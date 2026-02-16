Lupte în noroi în FA Cup FOTO: Cum a arătat gazonul la un meci din 16-imile competiției din Anglia: „Era o mlaștină înainte de start”

Grimsby - Wolves 0-1. Meciul de duminică din șaisprezecimile FA Cup s-a desfășurat în condiiți care amintesc de partidele din trecutul prestigioasei competiții sau... de cele din prezent din România, când vremea nu este favorabilă.

Obișnuiți cu condițiile de top din Premier League, jucătorii lui Wolves a ajuns în weekend-ul precedent pe micuțul stadion Blundell Park, unde terenul le-a pus probleme mai mari decât adversarul.

Grimsby - Wolves 0-1 . Condiții grozanice la partida din FA Cup

Gazonul de pe micuța arenă a formației din liga a patra a Angliei a arătat îngrozitor pe anumite porțiuni, mai ales în zona careurilor sau la colțurile terenului, similar cu suprafața de pe „Ilie Oană”, la Petrolul - U Craiova 1-1, în 2024.

Deși părea impracticabilă înainte de meci, suprafața de joc a trecut de două inspecții ale oficialilor, care au stabilit că partida se poate desfășura, informează skysports.com.

Starea gazonului a stârnit mai multe reacții în presa britanică.

„Terenul de pe Blundell Park era deja o mlaștină înainte de începerea meciului dintre Grimsby Town și Wolves și s-a deteriorat rapid din cauza ploilor neîncetate de pe coasta de est.

Mingea înainta imprevizibil pe suprafața îmbibată cu apă, iar jucătorii au alunecat mai mult decât se așteptau, în timp ce marcajele terenului au devenit neclare din cauza noroiului.

Însă, condițiile au produs faze incredibile, care amintesc de o epocă apusă, surprinzând esența și farmecul istoriei FA Cup”, au notat cei de la bbc.com.

Sam Johnstone: „Îmi plac destul de mult aceste condiții”

Echipa de pe ultimul loc din Premier League a reușit să se impună la limită în duelul cu Grimsby, formație care elimina Manchester United din Cupa Ligii la începutul sezonului, iar portarul Sam Johnstone s-a bucurat de provocarea pe care i-a adus-o gazonul.

„A fost frig, umezeală, noroi și condiții dificile, dar băieții s-au descurcat foarte bine.

E o nebunie, îmi plac destul de mult aceste condiții. Dar sunt mulți băieți în vestiar care nu prea au văzut condițiile din ligile inferioare ale Angliei”, a declarat portarul Sam Johnstone.

VIDEO. Rezumatul partidei Grimsby - Wolves 0-1

