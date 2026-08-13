„Pâine și circ” Spaniolul Marcos Llorente stârnește controverse după eclipsa solară: „Ce coincidență!”

Marcos Llorente (31 de ani), mijlocașul lui Atletico Madrid, a stârnit controverse în Spania după comentariile făcute în legătură cu eclipsa totală de Soare din 12 august.

Fotbalistul a criticat atenția uriașă acordată fenomenului de autorități și de presă.

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Llorente a intervenit ulterior pentru a clarifica faptul că nu le-a recomandat oamenilor să privească eclipsa fără protecție.

Marcos Llorente critică Guvernul după eclipsa de Soare: „ Lăsați-i și pe ceilalți să trăiască”

Eclipsa totală de Soare din 12 august a beneficiat de o campanie amplă de informare în Spania, inclusiv din partea Guvernului.

Fotbalistul, criticat și în trecut pentru opiniile sale despre expunerea la soare și cremele de protecție, a fost acuzat în mediul online că ar fi sugerat că fenomenul poate fi urmărit fără ochelari speciali.

„Mă amuză foarte tare că unele publicații și televiziuni spun despre mine lucruri pe care eu nu le-am spus niciodată.

Eu NICIODATĂ nu am spus că trebuie să vă uitați la eclipsă fără ochelari”, a transmis Llorente pe rețelele de socializare.

VIDEO. Eclipsa de soare, vizibilă la amicalul Deportivo la Coruna - Real Madrid

☀️🌑 ASÍ SE VIVIÓ EL ECLIPSE SOLAR TOTAL EN RIAZOR DURANTE EL CALENTAMIENTO DEL DEPOR Y EL REAL MADRID 🥰@as_delariva pic.twitter.com/20ybA9FdXW — Diario AS (@diarioas) August 12, 2026

Fotbalistul a precizat că problema sa nu era legată de recomandările de siguranță, ci de amploarea atenției acordate evenimentului.

„Ceea ce mă frapează (de aici și fotografia mea cu ochelarii), este agitația uriașă pe care o creați de săptămâni întregi în jurul eclipsei.

Televiziunile, Guvernul, aplicațiile, programele, hărțile, ochelarii oferiți gratuit, până și un playlist”, a spus Llorente.

Jucătorul lui Atletico a mers mai departe și a sugerat că atenția acordată eclipsei ar fi distras publicul de la alte probleme.

Și tocmai acum, cu toate lucrurile care se întâmplă. Ce coincidență! Până la urmă, e aceeași poveste: pâine și circ. Să ții oamenii ocupați, cu privirea îndreptată în altă parte Marcos Llorente, fotbalist la Atletico Madrid

Spaniolul a cerut ca opiniile și alegerile oamenilor să fie respectate.

„Mie îmi este absolut indiferent dacă oamenii decid să o vadă, dacă decid să nu o vadă, dacă se uită cu ochelari, fără ochelari, stând în mâini sau expunându-și testiculele la eclipsă.

Așa că, serios, mai trăiți puțin, bucurați-vă și lăsați-i și pe ceilalți să trăiască. Pentru că nu toată lumea trebuie să gândească la fel ca voi și nici să facă lucrurile așa cum vreți voi”, a încheiat fotbalistul.

Ce a postat Llorente pe Instagram

Controversa a pornit după ce Marcos Llorente a publicat pe Instagram Story o imagine generată cu inteligență artificială, în care apar mai multe oi purtând măști de protecție, ochelari speciali și girofaruri pe cap, în timp ce privesc o eclipsă de Soare.

Marcos Llorente a partagé cette image assez particulière à l’occasion de l’éclipse qui sera visible demain, notamment en Espagne. 😭🇪🇸



On y voit des moutons équipés de lunettes, de masques et de gyrophares observer le phénomène.



« Mais alors celle-là, je la trouve sublime 😂 »,… pic.twitter.com/Oz3qhna7u9 — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) August 11, 2026

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