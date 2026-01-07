Fost campion, fără wildcard Belinda Bencic sare în apărarea lui Wawrinka, după ce elvețianul nu a fost invitat la Australian Open 2026
Stan Wawrinka FOTO: IMAGO
Tenis

Fost campion, fără wildcard Belinda Bencic sare în apărarea lui Wawrinka, după ce elvețianul nu a fost invitat la Australian Open 2026

Gabriel Neagu
Publicat: 07.01.2026, ora 14:34
Actualizat: 07.01.2026, ora 14:34
  • Stan Wawrinka (40 de ani, locul #157 ATP), câștigătorul Australian Open 2014, nu a primit invitație de a participa la ediția din acest an a turneului de la Melbourne.
  • Prima competiție de Grand Slam din acest an se va desfășura în perioada 18 ianuarie - 1 februarie.

Stan Wawrinka se află la ultimul sezon din carieră, iar turneele de Grand Slam din acest an sunt ocazia ideală de a-și lua rămas bun de la tenis.

Wawrinka nu a primit wildcard pentru Australian Open 2026: „Nu știu ce așteaptă”

Ajuns pe locul 157 în clasamentul mondial, elvețianul nu are parte de o calificare automată în cadrul turneului de la Melbourne.

Totuși, datorită palmaresului său, fanii tenisului se așteptau ca Stan Wawrinka să primească un wildcard din partea organizatorilor, însă acest lucru nu s-a întâmplat.

„Sunt foarte recunoscător tuturor turneelor ​​care îmi oferă oportunitatea de a juca.

Voi fi și la Auckland, dar, momentan, nu am o invitație pentru Australian Open din 2026”, a spus jucătorul de tenis elvețian, potrivit puntodebreak.com.

Belinda Bencic, conaționala lui Wawrinka, crede că fostul câștigător al Australian Open ar trebui să primească invitație din partea organizatorilor: „Nu știu ce așteaptă ca să i-o dea”.

Stan Wawrinka: „Iubesc acest sport”

Stan Wawrinka găsește în continuare plăcerea de a juca tenis, în ciuda vârstei înaintate.

„Mi-aș dori să pot juca relaxat, să-mi las brațul liber și fără să pun atâta presiune pe mine. Îmi place prea mult să concurez ca să nu simt tensiune.

Cred că, uneori, îmi pasă prea mult de ce se întâmplă pe teren, dar iubesc acest sport și vreau să lupt până la capăt”, a spus elvețianul, după înfrângerea împotriva lui Flavio Cobolli, de la United Cup.

Stan Wawrinka a cucerit trei turnee de Grand Slam de-a lungul carierei: Australian Open (2014), Roland Garros (2015), US Open (2016).

În 2017, elvețianul a cedat împotriva lui Rafael Nadal, 2-6, 3-6, 1-6, la US Open, în singura finală de Grand Slam pierdută din carieră

Locul 3 ATP
a fost cea mai bună clasare din cariera lui Stan Wawrinka

tenis Australian Open belinda bencic stan wawrinka
