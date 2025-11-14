Cutremur în gimnastică Dezvăluirile fostului antrenor al lotului național: „Atmosferă mizerabilă” + Noi acuzații la adresa Cameliei Voinea

Patrick Kiens , fost antrenor al echipei feminine de gimnastică a României, a vorbit despre perioada în care a lucrat în România.

, fost antrenor al echipei feminine de gimnastică a României, a vorbit despre perioada în care a lucrat în România. Olandezul a rostit și numele Cameliei Voinea: „Aș vrea să pot spune cu certitudine că nu s-a întâmplat asta, dar nu știm”.

Declarațiile Denisei Golgotă, făcute la întoarcerea de la Campionatul Mondial din Jakarta, în care gimnasta acuza agresiuni și tensiuni majore în cadrului lotului feminin, au bulversat lumea sportului. Cazul a ajuns subiect de discuție și peste hotare.

Patrick Kiens, antrenor care s-a alăturat lotului feminin de gimnastică a României în 2023, pentru a pregăti echipa înainte de Jocurile Olimpice de la Paris, a vorbit și el despre actualele probleme, din jurul Federației Române de Gimnastică.

Patrick Kiens: „Atmosfera era mizerabilă”

În podcastul „GymCastic”, olandezul a dezvăluit că s-a confruntat cu o atmosferă toxică încă din prima zi în care a pășit în sala de gimnastică.

„În gimnastica din România e în fiecare zi o nouă dramă, o nouă criză, niciun moment de plictiseală.

Mi s-a spus că își doresc un antrenor care să ducă echipa de senioare a României la Jocurile Olimpice, apoi mi-au dat echipa de junioare și, până la urmă, am ajuns la Deva, la echipa de senioare.

Acolo, în sală, am găsit-o pe Gina Gogean, cea căreia i se propusese rolul de antrenor principal și care refuzase.

Atmosfera era mizerabilă, jumătate dintre fete erau accidentate, iar Gina Gogean a încercat să preia conducerea, încercând să mă domine practic cu totul”, a declarat Kiens, citat de gsp.ro.

Nu puteam lucra cu Gina Gogean pentru că îmi dădea fiori, pentru că este o gimnastă de școală veche. Manipulează. Nu este drăguță cu fetele. Fetele nu o plac etc. Patrick Kiens, fost antrenor al lotului de gimnastică feminină a României

Patrick Kiens, episod tensionat cu Camelia Voinea

Patrick Kiens a vorbit și despre un episod petrecut la Campionatele Europene din 2023 din Turcia, ce a avut-o în centrul atenției pe Camelia Voinea (55 de ani).

Potrivit acestuia, mama și antrenorarea Sabrinei Voinea (18 ani) ar fi făcut tot ceea ce i-a stat în putință ca fiica sa să participe la proba de la individual compus, în ciuda faptului că exercițiul său nu ar fi fostul unul bun la paralele.

„Au mers la cercul lui Octavian Belu, care face parte din Comisia Executivă a Comitetului Olimpic Național al României.

Practic, decizia mea a fost respinsă și a trebuit să mă duc la Andreea Preda și să-i spun că nu este în echipă din motive politice.

Iar asta a dus și la decizia mea de a demisiona după Campionatele Europene, pentru că nu puteam face față acestei situații.

În primul rând, nu era posibil să califici o echipă la Jocurile Olimpice dacă aveam decizii politice”, a adăugat Patrick Kiens.

În cele din urmă, antrenorul olandez a revenit la sentimente mai bune, după mai multe discuții cu Carmencita Constantin, președinta de atunci a Federației Române de Gimnastică.

Patrick Kiens, despre Camelia și Sabrina Voinea: „Nu au fost niciodată în rolul de jucători de echipă”

Olandezul și-a continuat discursul și a declarat faptul că Sabrina și Camelia Voinea s-au gândit mereu doar la ele.

„Erau binevenite să se antreneze cu noi, dar nu au făcut-o. Nu au fost niciodată în rolul de jucători de echipă. Întotdeauna au jucat pentru ele însele”.

Potrivit lui Kiens, Camelia Voinea și-ar fi dorit ca România să fie reprezentată la Jocurile Olimpice de la Paris doar de Sabrina.

Cele două ar fi avut și un plan bine pus la punct, prin care gimnasta de 18 ani să rateze exercițiul la sărituri la Campionatele Mondiale de la Antwerp 2023, astfel încât echipa să nu ocupe un loc calificabil.

„Nu putem spune cu certitudine, dar există zvonuri că oamenii auziseră că asta urma să se întâmple, că acesta era planul lor. Aș vrea să pot spune cu certitudine că nu s-a întâmplat asta, dar nu știm. Dar era ceva despre care discutasem deja ca echipă, că era o posibilitate”.

Sabrina Voinea și Camelia Voinea, la JO din 2024, de la Paris/ Foto: IMAGO

Patrick Kiens, îngrijorat: „Problema este că la conducere sunt oameni din vechea gardă”

În încheiere, Patrick Kiens s-a arătat îngrijorat de situația în care se află gimnastica din România.

„Problema este că la conducere sunt oameni din vechea gardă, care chiar cred că pot face lucrurile așa cum le făceau înainte. Ei nu văd că gimnastica s-a schimbat și se schimbă rapid și cred că încă știu cum să o practice. Și asta e păcat, pentru că fetele vor să fie bune. Vor să iasă în față și vor să dea tot ce au mai bun”, a concluzionat Kiens.

