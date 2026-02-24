FCSB - Metaloglobus 4-1. Ofri Arad (27 de ani), noul jucător al campioanei României care a debutat în meciul de luni, a lăudat-o pe arbitra Iuliana Demetrescu (36 de ani).

Acest lucru nu s-a întâmplat și în cazul lui Gigi Becali (67 de ani), patronul echipei, care a avut un derapaj sexist la adresa acesteia.

Ofri Arad a debutat la FCSB. Mijlocașul israelian a fost titular și a jucat o repriză în meciul cu Metaloglobus, reușind chiar a reușit să înscrie, însă golul a fost anulat.

Arad a fost înlocuit la pauză de Baba Alhassan.

Ofri Arad, laude pentru Iuliana Demetrescu: „A fost foarte bună”

La finalul meciului, Ofri Arad a lăudat-o pe Iuliana Demetrescu, care a arbitrat meciul FCSB - Metaloglobus. Mijlocașul s-a bucurat să vadă la centru o femeie, dar delegarea acesteia a fost dur contestată de Gigi Becali.

„A fost foarte bună. M-am bucurat foarte mult să văd o femeie. Și vreau să-i urez mult succes pe viitor. A fost foarte bine, îmi place”, a spus Ofri Arad la finalul meciului.

Ofri Arad a vorbit și despre debutul său la FCSB:

„Să joc la acest club minunat este ceva ce îmi doresc de mult timp. Mă simt foarte bine să joc cu fotbaliști extraordinari. Sunt sigur că de la meci la meci se vede că jucăm din ce în ce mai bine, iar eu voi fi din ce în ce mai bun. Așa că mă simt foarte bine.

Trebuie să credem mereu în șansele pentru play-off. Știu că punctajul nostru nu este cel mai bun, dar trebuie să ne concentrăm pe ultimele două meciuri (n.r. - cu UTA Arad și U Cluj), să câștigăm două din două. Și sperăm că totul va fi bine și că Dumnezeu va fi cu noi. Depinde doar de noi să câștigăm două din două”, a mai spus mijlocașul.

FOTO. Golul anulat al lui Ofri Arad în FCSB - Metaloglobus 4-1

Gigi Becali, „taxat” de Radu Naum: „Cred că ar trebui să fim cu bun simț față de o femeie”

La finalul meciului de pe Arena Națională, finanțatorul de la FCSB a făcut o remarcă total deplasată, în direct la Digi Sport, la adresa Iulianei Demetrescu.

„Ea vine și îi taie calea! (n.r. - despre ciocnirea cu Joao Paulo pe teren și a căzut) Păi, Joao Paulo e vinovatul? El nu vede bine sau ea? Ar trebui să vadă ea, că ea e arbitrul. El trebuie să vadă mingea. Ea nu trebuie să intre în jucători. Treaba ta ca arbitru e să nu cazi pe burtă, că după aia te lovești la… acum dacă s-a lovit săraca fată la piept? Sunt curios acum dacă Demetreasca are ceva la piept ”, a spus Becali.

„E bine să ne păstrăm în zona bunului simț, mai ales în legătură cu femeile”, a replicat Radu Naum, moderatorul emisiunii „Fotbal Club” de la Digi Sport și editorialist GOLAZO.ro.

Gigi Becali: „Păi, despre bărbați ai voie să spui și despre femei nu?”

Radu Naum: „Nu spunem nici despre bărbați, nici despre femei, dacă suntem de bună credință. Cred că ar trebui să fim cu bun simț, domnul Becali, față de o femeie. Cred că așa sunt oamenii civilizați, domnule Becali.

Gigi Becali: „Păi, voi aveți bun simț, dar eu am milă”.

Radu Naum: „Foarte bine, aveți milă de cine vreți, dar bunul simț cred că trebuie să-l aibă toți”.

Cu succesul de luni, FCSB s-a apropiat la 3 puncte de FC Argeș, care ocupă ultimul loc de play-off, cu două etape înainte de finalul sezonului regulat.

VIDEO. Golul marcat de David Miculescu în FCSB - Metaloglobus 4-1

