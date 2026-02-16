Cum se poartă Târnovanu Detalii din vestiarul lui FCSB, după ce goalkeeperul a devenit rezerva unui puști de 18 ani

Mihai Stoica (60 de ani) a vorbit despre situația din vestiarul de la FCSB, odată cu trecerea lui Ștefan Târnovanu (25 de ani) pe banca de rezerve.

Matei Popa (18 ani) a debutat în poarta campioanei în urmă cu puțin peste două săptămâni, la partida cu Csikszereda 1-0, luându-i locul lui Târnovanu.

Mihai Stoica: „Târnovanu se comportă excelent”

Oficialul campioanei a transmis acum că Târnovanu a luat ca atare decizia și îl susține pe tânărul Popa, relația dintre portarii echipei fiind una foarte bună.

„Se comportă excelent. Toți îl susțin pe Matei Popa. Ei au fost mereu echipă. Mărturie sunt fotografiile făcute după ce se câștigau trofeele. Ei au ținut tot timpul să facă împreună o fotografie, separat de restul echipei, împreună cu antrenorul.

Tot timpul, portarii au fost separat, cu antrenorul lor. Bineînțeles, când a existat chimie. Nu degeaba unul dintre cei mai mari poratri din lume, Petr Cech, nu a acceptat să meargă la Chelsea decât dacă vine cu antrenorul lui de portari.

Este o castă a portarilor și mă bucur că la noi chiar e simbioză. Sunt OK. Ștefan Târnovanu e OK, Lukas Zima e OK. Nu sunt probleme”, a declarat Mihai Stoica, potrivit fanatik.ro.

FOTO. Debutul lui Matei Popa în FCSB - Csikszereda 1-0

În urmă cu trei zile, impresarul Ioan Becali susținea că Ștefan Târnovanu ar intenționa să plece de la FCSB, având în vedere că a fost scos din primul „11”, aspect care l-a iritat pe patronul Gigi Becali.

Meciul de duminică seara cu U Craiova, scor 0-1, a fost al cincilea consecutiv la care Târnovanu s-a aflat pe bancă.

