Sassuolo - Inter Milano 0-5. Victorie fără drept de apel pentru formația lui Cristi Chivu în etapa #24 din Serie A.

Tehnicianul român a ajuns la 11 meciuri consecutive fără eșec în campionat.

Interul lui Chivu continuă lupta pe toate cele trei fronturi în acest sezon. După calificarea în semifinalele Cupei Italiei, scor 2-1 cu Torino în sferturi, „nerazzurrii” au bifat un nou succes în Serie A.

Sassuolo - Inter Milano 0-5 . Victorie categorică pentru formația lui Cristi Chivu

Inter și-a făcut meciul ușor încă din prima repriză, după reușitele lui Bisseck ('11) și Thuram ('28), ambele din pasele decisive ale lui Federico Dimarco, unul dintre cei mai în formă jucători din gruparea lui Chivu.

Asaltul „nerazzurrilor” a continuat și în startul părții secunde, Lautaro Martinez și Akanji reușind două goluri în decurs de doar 4 minute, Dimarco bifând a treia pasă decisivă la a patra reușită a echipei.

Luis Henrique și-a trecut și el numele pe lista marcatorilor în minutul 89 și a stabilit scorul final.

Inter este, de departe, echipa cu cel mai bun atac din Italia, 57 de goluri în 24 de meciuri, fiind urmată de Juventus cu doar 39 de reușite în 23 de partide.

Cu acest succes, elevii lui Chivu s-au distanțat la 8 puncte de rivala AC Milan, aflată pe locul 2, cu un meci mai puțin disputat.

