Klopp, aproape de Real Madrid  Florentino Perez insistă pentru tehnicianul german și pentru revenirea lui Toni Kroos!
Jurgen Klopp FOTO: IMAGO
Campionate

Klopp, aproape de Real Madrid Florentino Perez insistă pentru tehnicianul german și pentru revenirea lui Toni Kroos!

alt-text Ștefan Ogrezeanu
alt-text Publicat: 30.01.2026, ora 00:08
alt-text Actualizat: 30.01.2026, ora 00:08
  • Jurgen Klopp (58 de ani), fostul antrenor de la Liverpool, ar putea semna cu Real Madrid, în vara acestui an.
  • Toni Kroos (36 de ani), fostul mijlocaș legendar al „galacticilor” ar putea reveni și el la club, odată cu instalarea pe bancă a conaționalului său.

După demiterea lui Xabi Alonso, banca Realului a fost preluată de Alvaro Arbeloa, antrenorul echipei secunde a clubului din capitala Spaniei.

Lucrurile nu au mers așa cum se așteptau conducătorii clubului, Real fiind eliminată din cupă de Albacete, formație din liga a doua spaniolă, chiar la primul meci al lui Arbeola pe bancă.

Bodo/Glimt, calificare fabuloasă  Cu 0,2% șanse la primăvara Ligii, norvegienii au reușit imposibilul , după victorii cu City și Atletico Madrid!
Citește și
Bodo/Glimt, calificare fabuloasă Cu 0,2% șanse la primăvara Ligii, norvegienii au reușit imposibilul, după victorii cu City și Atletico Madrid!
Citește mai mult
Bodo/Glimt, calificare fabuloasă  Cu 0,2% șanse la primăvara Ligii, norvegienii au reușit imposibilul , după victorii cu City și Atletico Madrid!

Jurgen Klopp, aproape de Real Madrid! Kroos ar putea reveni

Florentino Perez, președintele Realului, ar dori să îl aducă la club pe Jurgen Klopp, antrenor care în acest moment ocupă poziția de șef al departamentului global de fotbal de la Red Bull.

Pentru a-l putea aduce la club, conducerea Realului i-ar fi dat asigurări tehnicianului german că își va putea planifica lotul în vară așa cum consideră de cuviință.

Un rol important în posibila mutare îl are și conaționalul lui Klopp, Toni Kroos, cel care ar fi discutat cu antrenorul pentru a-l convinge să semneze cu Real Madrid, așa cum a anunțat elnacional.cat.

Toni Kroos, secundul lui Jurgen Klopp la Real Madrid?

Fostul mijlocaș ar urma să ocupe chiar și un loc în staff-ul lui Klopp, în cazul în care acesta va accepta să o preia pe Real Madrid.

Kroos ar urma să îi fie antrenor secund lui Klopp, scopul său fiind acela de a-l ajuta pe tehnician să se adapteze la vestiarul Realului, dar la limba spaniolă.

Un astfel de rol a ocupat Thiago Alcantara, la FC Barcelona, în primele luni petrecute de Hansi Flick la gruparea catalană.

Citește și

„Ne-au tratat ca pe niște găini” FOTO. A răbufnit înaintea semifinalei de la Campionatul European » Imagini uluitoare cu jucătorii: „Șocant și scandalos”
Handbal
20:48
„Ne-au tratat ca pe niște găini” FOTO. A răbufnit înaintea semifinalei de la Campionatul European » Imagini uluitoare cu jucătorii: „Șocant și scandalos”
Citește mai mult
„Ne-au tratat ca pe niște găini” FOTO. A răbufnit înaintea semifinalei de la Campionatul European » Imagini uluitoare cu jucătorii: „Șocant și scandalos”
„Generează un șoc emoțional” Nadia Comăneci, reacție după ce cazul Anei Bărbosu va fi rejudecat: „Asta e principala mea preocupare acum”
Gimnastica
20:37
„Generează un șoc emoțional” Nadia Comăneci, reacție după ce cazul Anei Bărbosu va fi rejudecat: „Asta e principala mea preocupare acum”
Citește mai mult
„Generează un șoc emoțional” Nadia Comăneci, reacție după ce cazul Anei Bărbosu va fi rejudecat: „Asta e principala mea preocupare acum”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

„Bomba” de 7 trilioane care amenință să arunce în aer piețele internaționale
„Bomba” de 7 trilioane care amenință să arunce în aer piețele internaționale
„Bomba” de 7 trilioane care amenință să arunce în aer piețele internaționale
Real Madrid antrenor jurgen klopp toni kroos
Știrile zilei din sport
Ieșire onorabilă FCSB, aproape de o victorie nesperată cu Fenerbahce la finalul aventurii europene » Pe ce loc a încheiat campioana
Europa League
29.01
Ieșire onorabilă FCSB, aproape de o victorie nesperată cu Fenerbahce la finalul aventurii europene » Pe ce loc a încheiat campioana
Citește mai mult
Ieșire onorabilă FCSB, aproape de o victorie nesperată cu Fenerbahce la finalul aventurii europene » Pe ce loc a încheiat campioana
Scandal la vestiare  FOTO. FCSB și Fenerbahce, aproape de bătaie la pauză! Totul a plecat de la o replică rasistă
Europa League
29.01
Scandal la vestiare FOTO. FCSB și Fenerbahce, aproape de bătaie la pauză! Totul a plecat de la o replică rasistă
Citește mai mult
Scandal la vestiare  FOTO. FCSB și Fenerbahce, aproape de bătaie la pauză! Totul a plecat de la o replică rasistă
MM, apelat imediat FOTO. Gafa de la golul lui Fenerbahce l-a făcut pe Becali să pună instant mâna pe telefon
Europa League
29.01
MM, apelat imediat FOTO. Gafa de la golul lui Fenerbahce l-a făcut pe Becali să pună instant mâna pe telefon
Citește mai mult
MM, apelat imediat FOTO. Gafa de la golul lui Fenerbahce l-a făcut pe Becali să pună instant mâna pe telefon
Imagini emoționante la Salonic VIDEO+FOTO. Ce s-a întâmplat după ce trupurile fanilor lui PAOK decedați în România au ajuns pe Toumba
Diverse
29.01
Imagini emoționante la Salonic VIDEO+FOTO. Ce s-a întâmplat după ce trupurile fanilor lui PAOK decedați în România au ajuns pe Toumba
Citește mai mult
Imagini emoționante la Salonic VIDEO+FOTO. Ce s-a întâmplat după ce trupurile fanilor lui PAOK decedați în România au ajuns pe Toumba
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
01:02
„Nu mai au voie să fie blocați mental” MM Stoica și-a lăudat jucătorii după egalul cu Fenerbahce, apoi i-a avertizat: „Altă soluție nu există!”
„Nu mai au voie să fie blocați mental”  MM Stoica și-a lăudat jucătorii după egalul cu Fenerbahce, apoi i-a avertizat: „Altă soluție nu există!”
00:30
Cristian Geambașu Care este adevărata față a FCSB?
Cristian Geambașu Care este adevărata față a FCSB?
01:06
„M-am convins, renunț la ei” Gigi Becali anunță că încă doi jucători vor pleca de la FCSB + ce a zis despre răbufnirea lui Charalambous
„M-am convins, renunț la ei” Gigi Becali anunță că încă doi jucători vor pleca de la FCSB + ce a zis despre răbufnirea lui Charalambous
00:46
„Aveam nevoie de acest meci” Ștefan Târnovanu confirmă anunțul lui Becali: „Îi voi ține pumnii”
„Aveam nevoie de acest meci” Ștefan Târnovanu confirmă anunțul lui Becali: „Îi voi ține pumnii”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Charalambous a avut mereu papagal, dar acum nu-i plac papagalii, ci doar „The boss”

Dan Udrea: Charalambous a avut mereu papagal, dar acum nu-i plac papagalii, ci doar „The boss”

Dan Udrea: Charalambous a avut mereu papagal, dar acum <span>nu-i</span> plac papagalii, ci doar „The boss”
Boicotul Mondialului?

Cătălin Tolontan: Boicotul Mondialului?

Cătălin Tolontan: Boicotul Mondialului?
Jocurile Olimpiuce

Radu Naum: Jocurile Olimpiuce

Radu Naum: Jocurile Olimpiuce
Datoria față de Charalambous și Pintilii

Silviu Tudor Samuilă: Datoria față de Charalambous și Pintilii

Silviu Tudor Samuilă: Datoria față de Charalambous și Pintilii
A fost muncă, nu ajutor divin!

Cristian Geambașu: A fost muncă, nu ajutor divin!

Cristian Geambașu: A fost muncă, nu ajutor divin!
Moruțan a început cu stângul la Rapid: îl face needucat pe Dobre!

Dan Udrea: Moruțan a început cu stângul la Rapid: îl face needucat pe Dobre!

Dan Udrea: Moruțan a început cu stângul la Rapid: îl face needucat pe Dobre!
Trump și vestiarul

Cătălin Tolontan: Trump și vestiarul

Cătălin Tolontan: Trump și vestiarul
5 secunde de adevăr

Cristian Geambașu: 5 secunde de adevăr

Cristian Geambașu: 5 secunde de adevăr
Tot mai săraci

Silviu Tudor Samuilă: Tot mai săraci

Silviu Tudor Samuilă: Tot mai săraci
FCSB e eșec sau un club de succes?

Dan Udrea: FCSB e eșec sau un club de succes?

Dan Udrea: FCSB e eșec sau un club de succes?
În genunchi la Zagreb

Cristian Geambașu: În genunchi la Zagreb

Cristian Geambașu: În genunchi la Zagreb
Furnicile galbene

Radu Naum: Furnicile galbene

Radu Naum: Furnicile galbene
Tadici e vânat, la fel FRH?!

Cristian Geambașu: Tadici e vânat, la fel FRH?!

Cristian Geambașu: Tadici e vânat, la fel FRH?!
Ce legătură este între performanța Dacia și Mircea Badea

Dan Udrea: Ce legătură este între performanța Dacia și Mircea Badea

Dan Udrea: Ce legătură este între performanța Dacia și Mircea Badea
Noi unde suntem?

Radu Naum: Noi unde suntem?

Radu Naum: Noi unde suntem?
Campionii sportivității

Cristian Geambașu: Campionii sportivității

Cristian Geambașu: Campionii sportivității
Matthäus și Bayern, escrocați de un actor care s-a dat director

Cătălin Tolontan: Matthäus și Bayern, escrocați de un actor care s-a dat director

Cătălin Tolontan: Matthäus și Bayern, escrocați de un actor care <span>s-a</span> dat director
Dinamo, campioana esteticii. Dar ajunge?

Cristian Geambașu: Dinamo, campioana esteticii. Dar ajunge?

Cristian Geambașu: Dinamo, campioana esteticii. Dar ajunge?
Real nu are nevoie de antrenor

Silviu Tudor Samuilă: Real nu are nevoie de antrenor

Silviu Tudor Samuilă: Real nu are nevoie de antrenor
Turnul de parașutism, drobul nostru de sare

Cristian Geambașu: Turnul de parașutism, drobul nostru de sare

Cristian Geambașu: Turnul de parașutism, drobul nostru de sare
Top stiri din sport
„Nu le-au mai ajuns medaliile” Cum a reacționat Traian Băsescu după ce a aflat că Anei Bărbosu i-a fost luat bronzul de la Jocurile Olimpice
Gimnastica
29.01
„Nu le-au mai ajuns medaliile” Cum a reacționat Traian Băsescu după ce a aflat că Anei Bărbosu i-a fost luat bronzul de la Jocurile Olimpice
Citește mai mult
„Nu le-au mai ajuns medaliile” Cum a reacționat Traian Băsescu după ce a aflat că Anei Bărbosu i-a fost luat bronzul de la Jocurile Olimpice
„Cea mai frumoasă amintire”  Vlad Dragomir, după golul fabulos marcat în Liga Campionilor: „Atunci am decis să trag” 
Stranieri
29.01
„Cea mai frumoasă amintire” Vlad Dragomir, după golul fabulos marcat în Liga Campionilor: „Atunci am decis să trag”
Citește mai mult
„Cea mai frumoasă amintire”  Vlad Dragomir, după golul fabulos marcat în Liga Campionilor: „Atunci am decis să trag” 
„Ne-au tratat ca pe niște găini” FOTO. A răbufnit înaintea semifinalei de la Campionatul European » Imagini uluitoare cu jucătorii: „Șocant și scandalos”
Handbal
29.01
„Ne-au tratat ca pe niște găini” FOTO. A răbufnit înaintea semifinalei de la Campionatul European » Imagini uluitoare cu jucătorii: „Șocant și scandalos”
Citește mai mult
„Ne-au tratat ca pe niște găini” FOTO. A răbufnit înaintea semifinalei de la Campionatul European » Imagini uluitoare cu jucătorii: „Șocant și scandalos”
„Medalia nu-i revine lui Jordan Chiles”  Avocatul Anei Barbosu a explicat ce urmează după ce gimnastei i s-a retras medalia de bronz de la JO 2024
Jocurile Olimpice
29.01
„Medalia nu-i revine lui Jordan Chiles” Avocatul Anei Barbosu a explicat ce urmează după ce gimnastei i s-a retras medalia de bronz de la JO 2024
Citește mai mult
„Medalia nu-i revine lui Jordan Chiles”  Avocatul Anei Barbosu a explicat ce urmează după ce gimnastei i s-a retras medalia de bronz de la JO 2024

Echipe/Competiții

fcsb 101 CFR Cluj 35 dinamo bucuresti 31 rapid 20 Universitatea Craiova 12 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi 1 uta arad 9 farul constanta 3

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Australian Open liga 1 Cristi Chivu europa league fcsb
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Sondaj
30.01

Cine va câștiga titlul în acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu

Cine credeți că va câștiga titlul în acest sezon?

U Craiova %
Rapid %
Dinamo %
FCSB %
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share