FCSB - Metaloglobus a bătut Rapid - Dinamo! Meciul campioanei cu ultima clasată, audiență cu 20% peste derby. Top 10 rating în 2026 e șocant

Cel mai dezechilibrat și lipsit de dramatism meci din etapa a 27-a a fost cel care a făcut cea mai mare audiență TV

FCSB reușește în acest start de an ceva ce nu există în nici o altă țară: toate meciurile disputate de roș-albaștri sunt pe primele 10 locuri în ierarhia ratingurilor televiziunilor

Runda Ligii 1 încheiată luni seară a conținut un paradox. Deși s-a jucat un derby bucureștean, între două echipe cu un bazin important de suporteri, cu o miză mare în lupta titlu și într-o zi și la oră de prime-time, sâmbătă de la 20:30, acest joc nu a fost lider în audiențele TV pentru cele 8 confruntări ale etapei 28!

Partida FCSB - Metaloglobus, cea mai disproporționată ca duel în teren și cea mai puțin plină de dramatism, ca evoluție a scorului, a fost cea care s-a clasat pe primul loc în topul jocurilor din a această rundă. Inclusiv peste derby-ul de pe Arena Națională.

14% a fost cota de piață a meciului FCSB - Metaloglobus 4-1, ceea ce înseamnă că la fiecare 100 de televizoare deschide în intervalul 20:00 - 21:50, 14 televizoare erau pe partida în care evolua campioana en-titre

Meciul în care a evoluat campioana a făcut un rating cu 20% peste Rapid - Dinamo. FCSB - Metaloglobus 4-1 a atins 4,7% audiență (3,5% la Digi Sport și 1,2% la Prima Sport). Datele sunt pentru publicul comercial, cel cuprins cu vârsta între 21 și 54 de ani, la nivel național.

Top 5 meciuri, ca audiență, în ultima etapă a Superligii

FCSB - Metaloglobus 4-1 → 4,7% Rapid - Dinamo 2-1 → 3,9% Slobozia - Craiova 0-3 → 3,1% Botoșani - U Cluj 1-3 → 2,5% CFR - Petrolul 2-1 → 2,45%

6 e fost locul ocupat de meciul FCSB - Metaloglobus în topul audiențelor TV pentru toate televiziunile din România, pe parcursul zilei de luni, primele 5 poziții fiind ocupate de Pro TV (4 locuri) și Antena 1

FCSB nu doar că a reușit să fie peste derby-ul Rapid - Dinamo, deși a disputat un meci lipsit de un afiș atrăgător, dar în acest an reușește ceva realmente ieșit din comun.

Și anume: toate cele 10 jocuri oficiale pe care le-a disputat în 2026 (7 în Liga 1, două în Europa League și unul în Cupa României) sunt pe primele 10 locuri în clasamentul meciurilor de fotbal transmise în România în ianuarie și februarie.

Top 10 cele mai urmărite meciuri de fotbal la TV, disputate în 2026

Craiova - FCSB 1-0 → 7,9

FCSB - CFR 1-4 → 6,1

FCSB - Botoșani 2-1 → 5,3

Dinamo Zagreb - FCSB 4-1 → 5,2

FCSB - Fenerbahce 1-1 → 4,9

Argeș - FCSB 1-0 → 4,8

U Craiova - FCSB 2-2 (Cupa României) → 4,7

Oțelul - FCSB 1-4 → 4,7

FCSB - Csikszereda 1-0 → 4,7

FCSB - Metaloglobus 4-1 → 4,7

Primele meciuri sub linia de Top 10 sunt 3 derby-uri: din România și din Spania. Rapid - Dinamo de sâmbătă a făcut un rating de 3,9%, la fel ca finala Supercupei Spaniei, Barcelona - Real Madrid 3-2. Dinamo - Universitatea Craiova 1-1 a atins 3,8%.

Pentru anul 2025, podiumul audiențelor are ocupate două poziții cu meciuri ale echipei naționale, în preliminariile CM 2026. În Top 10, prima reprezentativă are 4 meciuri, FCSB are 6, Rapid și Dinamo câte un joc, în vreme ce Universitatea Craiova nu e deloc.

Top 10 cele mai vizionate meciuri de fotbal la TV în 2025

România - Bosnia 0-1 → 10,8

FCSB - United 0-2 → 10,7

România - Austria 1-0 → 10,5

Austria - România 2-1 → 9,7

FCSB - PAOK 2-0 → 9,5

FCSB - Lyon 1-3 → 9,3

Bosnia - România 3-1 → 8,7

FCSB - Dinamo 2-1 → 8,7

FCSB - Aberdeen 3-0 → 8,3

Rapid - FCSB 1-2 → 8,2

