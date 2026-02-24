FCSB - Metaloglobus a bătut Rapid - Dinamo! Meciul campioanei cu ultima clasată, audiență cu 20% peste derby. Top 10 rating în 2026 e șocant +31 foto
FOTO Raed Krishan/GOLAZO.ro
FCSB - Metaloglobus a bătut Rapid - Dinamo! Meciul campioanei cu ultima clasată, audiență cu 20% peste derby. Top 10 rating în 2026 e șocant

Dan Udrea
Publicat: 24.02.2026, ora 14:15
Actualizat: 24.02.2026, ora 14:17
  • Cel mai dezechilibrat și lipsit de dramatism meci din etapa a 27-a a fost cel care a făcut cea mai mare audiență TV
  • FCSB reușește în acest start de an ceva ce nu există în nici o altă țară: toate meciurile disputate de roș-albaștri sunt pe primele 10 locuri în ierarhia ratingurilor televiziunilor

Runda Ligii 1 încheiată luni seară a conținut un paradox. Deși s-a jucat un derby bucureștean, între două echipe cu un bazin important de suporteri, cu o miză mare în lupta titlu și într-o zi și la oră de prime-time, sâmbătă de la 20:30, acest joc nu a fost lider în audiențele TV pentru cele 8 confruntări ale etapei 28!

Partida FCSB - Metaloglobus, cea mai disproporționată ca duel în teren și cea mai puțin plină de dramatism, ca evoluție a scorului, a fost cea care s-a clasat pe primul loc în topul jocurilor din a această rundă. Inclusiv peste derby-ul de pe Arena Națională.

14%
a fost cota de piață a meciului FCSB - Metaloglobus 4-1, ceea ce înseamnă că la fiecare 100 de televizoare deschide în intervalul 20:00 - 21:50, 14 televizoare erau pe partida în care evolua campioana en-titre

Meciul în care a evoluat campioana a făcut un rating cu 20% peste Rapid - Dinamo. FCSB - Metaloglobus 4-1 a atins 4,7% audiență (3,5% la Digi Sport și 1,2% la Prima Sport). Datele sunt pentru publicul comercial, cel cuprins cu vârsta între 21 și 54 de ani, la nivel național.

Top 5 meciuri, ca audiență, în ultima etapă a Superligii

  1. FCSB - Metaloglobus 4-1 → 4,7%
  2. Rapid - Dinamo 2-1 → 3,9%
  3. Slobozia - Craiova 0-3 → 3,1%
  4. Botoșani - U Cluj 1-3 → 2,5%
  5. CFR - Petrolul 2-1 → 2,45%
6
e fost locul ocupat de meciul FCSB - Metaloglobus în topul audiențelor TV pentru toate televiziunile din România, pe parcursul zilei de luni, primele 5 poziții fiind ocupate de Pro TV (4 locuri) și Antena 1

FCSB nu doar că a reușit să fie peste derby-ul Rapid - Dinamo, deși a disputat un meci lipsit de un afiș atrăgător, dar în acest an reușește ceva realmente ieșit din comun.

Și anume: toate cele 10 jocuri oficiale pe care le-a disputat în 2026 (7 în Liga 1, două în Europa League și unul în Cupa României) sunt pe primele 10 locuri în clasamentul meciurilor de fotbal transmise în România în ianuarie și februarie.

VIDEO. Golul marcat de Miculescu în FCSB - Metaloglobus 4-1

Top 10 cele mai urmărite meciuri de fotbal la TV, disputate în 2026

  • Craiova - FCSB 1-0 → 7,9
  • FCSB - CFR 1-4 → 6,1
  • FCSB - Botoșani 2-1 → 5,3
  • Dinamo Zagreb - FCSB 4-1 → 5,2
  • FCSB - Fenerbahce 1-1 → 4,9
  • Argeș - FCSB 1-0 → 4,8
  • U Craiova - FCSB 2-2 (Cupa României) → 4,7
  • Oțelul - FCSB 1-4 → 4,7
  • FCSB - Csikszereda 1-0 → 4,7
  • FCSB - Metaloglobus 4-1 → 4,7

Primele meciuri sub linia de Top 10 sunt 3 derby-uri: din România și din Spania. Rapid - Dinamo de sâmbătă a făcut un rating de 3,9%, la fel ca finala Supercupei Spaniei, Barcelona - Real Madrid 3-2. Dinamo - Universitatea Craiova 1-1 a atins 3,8%.

Pentru anul 2025, podiumul audiențelor are ocupate două poziții cu meciuri ale echipei naționale, în preliminariile CM 2026. În Top 10, prima reprezentativă are 4 meciuri, FCSB are 6, Rapid și Dinamo câte un joc, în vreme ce Universitatea Craiova nu e deloc.

Top 10 cele mai vizionate meciuri de fotbal la TV în 2025

  • România - Bosnia 0-1 → 10,8
  • FCSB - United 0-2 → 10,7
  • România - Austria 1-0 → 10,5
  • Austria - România 2-1 → 9,7
  • FCSB - PAOK 2-0 → 9,5
  • FCSB - Lyon 1-3 → 9,3
  • Bosnia - România 3-1 → 8,7
  • FCSB - Dinamo 2-1 → 8,7
  • FCSB - Aberdeen 3-0 → 8,3
  • Rapid - FCSB 1-2 → 8,2

VIDEO. Golul marcat de Paraschiv în Rapid - Dinamo 2-1

Primul serial bazat pe romanul celebru al unui scriitor premiat cu Nobel a apărut în streaming: „Va înspăimânta la fel de mult ca Adolescence”
Primul serial bazat pe romanul celebru al unui scriitor premiat cu Nobel a apărut în streaming: „Va înspăimânta la fel de mult ca Adolescence”
Primul serial bazat pe romanul celebru al unui scriitor premiat cu Nobel a apărut în streaming: „Va înspăimânta la fel de mult ca Adolescence”
rapid bucuresti dinamo bucuresti liga 1 rating audienta tv fcsb
18:46
„În Liga 1, cine urlă are de câștigat” Gică Popescu, atac dur la adresa lui Istvan Kovacs: „Vine în țară și îi este frică”
„În Liga 1, cine urlă are de câștigat”  Gică Popescu, atac dur la adresa lui Istvan Kovacs: „Vine în țară și îi este frică”
18:00
Club anchetat și „abandonat” GOLAZO.ro a fost la Păulești pentru a cere lămuriri în scandalul pariurilor! Primarul plecase, dar a răspuns + ce am găsit la club
Club anchetat și „abandonat” GOLAZO.ro a fost la Păulești pentru a cere lămuriri în scandalul pariurilor! Primarul plecase, dar a răspuns + ce am găsit la club
18:25
Șumudică vrea să câștige la „masa verde” Echipa românului a pierdut pe teren, dar mai are o speranță » Ce a reclamat după meciul cu Al-Fateh
Șumudică vrea să câștige la „masa verde” Echipa românului a pierdut pe teren, dar mai are o speranță » Ce a reclamat după  meciul cu Al-Fateh
18:31
UEFA a decis Ce se întâmplă cu Gianluca Prestianni, după apelul făcut de Benfica
UEFA a decis  Ce se întâmplă cu Gianluca Prestianni, după apelul făcut de Benfica
Cine l-a eliminat pe Chivu Secretele norvegianului devenit antrenor la 26 de ani. A revoluționat clubul de la Cercul Arctic: „Mulți ne-au pus limite”
Liga Campionilor
13:37
Cine l-a eliminat pe Chivu Secretele norvegianului devenit antrenor la 26 de ani. A revoluționat clubul de la Cercul Arctic: „Mulți ne-au pus limite”
Citește mai mult
Cine l-a eliminat pe Chivu Secretele norvegianului devenit antrenor la 26 de ani. A revoluționat clubul de la Cercul Arctic: „Mulți ne-au pus limite”
„În Liga 1, cine urlă are de câștigat”  Gică Popescu, atac dur la adresa lui Istvan Kovacs: „Vine în țară și îi este frică”
Superliga
18:46
„În Liga 1, cine urlă are de câștigat” Gică Popescu, atac dur la adresa lui Istvan Kovacs: „Vine în țară și îi este frică”
Citește mai mult
„În Liga 1, cine urlă are de câștigat”  Gică Popescu, atac dur la adresa lui Istvan Kovacs: „Vine în țară și îi este frică”
Veste bună pentru FCSB Doi jucători sunt așteptați să revină în lotul campioanei pentru meciul cu UTA
Superliga
10:46
Veste bună pentru FCSB Doi jucători sunt așteptați să revină în lotul campioanei pentru meciul cu UTA
Citește mai mult
Veste bună pentru FCSB Doi jucători sunt așteptați să revină în lotul campioanei pentru meciul cu UTA
Emma Răducanu, pe urmele lui Federer  Jucătoarea cu origini românești a semnat un contract de 2,6 milioane de lire sterline!
Tenis
13:51
Emma Răducanu, pe urmele lui Federer Jucătoarea cu origini românești a semnat un contract de 2,6 milioane de lire sterline!
Citește mai mult
Emma Răducanu, pe urmele lui Federer  Jucătoarea cu origini românești a semnat un contract de 2,6 milioane de lire sterline!

