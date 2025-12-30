„Omul jocurilor mentale” Nico Rosberg a povestit despre latura mai puțin cunoscută a lui Michael Schumacher
Michael Schumacher (FOTO: Imago)
Formula 1

„Omul jocurilor mentale” Nico Rosberg a povestit despre latura mai puțin cunoscută a lui Michael Schumacher

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 30.12.2025, ora 16:03
alt-text Actualizat: 30.12.2025, ora 16:03
  • Germanul Nico Rosberg (40 de ani), campion mondial de Formula 1 în 2016 cu Mercedes, a vorbit despre cei trei ani în care a fost coleg de echipă cu Michael Schumacher (56 de ani).

Rosberg a descris perioada 2010–2012 ca fiind o confruntare constantă, nu doar pe pistă, ci și din punct de vedere psihologic.

„Marele avantaj al României” Daniel Pancu e optimist în vederea barajului cu Turcia, pentru CM 2026
Citește și
„Marele avantaj al României” Daniel Pancu e optimist în vederea barajului cu Turcia, pentru CM 2026
Citește mai mult
„Marele avantaj al României” Daniel Pancu e optimist în vederea barajului cu Turcia, pentru CM 2026

Nico Rosberg, despre latura mai puțin cunoscută a lui Schumacher: „Omul jocurilor mentale”

Pe 29 decembrie s-au împlinit 12 ani de la accidentul de schi care i-a schimbat definitiv viața lui Michael Schumacher, pilot care a fost caracterizat de Rosberg drept un adevărat expert în jocurile mentale.

Tipul ăsta, timp de trei ani, a fost omul jocurilor mentale”, a spus Rosberg în podcastul Beyond Victory din 2019, conform mirror.co.uk.

Pilotul retras în 2016 a relatat o scenă petrecută în calificările pentru Marele Premiu de la Monaco, pe care o consideră elocventă pentru maniera în care Schumacher încerca să-și destabilizeze adversarul chiar înainte de a urca în monopost.

„El era în toaletă, iar eu am ajuns cu aproximativ zece minute înainte de start. Știam că aveam la dispoziție două minute pentru a merge la toaletă, apoi trebuia să urc în mașină și să intru în calificări.

Am bătut la ușă, pentru că era încuiată, și am spus: «Nico aici, te rog, lasă-mă să intru». Nu a răspuns nimeni. Am bătut din nou, iar și iar, fără niciun răspuns. Ușa era încuiată, dar puteam auzi clar că era cineva înăuntru.

Înăuntru era Michael, sprijinit de perete, uitându-se la ceas. Știa că, atât timp cât ieșea cu trei minute înainte, avea suficient timp să urce în mașină, să-și pună centura și să plece. Iar eu eram afară, complet panicat”.

91 de curse
a câștigat Michael Schumacher în Formula 1. Prima victorie, la Spa-Francorchamps (Belgia, 1992). Ultima, la Shanghai (China, 2006)

Damon Hill, despre Michael Schumacher: „Era foarte priceput în a te minimaliza”

Și britanicul Damon Hill (65 de ani), unul dintre rivalii germanului din anii ’90, a vorbit despre presiunea mentală constantă pe care Schumacher o exercita în afara pistei, în încercarea de a obține orice avantaj posibil.

În cadrul podcastului High Performance, Hill a oferit exemple concrete despre modul în care Schumacher încerca să-i distragă atenția și să-l irite chiar și în afara circuitului.

„Făcea lucruri de genul: la o conferință de presă, eu câștigam o cursă sau eram în pole-position, iar când veneau reporterii la mine, el începea o conversație cu Jacques (n.r. - Villeneuve) sau cu altcineva.

„Așa că el stătea de vorbă în timp ce tu vorbeai. Și ajungeai să te gândești: «Eu nu vorbeam când erai tu intervievat»”, a declarat Hill.

Lucruri mici ca acestea începeau să te irite. Era foarte priceput în a te minimaliza în fața presei, iar eu, ca un prost, mușcam momeala. Damon Hill

Relația dintre cei doi avea și momente de colaborare, însă, potrivit lui Hill, Schumacher păstra o distanță clară în plan personal, chiar dacă în ședințele oficiale ale piloților discuțiile erau uneori constructive.

„Era ciudat pentru că, la ședințele piloților, aveam conversații, discutam lucruri și colaboram într-o oarecare măsură. Dar era foarte distant.

Reușea să se izoleze complet, astfel încât să nu poți stabili nicio legătură umană cu el, iar cred că asta era slăbiciunea mea. Dacă cineva nu îmi arată un minim de umanitate, ajung să fiu puțin iritat de acest lucru”, a mai spus fostul pilot britanic.

Cariera lui Michael Schumacher

Michael Schumacher s-a născut pe 3 ianuarie 1969, în Hurth, Germania, și a debutat în Formula 1 la doar 22 de ani, în 1991, la volanul unui monopost Jordan în Marele Premiu al Belgiei.

La un an distanță, a obținut prima victorie pe același circuit, Francorchamps.

7 titluri
de campion mondial are Michael Schumacher în palmares, două (1994 și 1995) cu Benetton și cinci (2000, 2001, 2002, 2003 și 2004) cu Ferrari

După retragerea din 2006, Schumacher a încercat o revenire în Formula 1 în 2010, la Mercedes, dar nu a mai reușit să obțină aceleași rezultate impresionante ca în prima parte a carierei.

Pe 29 decembrie 2013, pilotul a suferit un grav accident la schi în Alpii Francezi. În timpul unei coborâri, Schumacher s-a izbit de o piatră acoperită de zăpadă. Germanul a fost operat de urgență, dar trauma cerebrală era mult prea profundă.

Schumacher a fost supus mai multor intervenții chirurgicale și menținut într-o comă indusă, din care s-a trezit în vara anului 2014.

De atunci, este tratat acasă, până în 2020 în Elveția, apoi în Spania, în sud-vestul insulei Mallorca.

Citește și

„Nu am apucat să-i zic”  Mesaj pentru Mirel Rădoi, de la un jucător de la Universitatea Craiova
Superliga
14:19
„Nu am apucat să-i zic” Mesaj pentru Mirel Rădoi, de la un jucător de la Universitatea Craiova
Citește mai mult
„Nu am apucat să-i zic”  Mesaj pentru Mirel Rădoi, de la un jucător de la Universitatea Craiova
Serie A schimbă mingea Decizia a fost anunțată de preşedintele ligii italiene. Care este motivul modificării
Campionate
13:59
Serie A schimbă mingea Decizia a fost anunțată de preşedintele ligii italiene. Care este motivul modificării
Citește mai mult
Serie A schimbă mingea Decizia a fost anunțată de preşedintele ligii italiene. Care este motivul modificării

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

A treia tentativă. După ce duminică judecătorii numiți de PSD au părăsit ședința, CCR încearcă din nou azi să dea o decizie pe legea privind pensiile speciale ale magistraților
A treia tentativă. După ce duminică judecătorii numiți de PSD au părăsit ședința, CCR încearcă din nou azi să dea o decizie pe legea privind pensiile speciale ale magistraților
A treia tentativă. După ce duminică judecătorii numiți de PSD au părăsit ședința, CCR încearcă din nou azi să dea o decizie pe legea privind pensiile speciale ale magistraților
formula 1 Nico Rosberg michael schumacher mercedes
Știrile zilei din sport
Transfer istoric! Louis Munteanu ar fi semnat cu DC United, într-o mutare record pentru fotbalul românesc » Toate detaliile + reacția impresarei jucătorului
Superliga
15:22
Transfer istoric! Louis Munteanu ar fi semnat cu DC United, într-o mutare record pentru fotbalul românesc » Toate detaliile + reacția impresarei jucătorului
Citește mai mult
Transfer istoric! Louis Munteanu ar fi semnat cu DC United, într-o mutare record pentru fotbalul românesc » Toate detaliile + reacția impresarei jucătorului
Campioni și la amenzi  Sancțiuni-record la FCSB, după regula impusă de Becali » Bîrligea e cel mai afectat
Superliga
17:59
Campioni și la amenzi Sancțiuni-record la FCSB, după regula impusă de Becali » Bîrligea e cel mai afectat
Citește mai mult
Campioni și la amenzi  Sancțiuni-record la FCSB, după regula impusă de Becali » Bîrligea e cel mai afectat
Operat de urgență la inimă Roberto Carlos, supus unei intervenții chirurgicale care a durat trei ore » Cum se simte legenda braziliană
Campionate
16:51
Operat de urgență la inimă Roberto Carlos, supus unei intervenții chirurgicale care a durat trei ore » Cum se simte legenda braziliană
Citește mai mult
Operat de urgență la inimă Roberto Carlos, supus unei intervenții chirurgicale care a durat trei ore » Cum se simte legenda braziliană
Gâlcă nu mai are răbdare Avertisment pentru jucătorul care a costat 900.000 de euro » Ce trebuie să facă pentru a rămâne la Rapid
Superliga
16:15
Gâlcă nu mai are răbdare Avertisment pentru jucătorul care a costat 900.000 de euro » Ce trebuie să facă pentru a rămâne la Rapid
Citește mai mult
Gâlcă nu mai are răbdare Avertisment pentru jucătorul care a costat 900.000 de euro » Ce trebuie să facă pentru a rămâne la Rapid
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
17:59
Campioni și la amenzi Sancțiuni-record la FCSB, după regula impusă de Becali » Bîrligea e cel mai afectat
Campioni și la amenzi  Sancțiuni-record la FCSB, după regula impusă de Becali » Bîrligea e cel mai afectat
17:50
„Româneasca” de la Rapid Cum au făcut Copos și Zotta un transfer important: „Am luat banii pe Pancu şi am plătit restul”
„Româneasca” de la Rapid Cum au făcut Copos și Zotta un transfer important: „Am luat banii pe Pancu şi am plătit restul”
16:15
Gâlcă nu mai are răbdare Avertisment pentru jucătorul care a costat 900.000 de euro » Ce trebuie să facă pentru a rămâne la Rapid
Gâlcă nu mai are răbdare Avertisment pentru jucătorul care a costat 900.000 de euro » Ce trebuie să facă pentru a rămâne la Rapid
16:51
Operat de urgență la inimă Roberto Carlos, supus unei intervenții chirurgicale care a durat trei ore » Cum se simte legenda braziliană
Operat de urgență la inimă Roberto Carlos, supus unei intervenții chirurgicale care a durat trei ore » Cum se simte legenda braziliană
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Meciuri mai puține, derby-uri mai multe

Dan Udrea: Meciuri mai puține, derby-uri mai multe

Dan Udrea: Meciuri mai puține, <span>derby-uri</span> mai multe
„Nu cunosc mulți oameni care consideră că au fost părinți buni”. Bun de tipar 2025

Cătălin Tolontan: „Nu cunosc mulți oameni care consideră că au fost părinți buni”. Bun de tipar 2025

Cătălin Tolontan: „Nu cunosc mulți oameni care consideră că au fost părinți buni”. Bun de tipar 2025
Creer sau creier?

Cristian Geambașu: Creer sau creier?

Cristian Geambașu: Creer sau creier?
Cazul Istvan

Radu Naum: Cazul Istvan

Radu Naum: Cazul Istvan
Ionel Stoica, chiar el

Cătălin Tolontan: Ionel Stoica, chiar el

Cătălin Tolontan: Ionel Stoica, chiar el
Radu Paraschivescu, linșat în „piața publică” pentru că ne învață să vorbim corect

Dan Udrea: Radu Paraschivescu, linșat în „piața publică” pentru că ne învață să vorbim corect

Dan Udrea: Radu Paraschivescu, linșat în „piața publică” pentru că ne învață să vorbim corect
Bătălia e ruptă din Rai în Dubai

Cristian Geambașu: Bătălia e ruptă din Rai în Dubai

Cristian Geambașu: Bătălia e ruptă din Rai în Dubai
FCSB a vrut. Rapid ce a vrut?

Cristian Geambașu: FCSB a vrut. Rapid ce a vrut?

Cristian Geambașu: FCSB a vrut. Rapid ce a vrut?
Atena, după Middlesbrough

Silviu Tudor Samuilă: Atena, după Middlesbrough

Silviu Tudor Samuilă: Atena, după Middlesbrough
Închideți ochii și aplaudați!

Radu Naum: Închideți ochii și aplaudați!

Radu Naum: Închideți ochii și aplaudați!
Despărțirea

Cristian Geambașu: Despărțirea

Cristian Geambașu: Despărțirea
O țară, scuze, bolnavă la cap!

Dan Udrea: O țară, scuze, bolnavă la cap!

Dan Udrea: O țară, scuze, bolnavă la cap!
Pe cine mai ridiculizează Rațiu?

Cristian Geambașu: Pe cine mai ridiculizează Rațiu?

Cristian Geambașu: Pe cine mai ridiculizează Rațiu?
Suporterii lui Dinamo vor să știe

Ioana Mihalcea: Suporterii lui Dinamo vor să știe

Ioana Mihalcea: Suporterii lui Dinamo vor să știe
Vindecare posibilă

Dan Udrea: Vindecare posibilă

Dan Udrea: Vindecare posibilă
Proști contra deștepți

Radu Naum: Proști contra deștepți

Radu Naum: Proști contra deștepți
Teza lui Teja

Cristian Geambașu: Teza lui Teja

Cristian Geambașu: Teza lui Teja
Tomiță, dă-o naibii de școală!

Cristian Geambașu: Tomiță, dă-o naibii de școală!

Cristian Geambașu: Tomiță, <span>dă-o</span> naibii de școală!
Fotbalul regăsit

Cristian Geambașu: Fotbalul regăsit

Cristian Geambașu: Fotbalul regăsit
Fără spectatori

Cătălin Tolontan: Fără spectatori

Cătălin Tolontan: Fără spectatori
Top stiri din sport
Îl exclud două minute! Schimbare radicală în fotbal. Cum vor IFAB și FIFA să modifice regulamentul
Campionate
15:25
Îl exclud două minute! Schimbare radicală în fotbal. Cum vor IFAB și FIFA să modifice regulamentul
Citește mai mult
Îl exclud două minute! Schimbare radicală în fotbal. Cum vor IFAB și FIFA să modifice regulamentul
Scandal în Premier League FOTO. Unai Emery, criticat pentru că  nu a dat mâna cu Arteta după umilința cu Arsenal » Reacția bizară a spaniolului
Campionate
14:19
Scandal în Premier League FOTO. Unai Emery, criticat pentru că nu a dat mâna cu Arteta după umilința cu Arsenal » Reacția bizară a spaniolului
Citește mai mult
Scandal în Premier League FOTO. Unai Emery, criticat pentru că  nu a dat mâna cu Arteta după umilința cu Arsenal » Reacția bizară a spaniolului
Popovici, exemplu și în afara bazinului Campionul olimpic a mobilizat sute de mii de euro în acțiuni umanitare în 2025: „Nu ne vom opri aici”
Înot
13:22
Popovici, exemplu și în afara bazinului Campionul olimpic a mobilizat sute de mii de euro în acțiuni umanitare în 2025: „Nu ne vom opri aici”
Citește mai mult
Popovici, exemplu și în afara bazinului Campionul olimpic a mobilizat sute de mii de euro în acțiuni umanitare în 2025: „Nu ne vom opri aici”
„E o bestie!” El e fotbalistul care are pe masă o ofertă fabuloasă de la Dinamo: „Va fi cel mai bine plătit jucător al nostru”
Superliga
30.12
„E o bestie!” El e fotbalistul care are pe masă o ofertă fabuloasă de la Dinamo: „Va fi cel mai bine plătit jucător al nostru”
Citește mai mult
„E o bestie!” El e fotbalistul care are pe masă o ofertă fabuloasă de la Dinamo: „Va fi cel mai bine plătit jucător al nostru”

Echipe/Competiții

fcsb 49 CFR Cluj 25 dinamo bucuresti 10 rapid 8 Universitatea Craiova 6 petrolul ploiesti 4 Poli Iasi uta arad farul constanta

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti liga 1 europa league fcsb radu dragusin louis munteanu
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
31.12

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share