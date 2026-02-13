Ștefan Târnovanu (25 de ani) intenționează să plece de la FCSB, după ce a devenit a doua opțiune de portar în lotul lui Elias Charalambous.

Impresarul Ioan Becali a dezvăluit planurile goalkeeper-ului de la FCSB, care este rezervă de 4 partide consecutive, după titularizarea puștiului Matei Popa (18 ani).

Ioan Becali: „Atât de supărat e că a venit să-mi spună chestia asta”

Târnovanu vrea acum să discute cu patronul Gigi Becali, pentru a primi undă verde să plece de la echipă.

„El e supărat, vrea și el să meargă la patron. Vrea să facă și el ce a făcut Șut. «Dă-mi și mie o hârtie pe 2 milioane, pe 1,5 milioane, pe 2,5, pe 4. Dă-mi o hârtie, să pot și eu să plec!». Pentru că nu se știe nimic, la ce preț ar putea să plece Târnovanu.

Atât de supărat e că a venit să-mi spună chestia asta. I-am zis: «Du-te la patron și rezolvă-ți problema. Eu nu pot. Te-am prezentat peste tot. 4-5 milioane nu dă lumea». Asta e o problemă pe care trebuie să o rezolve singur.

(n.r. – La început părea să accepte decizia lui Gigi Becali) Acceptă, dar numai el știe cum acceptă. Ce să mai… Se antrenează cu puștiul, dar numai el știe cum se antrenează. Ce să mai discutăm? Să nu uităm că și Târnovanu a adus puncte FCSB-ului 3 ani de zile.

Pentru asta, cred că și patronul o să înțeleagă, o să vorbească cu el și o să spună «Da, mă, adu-o echipă în vară, ăștia sunt banii, du-te!»”, a declarat Ioan Becali, potrivit fanatik.ro.

4,5 milioane de euro este cota de piață a lui Ștefan Târnovanu, potrivit transfermarkt.com

Gigi Becali: „Are un contract și trebuie să-l respecte”

Imediat după declarația impresarului, finanțatorul de la FCSB a oferit o primă reacție, fiind deranjat de intenția lui Târnovanu.

„Așa și? Nu îl las să plece la vară. Giovanni a zis ce a zis Târnovanu, nu? Vorbiți cu Târnovanu. Fiecare om face ce vrea el la el acasă. Dacă vrea, Târnovanu să vină la mine.

Târnovanu are un contract. Dacă e supărat, cine vrea să-l ia trebuie să achite clauza. Și nici nu e perioadă de transferuri. E perioadă de transferuri acum? Până la vară... Să trăim până la vară și vedem ce facem cu el. Târnovanu are un contract pe care trebuie să-l respecte.

Eu o să-l întreb dacă declarația e de la el. Cred că Giovanni zice ce spune Târnovanu. O să îi dau răspunsul. Să vină să vorbească! Îi transmit să vină la vară, totuși, nu acum.

Eu îmi fac treaba din contract. Târnovanu are un contract și trebuie să-l respecte. Nu stau să pierd campionatul pentru el. Nu mi-am pus în cap să-l fac boier pe el.

Vreau să fac o echipă puternică și să câștig campionatul. Giovanni l-a îndrumat bine să vorbească cu mine. Dar să vină la vară. Să vedem. Nu dăm hârtii în timpul campionatului. De ce să vorbească acum? Ce să vorbim acum? E perioadă de transferuri?

Atunci să vorbească și Zima. Să plece toți și rămânem cu un portar. O să-l sun acum să văd. Să-l întreb: «Ce vrei? Vrei să pleci? Atunci să plece toți care sunt rezerve, să rămânem cu 11. Atunci te dau împrumut la Iași, la 1.000 de euro». Hai, mă, că nu merge cu mine!

Trebuia să spună: «Stau și îmi văd de treaba mea, când îmi vine rândul». Eu știu doar că am contracte cu jucătorii și trebuie respectate. Târnovanu nu e problema mea acum” , a transmis Gigi Becali, conform gsp.ro.

201 apariții a bifat Ștefan Târnovanu în tricoul celor de la FCSB, după transferul de la Poli Iași, la începutul anului 2020

FOTO. FCSB - Fenerbahce 1-1 , ultimul meci jucat de Târnovanu

