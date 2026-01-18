„Pot să dea 3 milioane de euro pe Târnovanu” Interes din campionatele importante ale Europei pentru portarul FCSB: „Sunt șanse mari”
Ștefan Târnovanu FOTO: Sport Pictures
„Pot să dea 3 milioane de euro pe Târnovanu" Interes din campionatele importante ale Europei pentru portarul FCSB: „Sunt șanse mari"

  • Ioan Becali (73 de ani) a vorbit despre o posibilă plecare în străinătate a lui Ștefan Târnovanu (25 de ani), portarul echipei FCSB.

Impresarul susține că fotbalistul ar putea ajunge la un club din TOP 5 campionate ale Europei, în vara acestui an.

Ștefan Târnovanu ar putea pleca în vară de la FCSB: „3 milioane de euro”

Ioan Becali a declarat că mai multe echipe ar fi interesate de portarul roș-albaștrilor, una fiind dispusă să achite o sumă importantă pentru acesta.

„Pentru Târnovanu am vorbit cu multe echipe. Avem o echipă care, cred că-n vară l-ar dori. Acum, în iarnă… E o echipă din top 5 campionate ale Europei. O echipă care poate să dea 3 milioane, zic eu.

Îți dai seama că Gigi, când aude de 3 milioane, o să zică 5. Dar eu zic că așa cum Gigi a făcut gestul pentru Adrian Șut. Să-l dai pe 1.500.000… Un mijlocaș important pentru el. Adică s-a uitat și la interesul jucătorului.

Până la urmă trebuie să se înțeleagă. Un jucător pe care ai dat aproape nimic. Pe Târnovanu la fel. Nu ai dat nimic. Ți-a apărat ani de zile. Băi, ai vrut 5 milioane când erai în vogă.

Acum, în situația fotbalului nostru, dă-i drumul pe 2,5 milioane de euro, 3 milioane, să se ducă băiatul să-și ia și el niște bani. Da, sunt șanse mari din vară să plece la o echipă din Top 5 campionatele ale Europei”, a declarat Giovanni Becali, conform fanatik.ro.

4,5 milioane de euro
este cota lui Ștefan Târnovanu, conform Transfermarkt

Transferat de FCSB în 2020 de la Poli Iași, pentru 350.000 de euro, Ștefan Târnovanu a devenit un jucător important pentru roș-albaștrii. A bifat, în total, 198 de apariții în toate competițiile.

În acest sezon, portarul a jucat în 33 de partide pentru FCSB.

