Charalambous, ca Șumudică Antrenorul de la FCSB a vorbit despre sine la persoana a III-a: „Elias e foarte puternic. Când sunt probleme, «the papagals» încep să sară"
Europa League

Charalambous, ca Șumudică Antrenorul de la FCSB a vorbit despre sine la persoana a III-a: „Elias e foarte puternic. Când sunt probleme, «the papagals» încep să sară”

George Neagu , Vlad Nedelea , Iosif Popescu (foto/video)
Publicat: 28.01.2026, ora 15:42
Actualizat: 28.01.2026, ora 16:13
  • Elias Charalambous (45 de ani), antrenorul celor de la FCSB, a prefațat partida de joi cu Fenerbahce, din runda #8 din Europa League.
  • Meciul FCSB - Fenerbahce va fi în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1, cu începere de la ora 22:00.

Chiar dacă FCSB traversează o perioadă dificilă în acest început de an, iar șansele de a se califica în play-off-ul Europa League sunt scăzute, se anunță o prezență ridicată pe Arena Națională, joi.

Din informațiile GOLAZO.ro, până luni erau vândute deja nu mai puțin de 23.000 de bilete.

FCSB - Fenerbahce. Charalambous: „Vom da tot ce avem mai bun”

Elias Charalambous, antrenorul celor de la FCSB, a lăudat Fenerbahce înainte de meciul direct.

„Toți suntem conștienți că vom întâlni, din punctul meu de vedere, poate cea mai bună echipă cu care am jucat până acum, cea mai bună din punct de vedere calitativ, și cu siguranță va fi un meci dificil.

Este un meci despre care știm că nu depinde doar de rezultatul nostru, chiar dacă vom câștiga mâine, nu vom fi siguri că vom trece mai departe.

Vom da tot ce avem mai bun, vom da totul, conștienți de toate dificultățile, și vom încerca să câștigăm meciul de mâine.

Este cea mai bună echipă cu care jucăm în această fază a grupei din Europa League, este o echipă care a investit mulți bani în ultimii ani, a adus jucători de foarte bună calitate și știm că mâine (n.r. - joi) va fi greu pentru noi și că trebuie să muncim mult, mai ales în această perioadă pe care o traversăm acum.

Trebuie să dăm dovadă de caracter și sper să facem lucrurile bine, cunoscând toate dificultățile pe care le vom avea mâine, dar știți că în fotbal se poate întâmpla orice și vom lupta din primul minut pentru a câștiga mâine”, a declarat Elias Charalambous la conferința de presă.

Conferință de presă FCSB: Darius Olaru și Elias Charalambous, înainte de meciul cu Fenerbahce (foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro)
Conferință de presă FCSB: Darius Olaru și Elias Charalambous, înainte de meciul cu Fenerbahce (foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro)

Elias Charalambous: „Trebuie să încercăm să găsim soluții”

Antrenorul celor de la FCSB a mai vorbit și despre perioada dificilă prin care trece echipa sa.

„Așa este fotbalul, niciodată nu știm dinainte ce urmează să se întâmple, dar este normal ca atunci când câștigi meciuri, încrederea și atmosfera să se schimbe, iar când nu câștigi meciuri și pierzi, lucrurile sunt mai dificile.

Eu, în special, încerc să păstrez echilibrul. Suntem un club mare, cu siguranță trecem printr-o perioadă dificilă acum. Lucrurile în viață, în fotbal, nu pot merge întotdeauna în direcția bună, poate că pentru noi a durat mai mult și ar fi trebuit să se schimbe situația până acum, dar nu s-a schimbat.

Trebuie să încercăm să găsim soluții la problema cu care ne confruntăm în ultima perioadă și vom vedea cum va evolua situația, dar trebuie să rămânem echilibrați, să încercăm să muncim.

Știm că pentru fanii noștri este trist să vadă echipa noastră în această situație și este foarte normal. Fiți siguri că nici jucătorii nu sunt mulțumiți de acest lucru și suferă la fel de mult ca fanii noștri, dar singurul lucru pe care îl putem face este să încercăm să schimbăm situația.

Nu pot promite nimic, dar trebuie să fiți siguri că fanii noștri trebuie să fie siguri că băieții încearcă și vom încerca să remediem situația”, a mai adăugat Elias Charalambous.

Charalambous: „«The papagals» încep să sară când nu câștigi”

La finalul conferinței de presă, Elias Charalambous s-a enervat și a început să vorbească despre cei care critică echipă:

„Când nu câștigi, «the papagals» încep să sară din nou, dar mie, mă cunoașteți, nu-mi pasă. Pot să lovească, pot să dea cu pumnul cât vor.

Elias Charalambous este foarte puternic și pot să lovească și să cânte cât vor, eu știu cine sunt și nu-mi pasă ce spun și ce povești inventează în fiecare zi.”

VIDEO. Antrenamentul FCSB înainte de meciul cu Fenerbahce

Programul FCSB în Europa League

  • Go Ahead Eagles (Olanda) - FCSB 0-1
  • FCSB - Young Boys (Elveția) 0-2
  • FCSB - Bologna (Italia) 1-2
  • Basel (Elveția) - FCSB 3-1
  • Steaua Roșie (Serbia) - FCSB 1-0
  • FCSB - Feyenoord (Olanda) 4-3
  • Dinamo Zagreb (Croația) - FCSB 4-1
  • 29 ianuarie 2026, 22:00: FCSB - Fenerbahce (Turcia)

