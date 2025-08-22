CFR Cluj, probleme mari în Suedia Cristi Balaj, despre înfrângerea cu Hacken: „O seară neagră. Mi-e rușine” + Ce s-a întâmplat înainte de meciul istoric

Cristi Balaj (54 de ani), președintele celor de la CFR Cluj, a vorbit despre umilința suferită de formația ardeleană în play-off-ul pentru Conference League.

CFR a suferit o înfrângere istorică în meciul tur al „dublei” cu Hacken, scor 2-7.

La conferința de presă de la finalul partidei, Petrescu a anunțat: „Mi-e rușine de ce s-a întâmplat! A fost ultimul meu meci la CFR Cluj!”.

Cristi Balaj, după înfrângerea cu Hacken: „O seară neagră, un rezultat rușinos”

Conducătorul formației clujene a vorbit despre rezultatul rușinos înregistrat de echipa sa în Suedia. Totodată, Balaj a dezvăluit că echipa s-a confruntat cu mai multe probleme de ordin medical înaintea meciului.

„În primul rând jenă, rușine, pentru că a fost un rezultat rușinos. Când joci în străinătate nu reprezinți doar clubul, suporterii. Reprezinți România. Și a fost un rezultat rușinos.

Ziua de ieri a început extrem de prost. Abeid a făcut o entorsă la gleznă pe terenul sintetic la antrenament, cumulat cu Sinyan, care la încălzire a avut dureri la zona abdominală și acum a plecat la urgență pentru că n-a ieșit din cameră toată ziua. Nu a venit la micul dejun. A acuzat dureri și l-am dus la urgență acum. Așa a început meciul.

Cumulat cu Keita, care a avut o anumită jenă, contractură. Trebuia să spună, că în prima parte a meciului a ieșit cu leziune musculară. Cu toate acestea, cei care au intrat în teren au avut o evoluție slabă”, a declarat Cristi Balaj, conform fanatik.ro.

Cu toate acestea, nu avem nicio scuză. Suntem vinovați toți. Și-a dat demisia aseară Dan Petrescu după meci, dar vinovat nu e numai el. Vinovați suntem toți. Dacă cineva crede că dacă și-a dat demisia Dan Petrescu s-au rezolvat problemele, greșește. Cristi Balaj, președinte CFR Cluj

Cristi Balaj: „Mă uitam la meci și nu înțelegeam nimic”

Întrebat dacă îi este rușine de rezultatul din Suedia, președintele clujenilor nu a ezitat să răspundă.

„Bineînțeles că mi-e rușine. O rușine cum n-am crezut că o să am vreodată. Mă uitam la meci și nu înțelegeam nimic. Absolut nimic n-am înțeles.

Știam că țările scandinave, mai ales cele care joacă pe sintetic, pot să producă surprize. Mi-aduc aminte de Bodo cu Roma. A fost parcă 6-0. Mourinho nu înțelegea nimic. Dar nu mă gândeam că o să ni se întâmple nouă. Nu aș vrea să găsesc scuze pentru că nu există” , a mai adăugat Cristi Balaj.

