Șumudică a găsit vinovatul Pus la zid după  eșecul rușinos din Suedia: „Săracul băiat, n-am nimic cu el, dar...” +12 foto
Antonio Bosec/ Foto: sportpictures.eu
Conference League

Șumudică a găsit vinovatul Pus la zid după eșecul rușinos din Suedia: „Săracul băiat, n-am nimic cu el, dar...”

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 22.08.2025, ora 21:49
alt-text Actualizat: 22.08.2025, ora 23:00
  • HACKEN - CFR CLUJ 7-2. Marius Șumudică (54 de ani), fostul tehnician al ardelenilor, a vorbit de înfrângerea umilitoare a ardelenilor din Suedia.
  • Tehnicianul l-a luat la țintă pe Antonio Bosec (27 de ani), fundașul lateral al formației din Gruia.

Șumudică l-a criticat pe Bosec și îl consideră principalul vinovat pentru înfrângerea celor de la CFR Cluj, din manșa tur a play-off-ului Conference League.

Barcelona, ca FCSB Campioana Spaniei nu are unde să joace! Apelează la înțelegerea rivalei
Citește și
Barcelona, ca FCSB Campioana Spaniei nu are unde să joace! Apelează la înțelegerea rivalei
Citește mai mult
Barcelona, ca FCSB Campioana Spaniei nu are unde să joace! Apelează la înțelegerea rivalei

HACKEN - CFR CLUJ 7-2. Marius Șumudică: „Săracul băiat

„Eu nu înțeleg un lucru. CFR Cluj a improvizat până acum, ori a jucat cu Abeid, ba a jucat cu Simao Rocha. Ei, practic, jucau în partea dreaptă cu un fundaș stânga improvizat și nu aveau probleme de genul acesta.

În momentul de față, aduc un fundaș dreapta (n.r. Bosec) și, practic, toate problemele care s-au ivit în primele 30 de minute au venit numai din zona asta.

Golurile parcă au fost trase la indigo, orice minge jucată în spatele lui, orice 1-2, fără dublaj la fundașul central și mingea după întoarsă în zona lui Keita și s-a marcat din zonă centrală.

Săracul băiat, nu am nimic cu el, nu știu de unde a venit, dar e total ieșit din atmosfera de joc. A avut o zi nefastă”, a spus Șumudică, la fanatik.ro.

Hacken - CFR Cluj, play-off Conference League. Foto - sportpictures (1).jpg
Hacken - CFR Cluj, play-off Conference League. Foto - sportpictures (1).jpg

Galerie foto (12 imagini)

Hacken - CFR Cluj, play-off Conference League. Foto - sportpictures (1).jpg Hacken - CFR Cluj, play-off Conference League. Foto - sportpictures (2).jpg Hacken - CFR Cluj, play-off Conference League. Foto - sportpictures (3).jpg Hacken - CFR Cluj, play-off Conference League. Foto - sportpictures (4).jpg Hacken - CFR Cluj, play-off Conference League. Foto - sportpictures (5).jpg
+12 Foto
labels.photo-gallery

CFR Cluj l-a transferat pe Bosec, în această vară. A ajuns gratis în Gruia, după ce s-a despărțit de Slaven Belupo, formație din prima ligă a Croației.

700.000 de euro
este cota lui Antonio Bosec, potrivit transfermrkt.ro

VIDEO. „Lumini și Umbre”, ep. 12. Momentul critic al carierei lui Alibec: „Ajunsesem la 100kg, am vrut să mă las”

Citește și

CFR Cluj, probleme mari în Suedia Cristi Balaj, despre înfrângerea cu Hacken: „O seară neagră.  Mi-e rușine” + Ce s-a întâmplat înainte de meciul istoric
Conference League
15:11
CFR Cluj, probleme mari în Suedia Cristi Balaj, despre înfrângerea cu Hacken: „O seară neagră. Mi-e rușine” + Ce s-a întâmplat înainte de meciul istoric
Citește mai mult
CFR Cluj, probleme mari în Suedia Cristi Balaj, despre înfrângerea cu Hacken: „O seară neagră.  Mi-e rușine” + Ce s-a întâmplat înainte de meciul istoric
Reacție neașteptată Ce a spus căpitanul de la Hacken după ce Dan Petrescu a demisionat de la CFR Cluj: „E tare așa, îmi place!”
Conference League
11:39
Reacție neașteptată Ce a spus căpitanul de la Hacken după ce Dan Petrescu a demisionat de la CFR Cluj: „E tare așa, îmi place!”
Citește mai mult
Reacție neașteptată Ce a spus căpitanul de la Hacken după ce Dan Petrescu a demisionat de la CFR Cluj: „E tare așa, îmi place!”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

INVESTIGAȚIE. Legătura dintre primarul cercetat de DNA al Mangaliei și firma imobiliară care a promis blocuri în singura pădure de pe litoral și a țepuit oamenii. „S-au blocat toți și se uitau unul la altul” 
INVESTIGAȚIE. Legătura dintre primarul cercetat de DNA al Mangaliei și firma imobiliară care a promis blocuri în singura pădure de pe litoral și a țepuit oamenii. „S-au blocat toți și se uitau unul la altul” 
INVESTIGAȚIE. Legătura dintre primarul cercetat de DNA al Mangaliei și firma imobiliară care a promis blocuri în singura pădure de pe litoral și a țepuit oamenii. „S-au blocat toți și se uitau unul la altul” 
CFR Cluj Marius Sumudica conference league hacken antonio bosec
Știrile zilei din sport
„E ridicol că FCSB se plânge” Un jurnalist scoțian răspunde, pentru  GOLAZO.ro, acuzațiilor lui Bîrligea contra arbitrului: „A ajutat FCSB!”
Europa League
11:35
„E ridicol că FCSB se plânge” Un jurnalist scoțian răspunde, pentru GOLAZO.ro, acuzațiilor lui Bîrligea contra arbitrului: „A ajutat FCSB!”
Citește mai mult
„E ridicol că FCSB se plânge” Un jurnalist scoțian răspunde, pentru  GOLAZO.ro, acuzațiilor lui Bîrligea contra arbitrului: „A ajutat FCSB!”
Bayern, victorie zdrobitoare  VIDEO. Bavarezii  au făcut instrucție în prima etapă din Bundesliga. Harry Kane, trei goluri în 14 minute!
Campionate
11:28
Bayern, victorie zdrobitoare VIDEO. Bavarezii au făcut instrucție în prima etapă din Bundesliga. Harry Kane, trei goluri în 14 minute!
Citește mai mult
Bayern, victorie zdrobitoare  VIDEO. Bavarezii  au făcut instrucție în prima etapă din Bundesliga. Harry Kane, trei goluri în 14 minute!
Pariul lui Pițurcă Fostul selecționer mizează pe o campioană surpriză în Superligă: „Arată foarte bine”
Superliga
11:06
Pariul lui Pițurcă Fostul selecționer mizează pe o campioană surpriză în Superligă: „Arată foarte bine”
Citește mai mult
Pariul lui Pițurcă Fostul selecționer mizează pe o campioană surpriză în Superligă: „Arată foarte bine”
Campion cu CFR Cluj, critici dure Acuză că Mandorlini i-a  „stopat cariera” : „Aveam ofertă de la Anderlecht” » Laude pentru Dan Petrescu
Superliga
10:35
Campion cu CFR Cluj, critici dure Acuză că Mandorlini i-a „stopat cariera”: „Aveam ofertă de la Anderlecht” » Laude pentru Dan Petrescu
Citește mai mult
Campion cu CFR Cluj, critici dure Acuză că Mandorlini i-a  „stopat cariera” : „Aveam ofertă de la Anderlecht” » Laude pentru Dan Petrescu
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
11:35
„E ridicol că FCSB se plânge” Un jurnalist scoțian răspunde, pentru GOLAZO.ro, acuzațiilor lui Bîrligea contra arbitrului: „A ajutat FCSB!”
„E ridicol că FCSB se plânge” Un jurnalist scoțian răspunde, pentru  GOLAZO.ro, acuzațiilor lui Bîrligea contra arbitrului: „A ajutat FCSB!”
11:28
Bayern, victorie zdrobitoare VIDEO. Bavarezii au făcut instrucție în prima etapă din Bundesliga. Harry Kane, trei goluri în 14 minute!
Bayern, victorie zdrobitoare  VIDEO. Bavarezii  au făcut instrucție în prima etapă din Bundesliga. Harry Kane, trei goluri în 14 minute!
11:06
Pariul lui Pițurcă Fostul selecționer mizează pe o campioană surpriză în Superligă: „Arată foarte bine”
Pariul lui Pițurcă Fostul selecționer mizează pe o campioană surpriză în Superligă: „Arată foarte bine”
10:35
Campion cu CFR Cluj, critici dure Acuză că Mandorlini i-a „stopat cariera”: „Aveam ofertă de la Anderlecht” » Laude pentru Dan Petrescu
Campion cu CFR Cluj, critici dure Acuză că Mandorlini i-a  „stopat cariera” : „Aveam ofertă de la Anderlecht” » Laude pentru Dan Petrescu
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Dan Petrescu, ultimul cartuș?

Cristian Geambașu: Dan Petrescu, ultimul cartuș?

Cristian Geambașu: Dan Petrescu, ultimul cartuș?
Jucătorii vin și pleacă. Dar nu așa

Ioana Mihalcea: Jucătorii vin și pleacă. Dar nu așa

Ioana Mihalcea: Jucătorii vin și pleacă. Dar nu așa
Avocatul diavolului. Pardon, al platformei Voyo

Dan Udrea: Avocatul diavolului. Pardon, al platformei Voyo

Dan Udrea: Avocatul diavolului. Pardon, al platformei Voyo
O seară în trei secvențe

Cristian Geambașu: O seară în trei secvențe

Cristian Geambașu: O seară în trei secvențe
Un om important

Cristian Geambașu: Un om important

Cristian Geambașu: Un om important
Groapa de bani a Capitalei

Radu Naum: Groapa de bani a Capitalei

Radu Naum: Groapa de bani a Capitalei
Lăsați-i în pace pe baschetbaliști

Cristian Geambașu: Lăsați-i în pace pe baschetbaliști

Cristian Geambașu: <span>Lăsați-i</span> în pace pe baschetbaliști
Vârf de meserie

Cristian Geambașu: Vârf de meserie

Cristian Geambașu: Vârf de meserie
Atacul cibernetic și pinguinii abonați

Cristian Geambașu: Atacul cibernetic și pinguinii abonați

Cristian Geambașu: Atacul cibernetic și pinguinii abonați
Președintele șantajist trebuie să plece!

Dan Udrea: Președintele șantajist trebuie să plece!

Dan Udrea: Președintele șantajist trebuie să plece!
Markovic, alter ego-ul lui Zicu?

Cristian Geambașu: Markovic, alter ego-ul lui Zicu?

Cristian Geambașu: Markovic, alter <span>ego-ul</span> lui Zicu?
Nu, nu, nu! Da, da, da!

Cristian Geambașu: Nu, nu, nu! Da, da, da!

Cristian Geambașu: Nu, nu, nu! Da, da, da!
Căderea în gol

Radu Naum: Căderea în gol

Radu Naum: Căderea în gol
Cum să facă ordine cei care primesc ordine?

Cristian Geambașu: Cum să facă ordine cei care primesc ordine?

Cristian Geambașu: Cum să facă ordine cei care primesc ordine?
L-am îngropat pe Ion Iliescu în huiduielile care ne afectează pe noi, nu pe el

Dan Udrea: L-am îngropat pe Ion Iliescu în huiduielile care ne afectează pe noi, nu pe el

Dan Udrea: <span>L-am</span> îngropat pe Ion Iliescu în huiduielile care ne afectează pe noi, nu pe el
Școala căderii la Louis Munteanu

Silviu Tudor Samuilă: Școala căderii la Louis Munteanu

Silviu Tudor Samuilă: Școala căderii la Louis Munteanu
Antrenor mare, comportament mic!

Dan Udrea: Antrenor mare, comportament mic!

Dan Udrea: Antrenor mare, comportament mic!
Edjouma, mutare de pocher?

Cristian Geambașu: Edjouma, mutare de pocher?

Cristian Geambașu: Edjouma, mutare de pocher?
Mai avem valoare de Europa?

Dan Udrea: Mai avem valoare de Europa?

Dan Udrea: Mai avem valoare de Europa?
Îi vedeți pe frații Kovacs?

Cristian Geambașu: Îi vedeți pe frații Kovacs?

Cristian Geambașu: Îi vedeți pe frații Kovacs?
Top stiri din sport
Decizia lui Mircea Lucescu Selecționerul s-a hotărât în privința situației lui Ianis Hagi: „Este practic imposibil!”
Stranieri
09:51
Decizia lui Mircea Lucescu Selecționerul s-a hotărât în privința situației lui Ianis Hagi: „Este practic imposibil!”
Citește mai mult
Decizia lui Mircea Lucescu Selecționerul s-a hotărât în privința situației lui Ianis Hagi: „Este practic imposibil!”
Cîrstea, în finală la Cleveland! VIDEO. Sorana a făcut un nou meci excelent  » Pe cine va întâlni în ultimul act
Tenis
09:31
Cîrstea, în finală la Cleveland! VIDEO. Sorana a făcut un nou meci excelent » Pe cine va întâlni în ultimul act
Citește mai mult
Cîrstea, în finală la Cleveland! VIDEO. Sorana a făcut un nou meci excelent  » Pe cine va întâlni în ultimul act
Pițurcă, atac la Varga Patronul de la CFR Cluj, criticat pentru că a acceptat demisia lui Dan Petrescu: „Trebuia susținut până în pânzele albe”
Superliga
09:00
Pițurcă, atac la Varga Patronul de la CFR Cluj, criticat pentru că a acceptat demisia lui Dan Petrescu: „Trebuia susținut până în pânzele albe”
Citește mai mult
Pițurcă, atac la Varga Patronul de la CFR Cluj, criticat pentru că a acceptat demisia lui Dan Petrescu: „Trebuia susținut până în pânzele albe”
Petrila și-a explicat gestul Ce s-a întâmplat la schimbare, când n-a dat mâna cu Costel Gâlcă + Și antrenorul a reacționat
Superliga
22.08
Petrila și-a explicat gestul Ce s-a întâmplat la schimbare, când n-a dat mâna cu Costel Gâlcă + Și antrenorul a reacționat
Citește mai mult
Petrila și-a explicat gestul Ce s-a întâmplat la schimbare, când n-a dat mâna cu Costel Gâlcă + Și antrenorul a reacționat

Echipe/Competiții

fcsb 116 CFR Cluj 45 dinamo bucuresti 16 rapid 40 Universitatea Craiova 20 petrolul ploiesti 10 Poli Iasi 1 uta arad 6 farul constanta 6

Trending in sport

stiri ultima ora CFR Cluj Universitatea Craiova liga 1 europa league fcsb conference league
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Sondaj
23.08

E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong » Ce spune specialistul

Dinamo - FCSB. A fost acordat corect primul penalty pentru „câini”?

Da %
Nu %
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share