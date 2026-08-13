„Nu era supărat pe mine” Filipe Coelho, reacție neașteptată după ieșirea nervoasă a lui Baiaram: „Nimic special” +12 foto
Filipe Coelho/ Foto: sportpictures.eu
Europa League

„Nu era supărat pe mine” Filipe Coelho, reacție neașteptată după ieșirea nervoasă a lui Baiaram: „Nimic special”

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 13.08.2026, ora 23:03
alt-text Actualizat: 13.08.2026, ora 23:08
  • U CRAIOVA - KUPS 2-1 (3-2 la general). Filipe Coelho (46 de ani), antrenorul oltenilor, a vorbit despre calificarea echipei sale în play-off-ul Europa League.
  • Tehnicianul portughez a comentat și ieșirea nervoasă a lui Ștefan Baiaram (23 de ani).
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Coelho a evidențiat evoluția elevilor săi din repriza secundă și s-a declarat bucuros de faptul că oltenii și-au asigurat prezența în faza principală a Conference League.

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U Craiova - KUPS 2-1. Filipe Coelho: „Acesta era unul din obiective”

„În anumite momente, și este normal, dăm dovadă de o oarecare anxietate. Dar apoi, când intrăm în repriza a doua, cred că revenim cu mai multă încredere. Am jucat împotriva unei echipe bune și cred că am avut și noi multe șanse să înscriem.

Primul obiectiv pe care ni l-am propus în acest sezon a fost să câștigăm Supercupa, iar a doua mare promovare a fost calificarea în faza principală a cupelor europene. Este al doilea obiectiv pe care deja îl bifăm. Trebuie să continuăm să muncim”, a declarat Filipe Coelho la Prima Sport.

U Craiova - KuPS FOTO Sport Pictures
U Craiova - KuPS FOTO Sport Pictures

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Filipe Coelho, despre ieșirea nervoasă a lui Baiaram: „Nu era supărat pe mine”

Schimbat în minutul 80, Ștefan Baiaram a avut o ieșire nervoasă. Fotbalistul nu a fost mulțumit de prestația sa, iar la ieșirea de pe teren a fost surprins lovind cu pumnul plafonul băncii de rezerve.

„Nu era supărat pe mine. Nu-mi place să vorbesc despre asta. Treceau secundele și riscam să rămânem fără acea schimbare. Nimic special. M-a îmbrățișat la final”, a declarat Coelho.

Ștefan Baiaram, nervos după meciul cu KuPS. Foto: captură Digi Sport
Ștefan Baiaram, nervos după meciul cu KuPS. Foto: captură Digi Sport

Galerie foto (63 imagini)

Ștefan Baiaram, nervos după meciul cu KuPS. Foto: captură Digi Sport Ștefan Baiaram, nervos după meciul cu KuPS. Foto: captură Digi Sport Ștefan Baiaram, nervos după meciul cu KuPS. Foto: captură Digi Sport Ștefan Baiaram, nervos după meciul cu KuPS. Foto: captură Digi Sport Ștefan Baiaram, nervos după meciul cu KuPS. Foto: captură Digi Sport
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Întrebat despre faptul că Baiaram și Tavares au fost huiduiți de fani, tehnicianul portughez a replicat:

„Trebuie să înțelegem că nu e vorba doar de Heri (n.red. - Tavares). E vorba și de ceilalți. Nu e ușor să joci la Craiova, e o echipă mare. Jobul meu este să-i ajut pe jucători. Vă dau exemplul lui Lukic, care nu a avut succes aici și apoi a fost golgheterul campionatului”.

Filipe Coelho: „Ne vom lupta pentru Europa League”

Craiova va întâlni Ararat-Armenia în play-off-ul Europa League. Oltenii au asigurată calificarea în Conference League, dar Coelho a anunțat că elevii săi vor da totul pentru accederea în faza principală a celei de-a doua competiții europene.

„Acum vom lupta pentru Europa League. Și nimic mai mult. Vom încerca să dăm tot ce avem mai bun pentru a face din nou oamenii și orașul mândri. Încercăm să dăm tot ce avem mai bun zi de zi.

Uneori lucrurile nu merg așa cum ne-am dorit, dar este în regulă. Iar alteori cred că această echipă scrie istorie în Craiova.

Pentru mine este evident că acești jucători, acești oameni care lucrează alături de noi, toți cei din conducere, ne oferă multă dragoste nouă și orașului”, a mai spus Coelho.

Filipe Coelho: „Asta depinde de conducere”

În contextul în care Craiova va mai avea de disputat cel puțin 8 sau 10 meciuri în Europa, în funcție de competiția în care se va califica, Coelho a fost întrebat dacă formația din Bănie mai are nevoie de întăriri.

„Trebuie să analizăm ce trebuie să facem. Acum ne-am atins obiectivul. Cred că asta depinde de conducere. Vom analiza și vom verifica. Aceasta este soluția.

Nu știm dacă avem nevoie de mai mulți jucători. Nu știm dacă unii vor pleca. Lucrez cu jucătorii pe care îi am la dispoziție. Acestea sunt discuțiile dintre mine, conducerea clubului și Mario Felgueiras”, a concluzionat Coelho.

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