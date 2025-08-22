HACKEN - CFR CLUJ 7-2. Marius Șumudică (54 de ani), fostul tehnician al ardelenilor, a vorbit de înfrângerea umilitoare a ardelenilor din Suedia.

Tehnicianul l-a luat la țintă pe Antonio Bosec (27 de ani), fundașul lateral al formației din Gruia.

Șumudică l-a criticat pe Bosec și îl consideră principalul vinovat pentru înfrângerea celor de la CFR Cluj, din manșa tur a play-off-ului Conference League.

HACKEN - CFR CLUJ 7-2 . Marius Șumudică: „Săracul băiat”

„Eu nu înțeleg un lucru. CFR Cluj a improvizat până acum, ori a jucat cu Abeid, ba a jucat cu Simao Rocha. Ei, practic, jucau în partea dreaptă cu un fundaș stânga improvizat și nu aveau probleme de genul acesta.

În momentul de față, aduc un fundaș dreapta (n.r. Bosec) și, practic, toate problemele care s-au ivit în primele 30 de minute au venit numai din zona asta.

Golurile parcă au fost trase la indigo, orice minge jucată în spatele lui, orice 1-2, fără dublaj la fundașul central și mingea după întoarsă în zona lui Keita și s-a marcat din zonă centrală.

Săracul băiat, nu am nimic cu el, nu știu de unde a venit, dar e total ieșit din atmosfera de joc. A avut o zi nefastă”, a spus Șumudică, la fanatik.ro.

CFR Cluj l-a transferat pe Bosec, în această vară. A ajuns gratis în Gruia, după ce s-a despărțit de Slaven Belupo, formație din prima ligă a Croației.

700.000 de euro este cota lui Antonio Bosec, potrivit transfermrkt.ro

VIDEO. „Lumini și Umbre”, ep. 12. Momentul critic al carierei lui Alibec: „Ajunsesem la 100kg, am vrut să mă las”

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport