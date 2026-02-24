„Nu știu dacă merităm” Mihai Stoica, despre șansele FCSB la play-off: „Calculele sunt simple” + Mesaj pentru Charalambous și Pintilii

FCSB - METALOGLOBUS 4-1. Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Administrație al roș-albaștrilor, a vorbit despre șansele campioanei de a ajunge în play-off.

Oficialul a dezvăluit că a avut și o discuție cu Elias Charalambous (45 de ani) și Mihai Pintilii (41 de ani), cuplul de antrenori de la FCSB.

FCSB a rămas în cursa pentru play-off, însă are nevoie de un mare noroc în ultimele două runde pentru a mai obține calificarea.

Chiar dacă vor câștiga ambele meciuri, „roș-albaștrii” stau la mâna rezultatelor.

Mihai Stoica, despre șansele FCSB la play-off : „Nu știu dacă merităm”

Mihai Stoica s-a arătat sceptic în ceea ce privește șansele campioanei de a prinde un loc în primele 6 la finalul sezonului regulat.

Președintele CA de la FCSB a rememorat câteva momente esențiale care puteau face diferența în parcusul roș-albaștrilor din acestă stagiune.

„Calculele sunt foarte simple. (…) Noi, la momentul ăsta, nu știu dacă merităm.

Atâta timp cât pierzi 6 puncte cu FC Argeș, pierzi 4 puncte cu Sibiul, te bate Slobozia acasă, te bate Metaloglobus după ce conduci, te bate Botoșani după ce conduci, te bate CFR Cluj după ce conduci.

Așa, să ne luăm de fleacuri că greșeli de arbitraj, că ratări, astea sunt fleacuri. Până la urmă, grosul acolo s-a pierdut”, a spus Mihai Stoica, citat de fanatik.ro.

FOTO. FCSB - Metaloglobus 4-1

Mihai Stoica: „Trebuie să o trecem și noi în CV”

MM și-a continuat discursul și a dezvăluit că imediat după meciul cu Metaloglobus a intrat în vestiarul echipei, unde a avut o discuție cu Elias Charlambous și Mihai Pintili.

El susține că le-a stabilit deja un obiectiv clar celor doi antrenori ai campioanei, în eventualitatea în care FCSB ajunge în play-out: să îl câștige.

„Aseară am intrat in vestiarul antrenorilor si le-am zis, până acum ați arătat că ați câștigat de două ori play-off-ul, anul ăsta trebuie să câștigați play-out-ul. Că asta trebuie să o trecem și noi în CV.

Ce să faci? Dacă stai cu capul în pământ și te lamentezi, n-ajungi nicăieri. Asta e treaba. Autoironia poate să te salveze în momente grele!”, a mai spus Mihai Stoica pentru sursa citată.

Cum se califică FCSB în play-off

Victoria cu Metaloglobus a adus campioana pe locul 7, cu 43 de puncte. Trebuie să mai depășească o singură echipă pentru a intra în play-off. Cel puțin una dintre CFR, U Cluj și FC Argeș.

Dar ce trebuie să se întâmple pentru a trece peste...

U Cluj (48p): cel mult o remiză cu Oțelul (acasă) și o înfrângere în meciul direct cu FCSB (deplasare);

cel mult o remiză cu Oțelul (acasă) și o înfrângere în meciul direct cu FCSB (deplasare); CFR Cluj (47p): cel mult un punct din duelurile cu Farul (d) și Dinamo (a);

cel mult un punct din duelurile cu Farul (d) și Dinamo (a); FC Argeș (46p): cel mult două puncte cu Dinamo (d) și Slobozia (a).

Practic, campioana depinde de rivalele Farul și Dinamo, dar și de Oțelul și Slobozia.

CFR are cel mai greu program, deplasare la Farul, care le-a învins pe Craiova (4-1) și Rapid (3-1) la Ovidiu, apoi meci acasă cu Dinamo.

Varianta la îndemână ar fi U Cluj. Dacă ardelenii nu o înving pe Oțelul, atunci FCSB își va avea soarta în propriile mâini, urmând să înfrunte „șepcile roșii” pe teren propriu.

Deși FC Argeș e la doar 3 puncte distanță, pentru ca FCSB să treacă peste ar avea nevoie ca piteștenii să se încurce în ambele partide. Iar în ultima etapă au programat unul dintre cele mai ușoare meciuri posibile, cu Slobozia, acasă.

Dacă toate cele 3 rivale câștigă etapa viitoare, FCSB va fi eliminată matematic înainte de ultima rundă.

Scenariu SF: toate cele 4 formații termină la egalitate de puncte

Există și un scenariu în care toate cele 4 formații termină sezonul regulat cu câte 49 de puncte. În acest caz, U Cluj ar fi cea care ar rata calificarea în play-off. S-ar face un clasament cu meciurile directe între cele 4 formații implicate care ar arăta astfel:

4. FC Argeș - 15p

5. CFR Cluj - 8p

6. FCSB - 7p

7. U Cluj - 4p

Programul ultimelor două runde

Etapa #29

U Cluj - Oțelul

- Oțelul Farul - CFR Cluj

Dinamo - FC Argeș

UTA - FCSB

Etapa #30

CFR Cluj - Dinamo

- Dinamo FC Argeș - Unirea Slobozia

- Unirea Slobozia FCSB - U Cluj

VIDEO. Golul marcat de Daniel Bîrligea în FCSB - Metaloglobus 4-1

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport