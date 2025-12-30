Târnovanu vrea o nouă provocare Portarul se gândește la  o eventuală despărțire de FCSB: „Aș dori să fac următorul pas”
FCSB
Superliga

Târnovanu vrea o nouă provocare Portarul se gândește la o eventuală despărțire de FCSB: „Aș dori să fac următorul pas"

George Neagu
Publicat: 30.12.2025, ora 16:59
alt-text Actualizat: 30.12.2025, ora 16:59
  • Ștefan Târnovanu (25 de ani), portarul celor de la FCSB, a vorbit despre viitorul său.

Ștefan Târnovanu a fost transferat de FCSB în 2020 de la Poli Iași și, în acest moment, este titularul echipei pregătite de Elias Charalambous.

Ștefan Târnovanu: „Aș dori să fac următorul pas”

În cadrul unui interviu acordat presei din Polonia, Ștefan Târnovanu a mărturisit că și-ar dori să evolueze într-un campionat mai puternic.

Aș dori să fac următorul pas către o ligă mai competitivă.

(N.r. - despre o potențială ofertă din Polonia) Aș lua în considerare orice ofertă, ținând cont de ceea ce este mai bine pentru familia mea și pentru club. Și apoi aș lua o decizie”, a declarat portarul celor de la FCSB, conform transfery.info.

Întrebat dacă a primit până acum vreo ofertă din Polonia, Târnovanu a răspuns: „Nu știu nimic despre asta, poate că ceva de genul acesta se va întâmpla în viitor”.

4,5 milioane de euro
este cota de piață a lui Ștefan Târnovanu, conform Transfermarkt

Portarul campioanei României a mai fost întrebat dacă l-ar recomanda pe Elias Charalambous celor de la Legia Varșovia, ținând cont că polonezii și l-ar fi dorit pe tehnician în trecut.

„L-aș descrie pe domnul Charalambous ca fiind atât un antrenor excelent, cât și o persoană cu un caracter admirabil. Prin urmare da, ar putea fi luat în considerare de Legia Varșovia, dar și alte cluburi ar putea să-l ia în calcul”.

Ștefan Târnovanu: „Aș prefera să joc în Liga Campionilor”

Chiar dacă FSCB a suferit multe înfrângeri în acest sezon în Europa League, Târnovanu nu își dorește să joace în Conference League, acolo unde nivelul este mai scăzut.

Ba mai mult, portarul are planuri mărețe și vrea să evolueze în Liga Campionilor, alături de granzii Europei.

„Aș prefera să joc în Liga Campionilor, chiar dacă asta ar însemna mai multe înfrângeri. Așadar, Conference League nu este o opțiune pentru mine.

În ciuda faptului că nu avem aceleași rezultate ca în sezonul trecut (n.r. - În Europa League), cu două victorii în ultimele două meciuri (n.r. - cu Dinamo Zagreb și Fenerbahce), vom avansa. Și sper că așa va fi”, a concluzionat Ștefan Târnovanu.

Nu ne descurcăm la fel de bine ca anul trecut, dar am dat deja semne că ne revenim și cred că, dacă ajungem în play-off, putem câștiga campionatul Ștefan Târnovanu, despre parcursul celor de la FCSB în Liga 1

De când a fost transferat la FCSB, Ștefan Târnovanu a devenit un om important pentru roș-albaștrii. Acesta a bifat 197 de apariții între buturile echipei campioane.

În acest sezon, portarul a jucat în 32 de partide pentru FCSB.

transfer liga 1 fcsb stefan tarnovanu
