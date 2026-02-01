CU SUFLETUL LA GURĂ Debutul lui Matei Popa, văzut de la stadion. Ce a făcut tatăl său: emoții, indicații și o îmbrățișare după un final fericit +38 foto
Matei Popa a debutat la FCSB și a fost urmărit de tatăl său FOTO Vlad Nedelea GOLAZO.ro
Superliga

alt-text Vlad Nedelea , Iosif Popescu (foto/video) , Raed Krishan (video&foto)
alt-text Publicat: 01.02.2026, ora 22:22
alt-text Actualizat: 01.02.2026, ora 22:31
  • FCSB - Csikszereda 1-0. Pe un teren greu și înghețat, Matei Popa a făcut pasul mult așteptat și anunțat de Gigi Becali: debutul la prima echipă a FCSB.

La doar 18 ani, tânărul portar a intrat în fotbalul mare într-un meci decisiv pentru FCSB, suficient cât să amplifice emoțiile unui moment unic, trăit intens de tatăl său, Marius Popa, chiar antrenorul de portari al roș-albaștrilor.

Emoțiile unui antrenor-tată

Totul a început încă de la încălzire. Marius Popa a fost lângă fiul său, l-a montat, l-a încurajat și a încercat să-i alunge tracul debutului. Emoțiile erau vizibile, chiar dacă Matei fusese deja „botezat” de patron cu supranumele de „Donnarumma”.

Și avea experiența din Youth League în spate. După fluierul de start, tatăl a urcat în tribune, dar n-a avut liniște. S-a mutat dintr-un loc în altul, cu privirea fixată pe poarta fiului său.

„Atenție, înapoi!”, i-a strigat la un moment dat, simțind pericolul poziționării prea avansate, mai ales în condițiile meteo dificile, când mingea devenea greu de controlat și de citit.

Minutul 16 a adus prima intervenție: o centrare din dreapta, reținută sigur. A fost momentul care a mai tăiat tensiunea.

Suporterii au simțit emoția debutului și au aplaudat îndelung, un impuls moral important pentru puștiul din poartă.

O adevărată gură de oxigen și pentru Marius Popa, care a respirat ușurat: prima minge, fără emoții.

Matei Popa a debutat la FCSB și a fost urmărit de tatăl său FOTO Vlad Nedelea GOLAZO (10).jpeg
Matei Popa a debutat la FCSB și a fost urmărit de tatăl său FOTO Vlad Nedelea GOLAZO (10).jpeg

Terenul greu, emoții în plus

Au urmat alte momente solide: o minge prinsă în minutul 26, apoi o fază mai delicată, când o degajare a fost blocată de un adversar.

A fost primul semn al presiunii debutului, exact detaliul pe care tatăl său i l-a reproșat la pauză, cerându-i să judece mai repede și să gestioneze mai bine astfel de situații.

Pe un teren acoperit de zăpadă, alunecos și imprevizibil, Matei Popa a fost atent și a judecat totul sigur. Șutul lui Nagy de la 20 de metri, pe jos, nu i-a pus probleme, deși mingea „fugea” periculos.

În minutul 86, încă o minge grea, un șut cu pământul de la 25 de metri, prins cu calm. Marius Popa era tot acolo, pe linia de 16 metri în tribună, dând indicații stoperilor și fiului său, mutându-se continuu, trăind fiecare fază.

A pus și mâna la treabă

Pe final, a pus mâna chiar și pe mătură, ajutând la trasarea terenului, înainte de a încremeni la lovitura liberă a adversarilor.

Mingea a fost respinsă printr-un plonjon decisiv de Matei Popa, intervenția care a păstrat punctele pentru FCSB și speranțele de play-off.

La ultimul fluier, emoția a izbucnit.

Tată și fiu s-au îmbrățișat, un moment sincer, încărcat de semnificație. Matei Popa a fost felicitat și de colegii mult mai experimentați, Târnovanu și Zima, bucuroși pentru un debut fără gol primit.

Matei Popa a debutat la FCSB și a fost urmărit de tatăl său FOTO Vlad Nedelea GOLAZO (1).jpeg
Matei Popa a debutat la FCSB și a fost urmărit de tatăl său FOTO Vlad Nedelea GOLAZO (1).jpeg

