„Aveam nevoie de acest meci” Ștefan Târnovanu confirmă anunțul lui Becali: „Îi voi ține pumnii” +58 foto
Ștefan Târnovanu FOTO: IMAGO
Europa League

„Aveam nevoie de acest meci” Ștefan Târnovanu confirmă anunțul lui Becali: „Îi voi ține pumnii”

alt-text Ștefan Ogrezeanu
alt-text Publicat: 30.01.2026, ora 00:46
alt-text Actualizat: 30.01.2026, ora 01:02
  • FCSB - FENERBAHCE. Ștefan Târnovanu (25 de ani), portarul campioanei, a vorbit despre ultimul meci din acest sezon european.
  • FCSB a remizat cu Fenerbahce scor 1-1, dar acest rezultat nu a ajutat-o să obțină calificarea în fazele eliminatorii ale Europa League.

La finalul partidei, portarul campioanei a vorbit despre criticile pe care le-a primit în ultima săptămână.

„Meritam mai mult” Cisotti, nemulțumit după egalul cu Fenerbahce: „Ne lipsește finalizarea”
Citește și
„Meritam mai mult” Cisotti, nemulțumit după egalul cu Fenerbahce: „Ne lipsește finalizarea”
Citește mai mult
„Meritam mai mult” Cisotti, nemulțumit după egalul cu Fenerbahce: „Ne lipsește finalizarea”

FCSB - FENERBAHCE. Ștefan Târnovanu: „Aveam nevoie de acest meci”

„Un meci de care avea nevoie toată echipa, dar cel mai mult eu aveam nevoie. Au fost 7 zile în care am primit atâta ură...nu înțeleg.

Aș vrea să cred că putem fi mai buni. OK, doi ani am fost bun, dar dacă ai o seară neinspirată asta nu te face un om slab, sau să te facă să pleci de la echipă.

Aveam nevoie de acest meci și mă bucur că Dumnezeu nu doarme. Sunt corect cu fotbalul, sunt o persoană bună și aș vrea ca lumea să fie mai bună”, a declarat Ștefan Târnovanu, la Prima Sport.

Ștefan Târnovanu confirmă anunțul lui Gigi Becali

Târnovanu a vorbit și despre declarațiile patronului, cel care a spus că Matei Popa, un portar de doar 18 ani, îi va lua locul între buturi la următoarele meciuri.

„Primesc acea veste ca un jucător profesionist. Am contract aici. Matei este un copil extraordinar, un copil foarte bun, iar dacă asta este decizia eu voi fi lângă el și îi vom ține pumnii”, a conchis Ștefan Târnovanu.

Nu e cel mai bun an al nostru, au fost multe momente în care s-a pierdut calificarea, nu aș putea spune doar un moment. Ștefan Târnovanu

Ștefan Târnovanu a fost deranjat de atitudinea suporterilor

După ce ultrașii au protestat la acest meci, Ștefan Târnovanu le-a cerut susținerea la final de meci:

„Rămân cu un gust amar. I-am făcut nefericiți pe suporteri, îi înțeleg, dar, din ce știu eu, suporter ești când îți susții echipa chiar și atunci când e jos.

Dacă noi suntem la pământ, nu veni și ne băga și mai rău în pământ, încearcă să ne ajuți să ieșim din asta. Au fost lângă noi foarte mult, au suportat multe înfrângeri, dar cred că am avea nevoie ca ei să fie lângă noi”.

FCSB - Fenerbahce Foto Iosif Popescu - GOLAZO.ro.jpeg
FCSB - Fenerbahce Foto Iosif Popescu - GOLAZO.ro.jpeg

Galerie foto (58 imagini)

FCSB - Fenerbahce Foto Iosif Popescu - GOLAZO.ro.jpeg FCSB - Fenerbahce Foto Iosif Popescu - GOLAZO.ro.jpeg FCSB - Fenerbahce Foto Iosif Popescu - GOLAZO.ro.jpeg FCSB - Fenerbahce Foto Iosif Popescu - GOLAZO.ro.jpeg FCSB - Fenerbahce Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro .jpg
+58 Foto
labels.photo-gallery

Târnovanu: „Ieșim cu capul sus”

Târnovanu a vorbit și despre oponentul său direct, Ederson, dar și despre calitatea jucătorilor de la Fenerbahce:

„A fost un meci echilibrat, cu ocazii la ambele porți. Chiar dacă am fi câștigat în această seară, nu ne-am fi calificat, dar ieșim cu capul sus.

Ederson este un portar de top, are trofee câștigate cât nu avem noi în toată viața. Și la ce nivel... O echipă foarte bună cu jucător de calitate pe care îi știm, îi vedem la TV.

Am fi avut o șansă dacă marcam pentru 2-1, au existat câteva momente în care puteam schimba soarta meciului”.

Citește și

„Meritam mai mult” Cisotti, nemulțumit după egalul cu Fenerbahce: „Ne lipsește finalizarea”
Europa League
00:09
„Meritam mai mult” Cisotti, nemulțumit după egalul cu Fenerbahce: „Ne lipsește finalizarea”
Citește mai mult
„Meritam mai mult” Cisotti, nemulțumit după egalul cu Fenerbahce: „Ne lipsește finalizarea”
Klopp, aproape de Real Madrid  Florentino Perez insistă pentru tehnicianul german și pentru revenirea lui Toni Kroos!
Campionate
00:08
Klopp, aproape de Real Madrid Florentino Perez insistă pentru tehnicianul german și pentru revenirea lui Toni Kroos!
Citește mai mult
Klopp, aproape de Real Madrid  Florentino Perez insistă pentru tehnicianul german și pentru revenirea lui Toni Kroos!

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

„Bomba” de 7 trilioane care amenință să arunce în aer piețele internaționale
„Bomba” de 7 trilioane care amenință să arunce în aer piețele internaționale
„Bomba” de 7 trilioane care amenință să arunce în aer piețele internaționale
fenerbahce europa league fcsb stefan tarnovanu
Știrile zilei din sport
Ieșire onorabilă FCSB, aproape de o victorie nesperată cu Fenerbahce la finalul aventurii europene » Pe ce loc a încheiat campioana
Europa League
29.01
Ieșire onorabilă FCSB, aproape de o victorie nesperată cu Fenerbahce la finalul aventurii europene » Pe ce loc a încheiat campioana
Citește mai mult
Ieșire onorabilă FCSB, aproape de o victorie nesperată cu Fenerbahce la finalul aventurii europene » Pe ce loc a încheiat campioana
Scandal la vestiare  FOTO. FCSB și Fenerbahce, aproape de bătaie la pauză! Totul a plecat de la o replică rasistă
Europa League
29.01
Scandal la vestiare FOTO. FCSB și Fenerbahce, aproape de bătaie la pauză! Totul a plecat de la o replică rasistă
Citește mai mult
Scandal la vestiare  FOTO. FCSB și Fenerbahce, aproape de bătaie la pauză! Totul a plecat de la o replică rasistă
MM, apelat imediat FOTO. Gafa de la golul lui Fenerbahce l-a făcut pe Becali să pună instant mâna pe telefon
Europa League
29.01
MM, apelat imediat FOTO. Gafa de la golul lui Fenerbahce l-a făcut pe Becali să pună instant mâna pe telefon
Citește mai mult
MM, apelat imediat FOTO. Gafa de la golul lui Fenerbahce l-a făcut pe Becali să pună instant mâna pe telefon
Imagini emoționante la Salonic VIDEO+FOTO. Ce s-a întâmplat după ce trupurile fanilor lui PAOK decedați în România au ajuns pe Toumba
Diverse
29.01
Imagini emoționante la Salonic VIDEO+FOTO. Ce s-a întâmplat după ce trupurile fanilor lui PAOK decedați în România au ajuns pe Toumba
Citește mai mult
Imagini emoționante la Salonic VIDEO+FOTO. Ce s-a întâmplat după ce trupurile fanilor lui PAOK decedați în România au ajuns pe Toumba
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
01:02
„Nu mai au voie să fie blocați mental” MM Stoica și-a lăudat jucătorii după egalul cu Fenerbahce, apoi i-a avertizat: „Altă soluție nu există!”
„Nu mai au voie să fie blocați mental”  MM Stoica și-a lăudat jucătorii după egalul cu Fenerbahce, apoi i-a avertizat: „Altă soluție nu există!”
00:30
Cristian Geambașu Care este adevărata față a FCSB?
Cristian Geambașu Care este adevărata față a FCSB?
01:06
„M-am convins, renunț la ei” Gigi Becali anunță că încă doi jucători vor pleca de la FCSB + ce a zis despre răbufnirea lui Charalambous
„M-am convins, renunț la ei” Gigi Becali anunță că încă doi jucători vor pleca de la FCSB + ce a zis despre răbufnirea lui Charalambous
00:46
„Aveam nevoie de acest meci” Ștefan Târnovanu confirmă anunțul lui Becali: „Îi voi ține pumnii”
„Aveam nevoie de acest meci” Ștefan Târnovanu confirmă anunțul lui Becali: „Îi voi ține pumnii”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Charalambous a avut mereu papagal, dar acum nu-i plac papagalii, ci doar „The boss”

Dan Udrea: Charalambous a avut mereu papagal, dar acum nu-i plac papagalii, ci doar „The boss”

Dan Udrea: Charalambous a avut mereu papagal, dar acum <span>nu-i</span> plac papagalii, ci doar „The boss”
Boicotul Mondialului?

Cătălin Tolontan: Boicotul Mondialului?

Cătălin Tolontan: Boicotul Mondialului?
Jocurile Olimpiuce

Radu Naum: Jocurile Olimpiuce

Radu Naum: Jocurile Olimpiuce
Datoria față de Charalambous și Pintilii

Silviu Tudor Samuilă: Datoria față de Charalambous și Pintilii

Silviu Tudor Samuilă: Datoria față de Charalambous și Pintilii
A fost muncă, nu ajutor divin!

Cristian Geambașu: A fost muncă, nu ajutor divin!

Cristian Geambașu: A fost muncă, nu ajutor divin!
Moruțan a început cu stângul la Rapid: îl face needucat pe Dobre!

Dan Udrea: Moruțan a început cu stângul la Rapid: îl face needucat pe Dobre!

Dan Udrea: Moruțan a început cu stângul la Rapid: îl face needucat pe Dobre!
Trump și vestiarul

Cătălin Tolontan: Trump și vestiarul

Cătălin Tolontan: Trump și vestiarul
5 secunde de adevăr

Cristian Geambașu: 5 secunde de adevăr

Cristian Geambașu: 5 secunde de adevăr
Tot mai săraci

Silviu Tudor Samuilă: Tot mai săraci

Silviu Tudor Samuilă: Tot mai săraci
FCSB e eșec sau un club de succes?

Dan Udrea: FCSB e eșec sau un club de succes?

Dan Udrea: FCSB e eșec sau un club de succes?
În genunchi la Zagreb

Cristian Geambașu: În genunchi la Zagreb

Cristian Geambașu: În genunchi la Zagreb
Furnicile galbene

Radu Naum: Furnicile galbene

Radu Naum: Furnicile galbene
Tadici e vânat, la fel FRH?!

Cristian Geambașu: Tadici e vânat, la fel FRH?!

Cristian Geambașu: Tadici e vânat, la fel FRH?!
Ce legătură este între performanța Dacia și Mircea Badea

Dan Udrea: Ce legătură este între performanța Dacia și Mircea Badea

Dan Udrea: Ce legătură este între performanța Dacia și Mircea Badea
Noi unde suntem?

Radu Naum: Noi unde suntem?

Radu Naum: Noi unde suntem?
Campionii sportivității

Cristian Geambașu: Campionii sportivității

Cristian Geambașu: Campionii sportivității
Matthäus și Bayern, escrocați de un actor care s-a dat director

Cătălin Tolontan: Matthäus și Bayern, escrocați de un actor care s-a dat director

Cătălin Tolontan: Matthäus și Bayern, escrocați de un actor care <span>s-a</span> dat director
Dinamo, campioana esteticii. Dar ajunge?

Cristian Geambașu: Dinamo, campioana esteticii. Dar ajunge?

Cristian Geambașu: Dinamo, campioana esteticii. Dar ajunge?
Real nu are nevoie de antrenor

Silviu Tudor Samuilă: Real nu are nevoie de antrenor

Silviu Tudor Samuilă: Real nu are nevoie de antrenor
Turnul de parașutism, drobul nostru de sare

Cristian Geambașu: Turnul de parașutism, drobul nostru de sare

Cristian Geambașu: Turnul de parașutism, drobul nostru de sare
Top stiri din sport
„Nu le-au mai ajuns medaliile” Cum a reacționat Traian Băsescu după ce a aflat că Anei Bărbosu i-a fost luat bronzul de la Jocurile Olimpice
Gimnastica
29.01
„Nu le-au mai ajuns medaliile” Cum a reacționat Traian Băsescu după ce a aflat că Anei Bărbosu i-a fost luat bronzul de la Jocurile Olimpice
Citește mai mult
„Nu le-au mai ajuns medaliile” Cum a reacționat Traian Băsescu după ce a aflat că Anei Bărbosu i-a fost luat bronzul de la Jocurile Olimpice
„Cea mai frumoasă amintire”  Vlad Dragomir, după golul fabulos marcat în Liga Campionilor: „Atunci am decis să trag” 
Stranieri
29.01
„Cea mai frumoasă amintire” Vlad Dragomir, după golul fabulos marcat în Liga Campionilor: „Atunci am decis să trag”
Citește mai mult
„Cea mai frumoasă amintire”  Vlad Dragomir, după golul fabulos marcat în Liga Campionilor: „Atunci am decis să trag” 
„Ne-au tratat ca pe niște găini” FOTO. A răbufnit înaintea semifinalei de la Campionatul European » Imagini uluitoare cu jucătorii: „Șocant și scandalos”
Handbal
29.01
„Ne-au tratat ca pe niște găini” FOTO. A răbufnit înaintea semifinalei de la Campionatul European » Imagini uluitoare cu jucătorii: „Șocant și scandalos”
Citește mai mult
„Ne-au tratat ca pe niște găini” FOTO. A răbufnit înaintea semifinalei de la Campionatul European » Imagini uluitoare cu jucătorii: „Șocant și scandalos”
„Medalia nu-i revine lui Jordan Chiles”  Avocatul Anei Barbosu a explicat ce urmează după ce gimnastei i s-a retras medalia de bronz de la JO 2024
Jocurile Olimpice
29.01
„Medalia nu-i revine lui Jordan Chiles” Avocatul Anei Barbosu a explicat ce urmează după ce gimnastei i s-a retras medalia de bronz de la JO 2024
Citește mai mult
„Medalia nu-i revine lui Jordan Chiles”  Avocatul Anei Barbosu a explicat ce urmează după ce gimnastei i s-a retras medalia de bronz de la JO 2024

Echipe/Competiții

fcsb 101 CFR Cluj 35 dinamo bucuresti 31 rapid 20 Universitatea Craiova 12 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi 1 uta arad 9 farul constanta 3

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Australian Open liga 1 Cristi Chivu europa league fcsb
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Sondaj
30.01

Cine va câștiga titlul în acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu

Cine credeți că va câștiga titlul în acest sezon?

U Craiova %
Rapid %
Dinamo %
FCSB %
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share