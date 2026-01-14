David Popovici (21 de ani), campion olimpic, european și mondial, a fost desemnat cel mai bun înotător din Europa în 2025 .

a fost desemnat . Anul trecut, înotătorul român a devenit dublu campion mondial la 100 și 200 metri liber, la Campionatele Mondiale de la Singapore.

În urma anchetei realizate de European Aquatics, David Popovici a obținut 37,94% din totalul voturilor și i-a luat fața francezului Leon Marchand (23 de ani), câștigătorul ediției din 2024.

„Românul David Popovici a fost desemnat cel mai bun înotător la masculin în cadrul European Aquatics Athlete of the Year Awards 2025.

Popovici, care a împlinit 21 de ani pe 15 septembrie anul trecut, a obținut 37,94% din totalul voturilor, după un an de succes atât la nivel U23, cât și la seniori.

El a câștigat la limită în fața francezului Leon Marchand, cvadruplu campion la Jocurile Olimpice de la Paris 2024, care a acumulat 31,52% din voturi, după propriul său sezon de aur, care a inclus un record mondial impresionant.

Popovici și-a repetat dubla mondială din 2022 în probele de 100 m și 200 m liber, doborându-și propriul record european în proba de 100 m liber la 46,51 secunde – la doar 0,11 secunde de recordul mondial.

La începutul verii, la a doua ediție a Campionatelor Europene U23 de Natație, desfășurate la Šamorín, sportivul de 20 de ani a coborât recordul european la 46,71 secunde în proba de 100 m liber, în drumul spre o dublă 100/200 m liber”, se arată în comunicatul postat pe site-ul oficial al europeanaquatics.org.

Trofeul European Aquatics la feminin a fost acordat olandezei Marrit Steenbergen.

VIDEO. Cursa de 100 de metri în care David Popovici a cucerit medalia de aur la Campioantele Mondiale de înot

David Popovici turns on the afterburners on the back half and secures his win on the 100m Freestyle! 👀



Two days after winning the 200m Freestyle💥🥇#AQUASingapore25 #Swimming pic.twitter.com/5CKOsQYUo6 — World Aquatics (@WorldAquatics) July 31, 2025

