Steaua, amical cu Dinamo Ce partide de pregătire va mai disputa echipa din Ghencea în această iarnă
Steaua - CS Dinamo foto: montaj/GOLAZO.ro
Steaua, amical cu Dinamo Ce partide de pregătire va mai disputa echipa din Ghencea în această iarnă

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 06.01.2026, ora 17:04
alt-text Actualizat: 06.01.2026, ora 17:23
  • Jucătorii Stelei urmează să se reunească la începutul săptămânii viitoare.
  • Formația din Ghencea va disputa 5 partide amicale în această pauză de iarnă, dintre care unul contra rivalei CS Dinamo.

Steaua a încheiat anul 2025 în afara locurilor de play-off, pe poziția 8, la două puncte în spatele celor de la CSM Reșița, care ocupă locul 6.

Steaua - CS Dinamo, amical în pauza de iarnă

Aflată din nou în aceeași situație dificilă, fără drept de promovare, Steaua luptă și de această dată pentru un loc de play-off, chiar dacă în sezoanele anterioare a încheiat, în zadar, pe loc de promovare directă în Liga 1.

Lotul roș-albaștrilor se va reuni pe 12 ianuarie, iar jucătorii vor avea parte de o perioadă lungă de pregătire, în care vor întâlni și CS Dinamo, având în vedere că Liga 2 se reia cu o lună mai târziu decât Liga 1.

„Cinci amicale în această iarnă pentru roș-albaștri. Formația noastră se va reuni pe 12 ianuarie, la baza din cadrul Complexului Steaua, iar până la reluarea campionatului va susține cinci meciuri de verificare.

Adversarii Stelei din această perioadă de pregătire sunt:

  • 30 ianuarie: AFC Câmpulung Muscel (Liga a 2-a);
  • 4 februarie: CS Dinamo (Liga a 2-a);
  • 7 februarie: CSM Alexandria (Liga a 3-a);
  • 11 februarie: Academica Balș (Liga a 3-a)
  • 14 februarie: Chindia Târgoviște (Liga a 2-a).

Totodată, între 19 și 30 ianuarie, roș-albaștrii vor efectua un cantonament la baza proprie.

Campionatul Ligii a II-a se va relua pe 21 februarie, când Steaua va evolua în deplasare cu SC FC Voluntari SA”, a scris clubul pe pagina de Facebook.

Clasamentul în Liga 2

LocEchipaMeciuri jucatePuncte
1Corvinul1743
2Sepsi1736
3FC Bihor1735
4ASA Tg. Mureș1733
5FC Voluntari1733
6CSM Reșița1732
7Chindia Târgoviște1730
8Steaua1730
9Metalul Buzău1729
10Poli Iași1725
11Concordia Chiajna1724
12CS Afumați1724
13FC Bacău1723
14CSM Slatina1722
15Ceahlăul P. Neamț1718
16CSC Șelimbăr1716
17Gloria Bistrița1716
18CSC Dumbrăvița1715
19CS Dinamo1712
20Olimpia Satu Mare1710
21Câmpulung179
22Tunari178

INTERVIU În țara lui Maduro: Un român care a traversat Venezuela cu bicicleta povestește ce a văzut. „Socialismul a dezintegrat societatea. Erai jefuit și dacă te așezai la o bere”
INTERVIU În țara lui Maduro: Un român care a traversat Venezuela cu bicicleta povestește ce a văzut. „Socialismul a dezintegrat societatea. Erai jefuit și dacă te așezai la o bere”
INTERVIU În țara lui Maduro: Un român care a traversat Venezuela cu bicicleta povestește ce a văzut. „Socialismul a dezintegrat societatea. Erai jefuit și dacă te așezai la o bere”
amical liga 2 steaua bucuresti cs dinamo Daniel Oprita
