„Pot să dea 3 milioane de euro pe Târnovanu” Interes din campionatele importante ale Europei pentru portarul FCSB: „Sunt șanse mari”

- Ioan Becali (73 de ani) a vorbit despre o posibilă plecare în străinătate a lui Ștefan Târnovanu (25 de ani), portarul echipei FCSB.
Impresarul susține că fotbalistul ar putea ajunge la un club din TOP 5 campionate ale Europei, în vara acestui an.
Ștefan Târnovanu ar putea pleca în vară de la FCSB: „3 milioane de euro”
Ioan Becali a declarat că mai multe echipe ar fi interesate de portarul roș-albaștrilor, una fiind dispusă să achite o sumă importantă pentru acesta.
„Pentru Târnovanu am vorbit cu multe echipe. Avem o echipă care, cred că-n vară l-ar dori. Acum, în iarnă… E o echipă din top 5 campionate ale Europei. O echipă care poate să dea 3 milioane, zic eu.
Îți dai seama că Gigi, când aude de 3 milioane, o să zică 5. Dar eu zic că așa cum Gigi a făcut gestul pentru Adrian Șut. Să-l dai pe 1.500.000… Un mijlocaș important pentru el. Adică s-a uitat și la interesul jucătorului.
Până la urmă trebuie să se înțeleagă. Un jucător pe care ai dat aproape nimic. Pe Târnovanu la fel. Nu ai dat nimic. Ți-a apărat ani de zile. Băi, ai vrut 5 milioane când erai în vogă.
Acum, în situația fotbalului nostru, dă-i drumul pe 2,5 milioane de euro, 3 milioane, să se ducă băiatul să-și ia și el niște bani. Da, sunt șanse mari din vară să plece la o echipă din Top 5 campionatele ale Europei”, a declarat Giovanni Becali, conform fanatik.ro.
Transferat de FCSB în 2020 de la Poli Iași, pentru 350.000 de euro, Ștefan Târnovanu a devenit un jucător important pentru roș-albaștrii. A bifat, în total, 198 de apariții în toate competițiile.
În acest sezon, portarul a jucat în 33 de partide pentru FCSB.