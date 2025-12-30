Hermannstadt se întărește  Sibienii au transferat un fotbalist care a trecut și pe la FCSB
Hermannstadt se întărește Sibienii au transferat un fotbalist care a trecut și pe la FCSB

  • Hermannstadt a anunțat transferul bulgarului Bozhidar Chorbadzhiyski (30 de ani), un fundaș care a trecut și pe la FCSB.

În sezonul 2019/2020, Bozhidar Chorbadzhiyski a fost împrumutat de FCSB de la CSKA Sofia pentru doar câteva luni, timp în care a jucat doar 4 meciuri.

Hermannstadt l-a transferat pe Bozhidar Chorbadzhiyski

Sibienii au anunțat, marți, transferul fundașului bulgar, care a semnat un contract valabil pe un an și jumătate.

„Bine ai venit la FCH, Bozhidar Chorbadzhiyski!

Bozhidar Chorbadzhiyski este un fundaș central bulgar în vârstă de 30 de ani. A fost format la CSKA Sofia, în Bulgaria, echipă pentru care a evoluat timp de 5 sezoane. Pe CV-ul său se mai regăsesc echipe ca Stal Mielec și Widzew Lodz din Polonia, Diosgyor din Ungaria și FCSB din țara noastră.

În prima parte a a acestui sezon, Bozhidar Chorbadzhiyski a bifat 10 meciuri pentru Botev Vratsa în țara natală. Noul fundaș FCH este cotat la suma de 350.000 euro pe site_urile de specialitate și are în palmares 11 selecții pentru reprezentativa Bulgariei, o Cupă a Bulgariei cu CSKA Sofia și o Cupă a României cu FCSB.

Bozhidar Chorbadzhiyski a semnat un contract cu FCH valabil pentru un sezon și jumătate”, a transmis Hermannstadt pe Facebook.

Bozhidar Chorbadzhiyski a petrecut doar cinci luni la FCSB. Fundașul a evoluat în doar 4 meciuri în tricoul roș-albaștrilor: trei în campionat și unul în Cupa României.

Are în palmares două trofee: o Cupă a Bulgariei, alături de CSKA Sofia (2015/2016) și o Cupă a României, alături de FCSB (2019/2020).

FCSB a câștigat Cupa României în acel sezon, după ce a învins-o pe Sepsi cu 1-0.

Bozhidar Chorbadzhiyski a fost desemnat câștigător al trofeului, chiar dacă plecase de peste 7 luni de la bucureșteni, datorită faptului că evoluase într-un meci, cu Metaloglobus, scor 2-0.

De-a lungul carierei sale, Chorbadzhiyski a mai jucat la CSKA Sofia, Widzew Lodz, Stal Mielec sau Diosgyor.

11 selecții
pentru naționala Bulgariei are Bozhidar Chorbadzhiyski

Cifrele lui Bozhidar Chorbadzhiyski:

  • CSKA Sofia: 110 meciuri/8 goluri/2 pase de gol
  • Stal Mielec: 43/1
  • Diosgyor: 38/1/1
  • Widzew Lodz: 12
  • Botev Vratsa: 10
  • FCSB: 4
350.000 de euro
este cota de piață a lui Bozhidar Chorbadzhiyski

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

