive”, a transmis MApN.

Ce spune MApN despre limita de 20% pentru activitățile comerciale

GOLAZO.ro a solicitat ministerului și clarificări privind respectarea condițiilor din ghidul de finanțare referitoare la activitățile economice desfășurate în infrastructura publică.

Regulile prevăd condiții specifice pentru activitățile economice auxiliare, inclusiv un prag de 20%.

Întrebat dacă CSA deține un raport de audit sau o evidență contabilă separată care să permită verificarea respectării acestor condiții în cazul stadionului, MApN a răspuns că instituția ține evidența veniturilor proprii, inclusiv a celor obținute din exploatarea infrastructurii sportive.

„Potrivit evidențelor existente, veniturile proprii realizate nu ating pragul de 20% raportat la veniturile totale ale clubului”, a menționat ministerul.

Ghencea, gaură de milioane!

Investiția în producerea și stocarea energiei ar putea reduce o parte din cheltuielile de funcționare ale stadionului Steaua, dar nu ar rezolva singură dezechilibrul financiar al arenei.

În perioada 2021-2026, stadionul a avut cheltuieli totale de aproximativ 10,5 milioane de euro și venituri de numai 2,8 milioane de euro.

Diferența dintre sumele cheltuite și cele încasate a ajuns astfel la circa 7,7 milioane de euro. Veniturile au acoperit doar aproximativ 27% din cheltuieli.

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