Germanul Nico Rosberg (40 de ani), campion mondial de Formula 1 în 2016 cu Mercedes, a vorbit despre cei trei ani în care a fost coleg de echipă cu Michael Schumacher (56 de ani).

Rosberg a descris perioada 2010–2012 ca fiind o confruntare constantă, nu doar pe pistă, ci și din punct de vedere psihologic.

Nico Rosberg, despre latura mai puțin cunoscută a lui Schumacher: „Omul jocurilor mentale”

Pe 29 decembrie s-au împlinit 12 ani de la accidentul de schi care i-a schimbat definitiv viața lui Michael Schumacher, pilot care a fost caracterizat de Rosberg drept un adevărat expert în jocurile mentale.

„Tipul ăsta, timp de trei ani, a fost omul jocurilor mentale”, a spus Rosberg în podcastul Beyond Victory din 2019, conform mirror.co.uk.

Pilotul retras în 2016 a relatat o scenă petrecută în calificările pentru Marele Premiu de la Monaco, pe care o consideră elocventă pentru maniera în care Schumacher încerca să-și destabilizeze adversarul chiar înainte de a urca în monopost.

„El era în toaletă, iar eu am ajuns cu aproximativ zece minute înainte de start. Știam că aveam la dispoziție două minute pentru a merge la toaletă, apoi trebuia să urc în mașină și să intru în calificări.

Am bătut la ușă, pentru că era încuiată, și am spus: «Nico aici, te rog, lasă-mă să intru». Nu a răspuns nimeni. Am bătut din nou, iar și iar, fără niciun răspuns. Ușa era încuiată, dar puteam auzi clar că era cineva înăuntru.

Înăuntru era Michael, sprijinit de perete, uitându-se la ceas. Știa că, atât timp cât ieșea cu trei minute înainte, avea suficient timp să urce în mașină, să-și pună centura și să plece. Iar eu eram afară, complet panicat”.

91 de curse a câștigat Michael Schumacher în Formula 1. Prima victorie, la Spa-Francorchamps (Belgia, 1992). Ultima, la Shanghai (China, 2006)

Damon Hill, despre Michael Schumacher: „Era foarte priceput în a te minimaliza”

Și britanicul Damon Hill (65 de ani), unul dintre rivalii germanului din anii ’90, a vorbit despre presiunea mentală constantă pe care Schumacher o exercita în afara pistei, în încercarea de a obține orice avantaj posibil.

În cadrul podcastului High Performance, Hill a oferit exemple concrete despre modul în care Schumacher încerca să-i distragă atenția și să-l irite chiar și în afara circuitului.

„Făcea lucruri de genul: la o conferință de presă, eu câștigam o cursă sau eram în pole-position, iar când veneau reporterii la mine, el începea o conversație cu Jacques (n.r. - Villeneuve) sau cu altcineva.

„Așa că el stătea de vorbă în timp ce tu vorbeai. Și ajungeai să te gândești: «Eu nu vorbeam când erai tu intervievat»”, a declarat Hill.

Lucruri mici ca acestea începeau să te irite. Era foarte priceput în a te minimaliza în fața presei, iar eu, ca un prost, mușcam momeala. Damon Hill

Relația dintre cei doi avea și momente de colaborare, însă, potrivit lui Hill, Schumacher păstra o distanță clară în plan personal, chiar dacă în ședințele oficiale ale piloților discuțiile erau uneori constructive.

„Era ciudat pentru că, la ședințele piloților, aveam conversații, discutam lucruri și colaboram într-o oarecare măsură. Dar era foarte distant.

Reușea să se izoleze complet, astfel încât să nu poți stabili nicio legătură umană cu el, iar cred că asta era slăbiciunea mea. Dacă cineva nu îmi arată un minim de umanitate, ajung să fiu puțin iritat de acest lucru”, a mai spus fostul pilot britanic.

Cariera lui Michael Schumacher

Michael Schumacher s-a născut pe 3 ianuarie 1969, în Hurth, Germania, și a debutat în Formula 1 la doar 22 de ani, în 1991, la volanul unui monopost Jordan în Marele Premiu al Belgiei.

La un an distanță, a obținut prima victorie pe același circuit, Francorchamps.

7 titluri de campion mondial are Michael Schumacher în palmares, două (1994 și 1995) cu Benetton și cinci (2000, 2001, 2002, 2003 și 2004) cu Ferrari

După retragerea din 2006, Schumacher a încercat o revenire în Formula 1 în 2010, la Mercedes, dar nu a mai reușit să obțină aceleași rezultate impresionante ca în prima parte a carierei.

Pe 29 decembrie 2013, pilotul a suferit un grav accident la schi în Alpii Francezi. În timpul unei coborâri, Schumacher s-a izbit de o piatră acoperită de zăpadă. Germanul a fost operat de urgență, dar trauma cerebrală era mult prea profundă.

Schumacher a fost supus mai multor intervenții chirurgicale și menținut într-o comă indusă, din care s-a trezit în vara anului 2014.

De atunci, este tratat acasă, până în 2020 în Elveția, apoi în Spania, în sud-vestul insulei Mallorca.

