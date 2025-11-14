Bătaie pe averea unei legende Proces în familia unui fost campion mondial decedat, pentru 100.000 de euro din renta viageră
Ștefan Tudor (prim-plan), în barca de doi rame cu cârmaci (2+1) Foto: COSR
Diverse

Bătaie pe averea unei legende Proces în familia unui fost campion mondial decedat, pentru 100.000 de euro din renta viageră

alt-text Viorel Tudorache
alt-text Publicat: 14.11.2025, ora 22:04
alt-text Actualizat: 14.11.2025, ora 22:04
  • Moștenirea lăsată de Ștefan Tudor, unul dintre primii mari campioni ai canotajului românesc, a devenit obiectul unei dispute familiale tranșată în instanță.

Decedat pe 14 februarie 2021, la vârsta de 77 de ani, Ștefan Tudor, fost campion mondial în 1970 și medialiat cu bronz la Jocurile Olimpice de la Munchen din 1972, a lăsat în urmă o sumă importantă în conturi. Aproape 570.000 de lei în total, echivalentul a 114.000 de euro!

Copilul care i-a murit în brațe Lacrimile lui Guso în interviul pentru GOLAZO.ro » Amintire devastatoare din războiul bosniac
Citește și
Copilul care i-a murit în brațe Lacrimile lui Guso în interviul pentru GOLAZO.ro » Amintire devastatoare din războiul bosniac
Citește mai mult
Copilul care i-a murit în brațe Lacrimile lui Guso în interviul pentru GOLAZO.ro » Amintire devastatoare din războiul bosniac

Proces în familia legendarului canotor Ștefan Tudor pentru împărțirea banilor strânși din renta viageră

Disputa în familia celui care a cucerit primul titlu mondial din istoria canotajului masculin românesc a început imediat după decesul legendarului sportiv. Fiul fostului canotor le-a explicat judecătorilor că, imediat după decesul tatălui său, s-a prezentat la notar pentru a dezbate succesiunea.

Cu această ocazie, bărbatul a susținut că a aflat cu surprindere că nu era unicul moștenitor. În urma verificărilor în registrele speciale, s-a descoperit o declarație de acceptare expresă a moștenirii din partea unei femei cu care legendarul campion se căsătorise în 2015.

Acuzațiile soției moștenitoare: „Fiul nu a fost interesat de starea și soarta sa cât a fost în viață”

Fiul lui Ștefan Tudor a declarat că nu fusese informat despre căsătoria tatălui său. Soția moștenitoare susține, însă, că fiul nu a avut o relație normală cu defunctul și, de aceea, nu știa despre căsătorie.

De asemenea, femeia a menționat că a început o relație cu defunctul în 1993 și a trăit împreună cu el, fiind singura persoană care l-a sprijinit și îngrijit timp de 28 de ani.

Ștefan Tudor (foto: CS Dinamo) Ștefan Tudor (foto: CS Dinamo)
Ștefan Tudor (foto: CS Dinamo)

Disputa juridică privind renta viageră: bun propriu sau bun comun

În documentele de la dosar se arată că, la notar, părțile au căzut de acord asupra bunurilor imobile, considerate bunuri proprii ale defunctului, însă sumele aflate în conturile bancare au rămas disputate.

Încă de la început, între părți a existat o neînțelegere: reclamantul considera că aceste sume aveau caracter de bun propriu al tatălui său, pe când pârâta susținea că sumele depuse în cont după căsătorie aveau caracter de bun comun. Această divergență a dus, în final, la inițierea procesului.

Fiul a deschis procesul

Fiul fostului canotor a formulat o acțiune la Judecătoria Sectorului 3, în 2024, susținând că banii din contul de economii reprezentau bun propriu al tatălui său, provenind din renta viageră primită pentru performanțele sportive.

Acesta considera că, potrivit legii îi revenea 75% din suma totală de 570.000 de lei, iar soției tatălui său 25%. Astfel, împărțirea ar fi fost de 427.500 de lei pentru fiu și 142.500 de lei pentru soție.

Ce a susținut soția lui Ștefan Tudor

În schimb, soția fostului canotor campion susținea că sumele depuse în cont după căsătoria lor din 2015 constituiau bun comun, adică parte din averea dobândită împreună pe durata căsătoriei.

În opinia sa, renta viageră reprezintă o formă de protecție socială pentru sportivii de performanță, reglementată abia în anul 2000 și similară pensiilor din cadrul asigurărilor sociale.

În această situație, soția ar fi primit automat jumătate din banii acumulați după căsătorie, ceea ce i-ar fi crescut semnificativ partea față de varianta susținută de fiu.

5.739 de lei
a fost cuantumul rentei viagere primite de fostul canotor Ștefan Tudor, conform datelor oficiale publicate de MTS, cu câteva luni înainte de decesul survenit în februarie 2021

Sentință favorabilă fiului

Instanța a decis, în luna august, că întreaga sumă de aproximativ 570.000 de lei aflată în conturile fostului campion mondial reprezintă bun propriu al acestuia şi nu de bunuri comune ale soţilor, fiind obținută din renta viageră acordată pentru performanțele sportive.

Prin urmare, sumele au fost incluse în masa succesorală pentru a fi împărțite între moștenitori conform cotelor legale, fără a fi considerate bun comun matrimonial: 75% pentru fiu, respectiv 427.500 de lei, și 25% pentru soția supraviețuitoare, echivalentul a 142.500 de lei.

De asemenea, instanța a dispus ca soția fostului campion să suporte cheltuielile de judecată în cuantum de 31.758,28 lei, în beneficiul fiului defunctului.

De ce a decis instanța că renta viageră este bun propriu și nu bun comun

Iată principalele idei din motivarea instanței pe baza cărora s-a stabilit că renta viageră reprezintă bun propriu al fostului canotor Ștefan Tudor:

  1. Caracter personal și post-carieră: Renta viageră se acordă sportivilor de performanță după încheierea carierei, ca recunoaștere pentru meritele lor excepționale, și și nu ca urmare a unei activități economice curente sau a contribuțiilor la un sistem de asigurări sociale.
  2. Legătură directă cu performanța individuală: Dreptul la rentă este condiționat de realizări sportive excepționale (medalii olimpice, mondiale sau europene), fiind intuitu personae, legat strict de persoana sportivului.
  3. Neimpozabilitate și finanțare publică: Renta este neimpozabilă și plătită direct de la bugetul de stat, prin Ministerul Tineretului și Sportului, nefiind bazată pe contribuții personale sau colective, spre deosebire de pensiile din asigurările sociale.
  4. Natura juridică: Instanța a considerat că renta viageră se încadrează ca „bun dobândit cu titlu de premiu sau recompensă” și prin analogie ca recompensă pentru sacrificiile carierei sportive.
  5. Încetarea la deces: Dreptul la rentă încetează automat la deces, ceea ce confirmă caracterul său personal și netransferabil moștenitorilor.
  6. Excluderea de la bunurile comune: Pentru că renta nu este „venit din muncă” sau „pensie din asigurări sociale”, nu intră în masa bunurilor comune ale soților.

Ștefan Tudor a fost „Maestru Emerit al Sportului

Fost component al CS Dinamo București, Ștefan Tudor a debutat în canotaj în anul 1965.

În 1970, alături de Petre Ceapura și Gheorghe Gheorghiu (cârmaci), Tudor a făcut parte din echipajul de doi rame cu cârmaci (2+), care a cucerit primul titlu mondial din istoria canotajului masculin românesc la Campionatul Mondial de la St. Catharines, Canada.

Doi ani mai târziu, la Jocurile Olimpice de la Munchen (1972), același echipaj, de data aceasta alături de Ladislau Lovrenschi (cârmaci), a obținut prima medalie olimpică pentru canotajul masculin românesc, bronz la proba 2+.

Pentru performanțele sale remarcabile, Ștefan Tudor a primit titlul de Maestru Emerit al Sportului, rămânând o figură emblematică în istoria sportului românesc.

Citește și

Copilul care i-a murit în brațe Lacrimile lui Guso în interviul pentru GOLAZO.ro » Amintire devastatoare din războiul bosniac
Special
11:03
Copilul care i-a murit în brațe Lacrimile lui Guso în interviul pentru GOLAZO.ro » Amintire devastatoare din războiul bosniac
Citește mai mult
Copilul care i-a murit în brațe Lacrimile lui Guso în interviul pentru GOLAZO.ro » Amintire devastatoare din războiul bosniac
Cutremur în gimnastică Dezvăluirile fostului antrenor al lotului național: „Atmosferă mizerabilă” + Noi acuzații la adresa Cameliei Voinea
Gimnastica
10:45
Cutremur în gimnastică Dezvăluirile fostului antrenor al lotului național: „Atmosferă mizerabilă” + Noi acuzații la adresa Cameliei Voinea
Citește mai mult
Cutremur în gimnastică Dezvăluirile fostului antrenor al lotului național: „Atmosferă mizerabilă” + Noi acuzații la adresa Cameliei Voinea

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

REPORTAJ Din mijlocul celui mai mare exercițiu militar din Transilvania, ce spun soldații români că au simțit când s-a anunțat oficial că rămân mai puțini militari americani în țară
REPORTAJ Din mijlocul celui mai mare exercițiu militar din Transilvania, ce spun soldații români că au simțit când s-a anunțat oficial că rămân mai puțini militari americani în țară
REPORTAJ Din mijlocul celui mai mare exercițiu militar din Transilvania, ce spun soldații români că au simțit când s-a anunțat oficial că rămân mai puțini militari americani în țară
Tudor Stefan canotaj renta viagera proces
Știrile zilei din sport
CONFERINȚĂ CU SCÂNTEI VIDEO + FOTO Mircea Lucescu, patru momente de nemulțumire:  „Eu, demis? Spune-i asta!”
Nationala
14.11
CONFERINȚĂ CU SCÂNTEI VIDEO + FOTO Mircea Lucescu, patru momente de nemulțumire: „Eu, demis? Spune-i asta!”
Citește mai mult
CONFERINȚĂ CU SCÂNTEI VIDEO + FOTO Mircea Lucescu, patru momente de nemulțumire:  „Eu, demis? Spune-i asta!”
Musi are probleme  Fotbalistul lui Dinamo a fost scos din lotul naționalei U21: ce s-a întâmplat
Nationala
14.11
Musi are probleme Fotbalistul lui Dinamo a fost scos din lotul naționalei U21: ce s-a întâmplat
Citește mai mult
Musi are probleme  Fotbalistul lui Dinamo a fost scos din lotul naționalei U21: ce s-a întâmplat
Calcule pentru Mondial  Specialiștii nu au inclus România pe lista echipelor care sunt 100% la baraj: care e motivul
Nationala
14.11
Calcule pentru Mondial Specialiștii nu au inclus România pe lista echipelor care sunt 100% la baraj: care e motivul
Citește mai mult
Calcule pentru Mondial  Specialiștii nu au inclus România pe lista echipelor care sunt 100% la baraj: care e motivul
Despărțire de ultimă oră în NBA Steph Curry, decizie surprinzătoare:  le-a spus adio după 13 ani! Pe urmele lui Jordan și Kobe
Diverse
14.11
Despărțire de ultimă oră în NBA Steph Curry, decizie surprinzătoare: le-a spus adio după 13 ani! Pe urmele lui Jordan și Kobe
Citește mai mult
Despărțire de ultimă oră în NBA Steph Curry, decizie surprinzătoare:  le-a spus adio după 13 ani! Pe urmele lui Jordan și Kobe
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
00:23
Bosnia - România LIVE de la 21:45 » Zi decisivă pentru „tricolori”: meci crucial în drumul spre CM 2026
Bosnia - România LIVE de la 21:45 » Zi decisivă pentru „tricolori”: meci crucial în drumul spre CM 2026
00:01
Kovacs, misiune dificilă în Slovacia „Centralul” român a anulat două goluri în duelul care o interesa și pe România din preliminariile CM 2026
Kovacs, misiune dificilă în Slovacia  „Centralul” român a anulat două goluri în duelul care o interesa și pe România din preliminariile CM 2026 
22:41
Alertă în Bosnia Poliția din Zenica nu știe ce pregătește BH Fanaticos! 550 de fani români puși în gardă cu protestul ultrașilor din Bosnia
Alertă în Bosnia Poliția din Zenica nu știe ce pregătește BH Fanaticos! 550 de fani români puși în gardă cu protestul ultrașilor din Bosnia
22:38
Încă o calificată din Europa S-a dat biletul #30 pentru CM 2026: a ratat un singur Mondial în toată istoria!
Încă o calificată din Europa S-a dat biletul #30 pentru CM 2026: a ratat un singur Mondial în toată istoria!
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Premiul Uniter pentru sceneta Gino-Dani

Cristian Geambașu: Premiul Uniter pentru sceneta Gino-Dani

Cristian Geambașu: Premiul Uniter pentru sceneta <span>Gino-Dani</span>
Pentru tine, București, Nețoiu intră în treabă, când el, de fapt, doar se află în treabă

Dan Udrea: Pentru tine, București, Nețoiu intră în treabă, când el, de fapt, doar se află în treabă

Dan Udrea: Pentru tine, București, Nețoiu intră în treabă, când el, de fapt, doar se află în treabă
„Pune tu suma aici, în alb”. Și David Popovici a spus „nu”

Cătălin Tolontan: „Pune tu suma aici, în alb”. Și David Popovici a spus „nu”

Cătălin Tolontan: „Pune tu suma aici, în alb”. Și David Popovici a spus „nu”
O găleată cu gheață de la Loți

Cristian Geambașu: O găleată cu gheață de la Loți

Cristian Geambașu: O găleată cu gheață de la Loți
Spitalul Universitar, etajul 10, salonul 14: suferința unui nume imens!

Dan Udrea: Spitalul Universitar, etajul 10, salonul 14: suferința unui nume imens!

Dan Udrea: Spitalul Universitar, etajul 10, salonul 14: suferința unui nume imens!
Democrație de cumetrie

Radu Naum: Democrație de cumetrie

Radu Naum: Democrație de cumetrie
Atunci când fotbalul te face mai rău

Cristian Geambașu: Atunci când fotbalul te face mai rău

Cristian Geambașu: Atunci când fotbalul te face mai rău
Argumentul-șoc al demisiei și ce n-a învățat Rădoi de la Olăroiu

Dan Udrea: Argumentul-șoc al demisiei și ce n-a învățat Rădoi de la Olăroiu

Dan Udrea: <span>Argumentul-șoc</span> al demisiei și ce <span>n-a</span> învățat Rădoi de la Olăroiu
Mulțumim, nea Imi! Și pe curând

Cătălin Tolontan: Mulțumim, nea Imi! Și pe curând

Cătălin Tolontan: Mulțumim, nea Imi! Și pe curând
Răul nu se prescrie, doamnă Voinea!

Cristian Geambașu: Răul nu se prescrie, doamnă Voinea!

Cristian Geambașu: Răul nu se prescrie, doamnă Voinea!
Craiova, ce frumusețe, ce risipă!

Radu Naum: Craiova, ce frumusețe, ce risipă!

Radu Naum: Craiova, ce frumusețe, ce risipă!
Emeric Ienei, steaua de pe sigla Stelei

Vlad Nedelea: Emeric Ienei, steaua de pe sigla Stelei

Vlad Nedelea: Emeric Ienei, steaua de pe sigla Stelei
Fă ce zice Mirel, nu ce face Mirel

Cristian Geambașu: Fă ce zice Mirel, nu ce face Mirel

Cristian Geambașu: Fă ce zice Mirel, nu ce face Mirel
Adio, Sir Ienei

Silviu Tudor Samuilă: Adio, Sir Ienei

Silviu Tudor Samuilă: Adio, Sir Ienei
Antrenorul

Cristian Geambașu: Antrenorul

Cristian Geambașu: Antrenorul
Ienei, icoana noastră

Cătălin Țepelin: Ienei, icoana noastră

Cătălin Țepelin: Ienei, icoana noastră
Modelul danez

Cristian Geambașu: Modelul danez

Cristian Geambașu: Modelul danez
Violența, iată până unde! Maftei îndemna la pus mâna pe ciomege!

Dan Udrea: Violența, iată până unde! Maftei îndemna la pus mâna pe ciomege!

Dan Udrea: Violența, iată până unde! Maftei îndemna la pus mâna pe ciomege!
Cum să fie cel mai bun meci al sezonului unul în care pe teren a fost o singură echipă?

Dan Udrea: Cum să fie cel mai bun meci al sezonului unul în care pe teren a fost o singură echipă?

Dan Udrea: Cum să fie cel mai bun meci al sezonului unul în care pe teren a fost o singură echipă?
Nu jucară degeaba

Cristian Geambașu: Nu jucară degeaba

Cristian Geambașu: Nu jucară degeaba
Top stiri din sport
Proiect fabulos VIDEO+FOTO O nouă arenă sportivă sferică, ce include camere de hotel și magazine » Unde se va construi
Diverse
14.11
Proiect fabulos VIDEO+FOTO O nouă arenă sportivă sferică, ce include camere de hotel și magazine » Unde se va construi
Citește mai mult
Proiect fabulos VIDEO+FOTO O nouă arenă sportivă sferică, ce include camere de hotel și magazine » Unde se va construi
Octavian Bellu intervine Ce a spus legendarul antrenor despre abuzurile din gimnastică: „S-au depășit niște limite”
Gimnastica
14.11
Octavian Bellu intervine Ce a spus legendarul antrenor despre abuzurile din gimnastică: „S-au depășit niște limite”
Citește mai mult
Octavian Bellu intervine Ce a spus legendarul antrenor despre abuzurile din gimnastică: „S-au depășit niște limite”
„Să jucați voi mai bine și Bosnia să câștige!” Avertismentul lui Dzeko . Cum au răspuns căpitanul și selecționerul Bosniei întrebărilor GOLAZO.ro
Nationala
14.11
„Să jucați voi mai bine și Bosnia să câștige!” Avertismentul lui Dzeko. Cum au răspuns căpitanul și selecționerul Bosniei întrebărilor GOLAZO.ro
Citește mai mult
„Să jucați voi mai bine și Bosnia să câștige!” Avertismentul lui Dzeko . Cum au răspuns căpitanul și selecționerul Bosniei întrebărilor GOLAZO.ro
Iftime, acid la adresa lui Gino Iorgulescu Patronul FC Botoșani a explicat de ce s-a opus la Adunarea Generală: „Mă dezgustă totul”
Superliga
14.11
Iftime, acid la adresa lui Gino Iorgulescu Patronul FC Botoșani a explicat de ce s-a opus la Adunarea Generală: „Mă dezgustă totul”
Citește mai mult
Iftime, acid la adresa lui Gino Iorgulescu Patronul FC Botoșani a explicat de ce s-a opus la Adunarea Generală: „Mă dezgustă totul”

Echipe/Competiții

fcsb 47 CFR Cluj 15 dinamo bucuresti 15 rapid 11 Universitatea Craiova 27 petrolul ploiesti Poli Iasi 2 uta arad 5 farul constanta 1

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova liga 1 europa league fcsb conference league
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
15.11

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share