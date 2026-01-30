„Meritam mai mult” Cisotti, nemulțumit după egalul cu Fenerbahce: „Ne lipsește finalizarea”

FCSB - FENERBAHCE 1-1. Juri Cisotti (32 de ani), mijlocașul italian al campioanei, a vorbit despre remiza din ultima etapă a Europa League.

Intrat la pauză în locul lui Dennis Politic, Cisotti a marcat unicul gol al roș-albaștrilor, în minutul 70, dar nu a fost suficient ca elevii antrenați de Elias Charalambous să obțină o victorie de palmares.

La finalul partidei, italianul a oferit o primă reacție chiar de pe gazon în care a explicat ce le-a lipsit celor de la FCSB pentru a câștiga partida.

„Din păcate, am obținut doar un punct, dar meritam mai mult. Am avut foarte multe multe ocazii. Trebuie să ne concentrăm acum la meciul cu Csikszereda de duminică.

Din păcate, în această perioadă ne lipsește finalizarea. Trebuie să lucrăm și să mergem înainte.

Am avut foarte multe ocazii, am primit gol din fază fixă. Cred că a fost un meci destul de bun, trebuie să-l analizăm” a declarat Juri Cisotti la Digi Sport.

Juri Cisotti: „Trebuie să fim agresivi la fiecare meci”

Cisotti și-a continuat discursul și la zona mixtă.

„Încă o dată am demonstrat că puteam obține mai mult. Ederson a făcut un meci extraordinar, însă totuși puteam câștiga.

Trebuie să găsim soluția pentru a juca fiecare meci ca astăzi: agresivi, cu foame de victorie. Astăzi am făcut un meci bun, nu știu dacă am schimbat ceva. Meciul de duminică este foarte important.

Avem nevoie de suporterii noștri, să vină alături de noi. Sper ca rezultatul să-i readucă pe fani la stadion, inclusiv galeria din peluză.”, a spus Ciostti.

Rezultatele FCSB în Europa League

Go Ahead Eagles (Olanda) - FCSB 0-1

0-1 FCSB - Young Boys (Elveția) 0-2

- Young Boys (Elveția) 0-2 FCSB - Bologna (Italia) 1-2

- Bologna (Italia) 1-2 Basel (Elveția) - FCSB 3-1

3-1 Steaua Roșie (Serbia) - FCSB 1-0

1-0 FCSB - Feyenoord (Olanda) 4-3

- Feyenoord (Olanda) 4-3 Dinamo Zagreb (Croația) - FCSB 4-1

4-1 FCSB - Fenerbahce (Turcia) 1-1

Clasamentul grupei Europa League

Poziție/Echipă Meciuri Puncte Zona echipelor care merg direct în optimi⤵️ 1. Lyon 8 21 2. Aston Villa 8 21 3. Midtjylland 8 19 4. Betis 8 17 5. Porto 8 17 6. Braga 8 17 7. Freiburg 8 17 8. AS Roma 8 16 Zona echipelor care merg în play-off⤵️ 9. Genk 8 16 10. Bologna 8 15 11. VfB Stuttgart 8 15 12. Ferencvaros 8 15 13. Nottingham 8 14 14. Viktoria Plzen 8 14 15. Steaua Roșie 8 14 16. Celta Vigo 8 13 17. PAOK 8 12 18. Lille 8 12 19. Fenerbahce 8 12 20. Panathinaikos 8 12 21. Celtic 8 11 22. Ludogoreț 8 10 23. Dinamo Zagreb 8 10 24. SK Brann 8 9 Zona echipelor eliminate⤵️ 25. Young Boys 8 9 26. Sturm Graz 8 7 27. FCSB 8 7 28. Go Ahead Eagles 8 7 29. Feyenoord 8 6 30. FC Basel 8 6 31. RB Salzburg 8 6 32. Rangers 8 4 33. Nice 8 3 34. Utrecht 8 1 35. Malmo FF 8 1 36. Maccabi Tel Aviv 8 1

