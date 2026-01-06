Steaua, amical cu Dinamo Ce partide de pregătire va mai disputa echipa din Ghencea în această iarnă

- Jucătorii Stelei urmează să se reunească la începutul săptămânii viitoare.
- Formația din Ghencea va disputa 5 partide amicale în această pauză de iarnă, dintre care unul contra rivalei CS Dinamo.
Steaua a încheiat anul 2025 în afara locurilor de play-off, pe poziția 8, la două puncte în spatele celor de la CSM Reșița, care ocupă locul 6.
Steaua - CS Dinamo, amical în pauza de iarnă
Aflată din nou în aceeași situație dificilă, fără drept de promovare, Steaua luptă și de această dată pentru un loc de play-off, chiar dacă în sezoanele anterioare a încheiat, în zadar, pe loc de promovare directă în Liga 1.
Lotul roș-albaștrilor se va reuni pe 12 ianuarie, iar jucătorii vor avea parte de o perioadă lungă de pregătire, în care vor întâlni și CS Dinamo, având în vedere că Liga 2 se reia cu o lună mai târziu decât Liga 1.
„Cinci amicale în această iarnă pentru roș-albaștri. Formația noastră se va reuni pe 12 ianuarie, la baza din cadrul Complexului Steaua, iar până la reluarea campionatului va susține cinci meciuri de verificare.
Adversarii Stelei din această perioadă de pregătire sunt:
- 30 ianuarie: AFC Câmpulung Muscel (Liga a 2-a);
- 4 februarie: CS Dinamo (Liga a 2-a);
- 7 februarie: CSM Alexandria (Liga a 3-a);
- 11 februarie: Academica Balș (Liga a 3-a)
- 14 februarie: Chindia Târgoviște (Liga a 2-a).
Totodată, între 19 și 30 ianuarie, roș-albaștrii vor efectua un cantonament la baza proprie.
Campionatul Ligii a II-a se va relua pe 21 februarie, când Steaua va evolua în deplasare cu SC FC Voluntari SA”, a scris clubul pe pagina de Facebook.
Clasamentul în Liga 2
|Loc
|Echipa
|Meciuri jucate
|Puncte
|1
|Corvinul
|17
|43
|2
|Sepsi
|17
|36
|3
|FC Bihor
|17
|35
|4
|ASA Tg. Mureș
|17
|33
|5
|FC Voluntari
|17
|33
|6
|CSM Reșița
|17
|32
|7
|Chindia Târgoviște
|17
|30
|8
|Steaua
|17
|30
|9
|Metalul Buzău
|17
|29
|10
|Poli Iași
|17
|25
|11
|Concordia Chiajna
|17
|24
|12
|CS Afumați
|17
|24
|13
|FC Bacău
|17
|23
|14
|CSM Slatina
|17
|22
|15
|Ceahlăul P. Neamț
|17
|18
|16
|CSC Șelimbăr
|17
|16
|17
|Gloria Bistrița
|17
|16
|18
|CSC Dumbrăvița
|17
|15
|19
|CS Dinamo
|17
|12
|20
|Olimpia Satu Mare
|17
|10
|21
|Câmpulung
|17
|9
|22
|Tunari
|17
|8