Petrolul - FCSB 0-1. Ștefan Târnovanu a vorbit după victoria de la Ploiești.

Portarul campioanei a dezvăluit ce a discutat cu Gigi Becali (66 de ani), după ce a fost criticat în acest start de sezon.

Petrolul - FCSB 0-1 . Ștefan Târnovanu: N-o să-i comentez niciodată”

„O victorie de care aveam mare nevoie, nu am arătat prea bine în seara asta, ne-am creat ocazii, dar nu am reușit să înscriem prea mult.

Înfrângerea din Andorra aș vrea să o pun deoparte, nu ne-a ieșit nimic acolo, trebuie doar să luăm ce nu ne-a ieșit și ce putem să îmbunătățim”, a declarat Târnovanu după meci, la Digi Sport.

Întrebat despre discuția cu Gigi Becali, care amenințase că îl va titulariza în poartă pe Zima cu Petrolul, Târnovanu a răspuns:

„Cred că știm cu toții cine este patronul echipei, n-o să-i comentez niciodată. Am avut o discuție, m-a sunat, eu sunt profesionist și îmi văd joc.

Fiecare e liber să-și dea cu părerea, așa și eu sunt liber să aleg ce fac. Presiunea asta că poți pierde postul de titular ar trebui să fie la fiecare meci”.

Ștefan Târnovanu, despre discuțiile de la echipă

Goalkeeper-ul a vorbit și despre discuțiile alături de colegii săi, după eșecul din Andorra, 1-2, cu Inter D'Escaldes.

„Am vorbit între noi despre ce nu am făcut bine și despre ce putem să îmbunătățim. Trebuie să fim mai concentrați și să nu mai facem greșeli în apărare.

OK, în subconștientul nostru poate ne gândim la Champions League, dar în seara asta am intrat pe teren și am avut meci cu Petrolul. Ne gândim ce facem la meciul pe care îl avem”, a mai spus Târnovanu.

