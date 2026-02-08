Manchester City, ce revenire! Victorie dramatică a „cetățenilor” în derby-ul cu Liverpool » Erling Haaland, eroul echipei lui Guardiola

Manchester City a reușit o victorie extrem de importantă în fața celor de la Liverpool, scor 2-1, chiar pe Anfield, în derby-ul etapei #25 din Premier League.

După o primă repriză fără goluri, cele două echipe s-au dezlănțuit în ultimele 20 de minute ale jocului.

Manchester City, victorie dramatică pe terenul celor de la Liverpool

Prima care a lovit a fost Liverpool. Dominik Szoboszlai a executat impecabil o lovitură liberă de la aproximativ 20 de metri.

Jucătorul maghiar l-a lăsat fără replică pe Donnarumma, după un șut ce a amintit de legendarul jucător brazilian Roberto Carlos. Era minutul 74.

Părea că Liverpool a scăpat în câștigătoare, dar formația antrenată de Pep Guardiola nu a cedat și a egalat 10 minute mai târziu.

Haaland a câștigat un duel aerian cu Konate, iar Bernardo Silva l-a învins pe Alisson cu un șut din cădere.

Erling Haaland, decisiv pentru Manchester City

În primul minut al prelungirilor, Matheus Nunes a fost mai rapid decât Alisson. Portughezul a ciupit mingea în fața portarului „cormoranilor”.

„Centralul” Craig Pawson a dictat penalty pentru „cetățeni”, după ce a revăzut faza la monitorul VAR.

Fără gol în ultimele trei meciuri din Premier League, Haaland și-a asumat execuția. Norvegianul și-a păstrat calmul și l-a învins pe Alisson cu sânge rece, înscriind primul său gol pe Anfield.

City a mai punctat o dată prin Rayan Cherki, în minutul 90+13, însă reușita francezului a fost anulată, în urma unui fault făcut de Haaland asupra lui Szoboszlai. Norvegianul l-a tras de tricou înainte ca „optarul” să poată respinge mingea care se ducea în poartă.

Pawson a anulat golul din cauza acestui fault, dar a decis să-i acorde direct cartonașul roșu jucătorului de la Liverpool.

Arbitrul englez a constatat că maghiarul a faultat și el, inițial, acesta aflându-se în poziție de ultim apărător, în condițiile în care formația antrenată de Arne Slot ataca inclusiv cu Alisson pentru a restabili egalitatea.

S-a terminat 2-1 pentru City, iar „cetățenii” rămân pe locul secund, la 6 puncte în spatele liderului Arsenal.

De partea cealaltă, Liverpool este pe locul 6, cu 39 de puncte.

