Două luni cu fotbal non-stop Pregătiți-vă! Urmează 9 săptămâni la rând cu meciuri în fiecare zi în Liga 1, Cupa României și cupele europene 

Liga 1 propune în următoarele două luni nu mai puțin de 11 etape. Prima întrerupere va fi la final de martie, înaintea barajului cu Turcia.

Începând de vineri sunt 66 de zile consecutive cu cel puțin un meci pe axa Liga 1 - Cupa României - Champions League - Europa și Conference League.

Pe 21 februarie se va relua și Liga 2, care mai are de disputat 4 etape din sezonul regulat.

O pauză de 25 de zile de la fotbalul care produce cel mai mare interes în România se va termina vineri, când se va relua campionatul, cu meciul FC Argeș - FCSB.

Începând de atunci va începe un adevărat maraton de meciuri în 5 competiții care fac cea mai mare audiență:

Liga 1

Cupa României

Champions League

Europa League

Conference League

Timp de 66 de zile consecutive va fi cel puțin un meci în fiecare zi.

Recordul va fi deținut de zilele de 28 și 29 ianuarie, când sunt programate jocurile din ultima etapă în Liga Campionilor și Europa League.

Se vor juca în același timp câte 18 partide, în a doua competiție europeană fiind implicată și FCSB, care va închide tabloul principal cu un super-meci: împotriva lui Fenerbahce, pe Arena Națională, de la ora 22:00.

Luna februarie, deși are doar 28 de zile, va conține meciuri în nu mai puțin de 6 etape de Liga 1, la care se adaugă și jocurile din ultima etapă a Cupei României, fiind de departe cea mai aglomerată lună.

PROGRAMUL PENTRU URMĂTOARELE DOUĂ LUNI

16-19 ianuarie:

Liga 1, Etapa 22 (FC Argeș - FCSB, Dinamo - U Cluj)

20-22 ianuarie:

Champions și Europa League (Inter - Arsenal, Dinamo Zagreb - FCSB)

23-26 ianuarie:

Liga 1, Etapa 23 (FCSB - CFR, Craiova - Botoșani)

27-29 ianuarie:

Champions și Europa League, ultima etapă (FCSB - Fenerbahce)

30 ianuarie - 2 februarie:

Liga 1, Etapa 24 (Rapid - U Cluj, Farul - Craiova)

3-5 februarie:

Liga 1, Etapa 25 (FCSB - Botoșani, Farul - Dinamo)

6-9 februarie:

Liga 1, Etapa 26 (Dinamo - Craiova, CFR - U Cluj)

10-12 februarie:

Cupa României, ultima etapă (U Craiova - FCSB, CFR - Rapid)

13-16 februarie:

Liga 1, Etapa 27 (Craiova - FCSB)

17-19 februarie:

Play-off optimi cupele europene (tur)

20-23 februarie:

Liga 1, Etapa 28 (Rapid - Dinamo)

24-26 februarie:

Play-off optimi cupele europene (retur)

27 februarie-2 martie:

Liga 1, Etapa 29 (UTA - FCSB)

3-5 martie:

Cupa României, sferturile de finală

6-9 martie:

Liga 1, Etapa 30 (Rapid - Craiova, CFR - Dinamo, FCSB - U Cluj)

10-12 martie:

Cupele europene, optimi de finală (tur)

13-16 martie:

Liga 1, Etapa 1 în play-off și play-out

17-19 martie:

Cupele europene, optimi de finală (retur)

19-22 martie:

Liga 1, Etapa 2 în play-off și play-out

26 martie:

Turcia - România, semifinală baraj de CM

* Toate meciurile disputate de echipele de club vor fi transmise de Digi Sport și Prima Sport

* Partida Turcia - România, care va începe la ora 19:00, va fi transmisă de Prima TV

* Dacă trecem de Turcia, vom întâlni, tot în deplasare, învingătoarea din meciul Slovacia - Kosovo, meci pe care îl va transmite Antena 1

O rundă atipică din Superligă va fi cea de-a doua din play-off și play-out. Este etapa de dinaintea meciului Turcia - România, din semifinala barajului pentru Campionatul Mondial.

Tocmai pentru a-i oferi lui Mircea Lucescu mai mult timp de pregătire, meciurile din acea rundă în care vor evolua echipe de la care vor fi selecționați fotbaliști la națională vor fi programate nu în weekend, ci în zilele de joi și vineri, 19 și 20 martie.

Restul jocurilor vor fi pe datele inițiale.

