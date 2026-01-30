Klopp, aproape de Real Madrid  Florentino Perez insistă pentru tehnicianul german și pentru revenirea lui Toni Kroos!

Jurgen Klopp (58 de ani), fostul antrenor de la Liverpool, ar putea semna cu Real Madrid, în vara acestui an.

Toni Kroos (36 de ani), fostul mijlocaș legendar al „galacticilor” ar putea reveni și el la club, odată cu instalarea pe bancă a conaționalului său.

După demiterea lui Xabi Alonso, banca Realului a fost preluată de Alvaro Arbeloa, antrenorul echipei secunde a clubului din capitala Spaniei.

Lucrurile nu au mers așa cum se așteptau conducătorii clubului, Real fiind eliminată din cupă de Albacete, formație din liga a doua spaniolă, chiar la primul meci al lui Arbeola pe bancă.

Jurgen Klopp, aproape de Real Madrid! Kroos ar putea reveni

Florentino Perez, președintele Realului, ar dori să îl aducă la club pe Jurgen Klopp, antrenor care în acest moment ocupă poziția de șef al departamentului global de fotbal de la Red Bull.

Pentru a-l putea aduce la club, conducerea Realului i-ar fi dat asigurări tehnicianului german că își va putea planifica lotul în vară așa cum consideră de cuviință.

Un rol important în posibila mutare îl are și conaționalul lui Klopp, Toni Kroos, cel care ar fi discutat cu antrenorul pentru a-l convinge să semneze cu Real Madrid, așa cum a anunțat elnacional.cat.

Toni Kroos, secundul lui Jurgen Klopp la Real Madrid?

Fostul mijlocaș ar urma să ocupe chiar și un loc în staff-ul lui Klopp, în cazul în care acesta va accepta să o preia pe Real Madrid.

Kroos ar urma să îi fie antrenor secund lui Klopp, scopul său fiind acela de a-l ajuta pe tehnician să se adapteze la vestiarul Realului, dar la limba spaniolă.

Un astfel de rol a ocupat Thiago Alcantara, la FC Barcelona, în primele luni petrecute de Hansi Flick la gruparea catalană.

