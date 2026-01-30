„Aveam nevoie de acest meci” Ștefan Târnovanu confirmă anunțul lui Becali: „Îi voi ține pumnii”

FCSB - FENERBAHCE. Ștefan Târnovanu (25 de ani), portarul campioanei, a vorbit despre ultimul meci din acest sezon european.

FCSB a remizat cu Fenerbahce scor 1-1, dar acest rezultat nu a ajutat-o să obțină calificarea în fazele eliminatorii ale Europa League.

La finalul partidei, portarul campioanei a vorbit despre criticile pe care le-a primit în ultima săptămână.

FCSB - FENERBAHCE. Ștefan Târnovanu: „Aveam nevoie de acest meci”

„Un meci de care avea nevoie toată echipa, dar cel mai mult eu aveam nevoie. Au fost 7 zile în care am primit atâta ură...nu înțeleg.

Aș vrea să cred că putem fi mai buni. OK, doi ani am fost bun, dar dacă ai o seară neinspirată asta nu te face un om slab, sau să te facă să pleci de la echipă.

Aveam nevoie de acest meci și mă bucur că Dumnezeu nu doarme. Sunt corect cu fotbalul, sunt o persoană bună și aș vrea ca lumea să fie mai bună”, a declarat Ștefan Târnovanu, la Prima Sport.

Ștefan Târnovanu confirmă anunțul lui Gigi Becali

Târnovanu a vorbit și despre declarațiile patronului, cel care a spus că Matei Popa, un portar de doar 18 ani, îi va lua locul între buturi la următoarele meciuri.

„Primesc acea veste ca un jucător profesionist. Am contract aici. Matei este un copil extraordinar, un copil foarte bun, iar dacă asta este decizia eu voi fi lângă el și îi vom ține pumnii”, a conchis Ștefan Târnovanu.

Nu e cel mai bun an al nostru, au fost multe momente în care s-a pierdut calificarea, nu aș putea spune doar un moment. Ștefan Târnovanu

Ștefan Târnovanu a fost deranjat de atitudinea suporterilor

După ce ultrașii au protestat la acest meci, Ștefan Târnovanu le-a cerut susținerea la final de meci:

„Rămân cu un gust amar. I-am făcut nefericiți pe suporteri, îi înțeleg, dar, din ce știu eu, suporter ești când îți susții echipa chiar și atunci când e jos.

Dacă noi suntem la pământ, nu veni și ne băga și mai rău în pământ, încearcă să ne ajuți să ieșim din asta. Au fost lângă noi foarte mult, au suportat multe înfrângeri, dar cred că am avea nevoie ca ei să fie lângă noi”.

Târnovanu: „Ieșim cu capul sus”

Târnovanu a vorbit și despre oponentul său direct, Ederson, dar și despre calitatea jucătorilor de la Fenerbahce:

„A fost un meci echilibrat, cu ocazii la ambele porți. Chiar dacă am fi câștigat în această seară, nu ne-am fi calificat, dar ieșim cu capul sus.

Ederson este un portar de top, are trofee câștigate cât nu avem noi în toată viața. Și la ce nivel... O echipă foarte bună cu jucător de calitate pe care îi știm, îi vedem la TV.

Am fi avut o șansă dacă marcam pentru 2-1, au existat câteva momente în care puteam schimba soarta meciului”.

