LPF: „Toate stadioanele au instalație, dar…” Sub amenințarea că FCSB nu va juca meciul cu FC Argeș dacă terenul va fi înghețat, Liga invocă o hibă din regulament +14 foto
Superliga

LPF: „Toate stadioanele au instalație, dar…” Sub amenințarea că FCSB nu va juca meciul cu FC Argeș dacă terenul va fi înghețat, Liga invocă o hibă din regulament

alt-text Dan Udrea
alt-text Publicat: 14.01.2026, ora 15:34
alt-text Actualizat: 14.01.2026, ora 15:39

Meciul care deschide anul 2026 în Liga 1 se anunță unul extrem de atractiv: FC Argeș - FCSB, care e programat vineri seară, la Mioveni, cu începere de la ora 20:00.

Partida a fost deja încinsă de faptul că FCSB a lansat amenințări că nu va intra să joace acest meci dacă terenul va fi înghețat la ora meciului.

GOLAZO.ro a dezvăluit acest lucru și a informat că dinspre campioană au fost lansate avertismente înspre Liga Profesionistă de Fotbal: „Regulamentul spune clar că e obligatorie instalația de încălzire, deci dacă gazonul va fi înghețat, atunci înseamnă că nu se respectă regulamentul și noi nu jucăm”.

Măsuri speciale Cum arată Arena Națională și stadionul Rapid cu câteva zile înainte de reluarea Superligii, când sunt anunțate temperaturi cu minus
Citește și
Măsuri speciale Cum arată Arena Națională și stadionul Rapid cu câteva zile înainte de reluarea Superligii, când sunt anunțate temperaturi cu minus
Citește mai mult
Măsuri speciale Cum arată Arena Națională și stadionul Rapid cu câteva zile înainte de reluarea Superligii, când sunt anunțate temperaturi cu minus

LPF: „Nimeni nu poate fi iresponsabil”

Cei de la LPF au reacționat. Contactat de redacție pentru a comenta pe marginea subiectului, secretarul general al LPF a confirmat că FCSB a avut o inițiatică care aduce a protest.

„Într-adevăr, am înțeles că ar fi ceva discuții despre stadionul din Mioveni. Totuși, gazdele și administratorii arenei ne-au spus că totul va fi în regulă la momentul jocului”, a spus Justin Ștefan.

Oficialul Ligii susține că „la nivel de infrastructură, absolut toate stadioanele pe care se dispută meciuri în Superligă au instalație de încălzire”, dar tot el spune că există o hibă majoră în regulament, care le permite cluburilor să dribleze ca instalația să fie pornită tot timpul:

„Din păcate, regulamentul spune că e obligatoriu să ai instalația, dar nu instituie și obligația de a avea instalația funcțională pe tot parcursul sezonului rece. Iar acest lucru înseamnă că fiecare își administrează instalația după cum consideră de cuviință”.

Însă, Justin Ștefan le atrage atenția celor de la FC Argeș, dar și altor cluburi care n-au de gând să utilizeze instalația de încălzire pe o perioadă lungă, din motive de costuri, riscând astfel să aibă suprafețe de joc înghețate la ora de start a jocurilor.

„Mă gândesc doar că nimeni nu este iresponsabil să-și pună în pericol propriii jucători, probabil cel mai important activ al unui club de fotbal, dincolo de brand și suporteri”.

Ce vreme se anunță vineri seară, la Mioveni

Pe terenul din Mioveni era astăzi de dimineață un start de peste 10-12 centimetri de zăpadă, însă șefii celor de la FC Argeș au anunțat că s-a început acțiunea de deszăpezire.

Pe parcursul zilei de mâine se anunță temperaturi decente la Mioveni, cu o maximă și de 7-8 grade, însă vineri la ora de start a partidei, 20:00, vor fi -2 grade!

În plus, tot vineri, dar în prima parte a zilei, e posibil chiar să ningă vreme de câteva ore.

Temperaturile anunțate la startul partidelor din prima etapă în 2026

Vineri

  • FC Argeș - FCSB, 20:00. La ora meciului se anunță -2°C

Sâmbătă

  • Slobozia - UTA, 13:00. La ora meciului se anunță -1°C
  • Farul - Hermannstadt, 17:15. La ora meciului se anunță -3°C
  • Rapid - Metaloglobus, 20:00. La ora meciului se anunță -5°C

FOTO: Așa arată stadionul Rapid cu 3 zile înainte de meci

Cum arată stadionul Giulești (14.01.2026) - FOTO: Iosif Popescu/GOLAZO.ro
Cum arată stadionul Giulești (14.01.2026) - FOTO: Iosif Popescu/GOLAZO.ro

Galerie foto (14 imagini)

Cum arată stadionul Giulești (14.01.2026) - FOTO: Iosif Popescu/GOLAZO.ro Cum arată stadionul Giulești (14.01.2026) - FOTO: Iosif Popescu/GOLAZO.ro Cum arată stadionul Giulești (14.01.2026) - FOTO: Iosif Popescu/GOLAZO.ro Cum arată stadionul Giulești (14.01.2026) - FOTO: Iosif Popescu/GOLAZO.ro Cum arată stadionul Giulești (14.01.2026) - FOTO: Iosif Popescu/GOLAZO.ro
+14 Foto
labels.photo-gallery

Duminică

  • Csikszereda - Botoșani, 15:30. La ora meciului se anunță -10°C
  • CFR Cluj - Oțelul, 17:45. La ora meciului se anunță -6°C
  • Dinamo - U Cluj, 20:00. La ora meciului se anunță -8°C

FOTO: Așa arată Arena Națională cu 4 zile înainte de meci

Cum arată Arena Națională (14.01.2026) - foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro
Cum arată Arena Națională (14.01.2026) - foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro

Galerie foto (10 imagini)

Cum arată Arena Națională (14.01.2026) - foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro Cum arată Arena Națională (14.01.2026) - foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro Cum arată Arena Națională (14.01.2026) - foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro Cum arată Arena Națională (14.01.2026) - foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro Cum arată Arena Națională (14.01.2026) - foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro
+10 Foto
labels.photo-gallery

Luni

  • Petrolul - U Craiova, 20:00. La ora meciului se anunță -5°C

Citește și

Transferul lui Ofri Arad, în pericol? FCSB ar avea concurență în lupta pentru semnătura fostului mijlocaș de la Kairat. Ce ofertă a mai primit jucătorul
Superliga
13:21
Transferul lui Ofri Arad, în pericol? FCSB ar avea concurență în lupta pentru semnătura fostului mijlocaș de la Kairat. Ce ofertă a mai primit jucătorul
Citește mai mult
Transferul lui Ofri Arad, în pericol? FCSB ar avea concurență în lupta pentru semnătura fostului mijlocaș de la Kairat. Ce ofertă a mai primit jucătorul
Dani Coman, replică pentru FCSB Președintele de la FC Argeș, după ce campioana a amenințat că nu bagă echipa pe teren: „Îi așteptăm la deszăpezire”
Superliga
10:24
Dani Coman, replică pentru FCSB Președintele de la FC Argeș, după ce campioana a amenințat că nu bagă echipa pe teren: „Îi așteptăm la deszăpezire”
Citește mai mult
Dani Coman, replică pentru FCSB Președintele de la FC Argeș, după ce campioana a amenințat că nu bagă echipa pe teren: „Îi așteptăm la deszăpezire”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Radare fixe pe drumurile naționale și autostrăzi. De când devin active camerele care vor măsura viteza medie a mașinilor și unde vor fi montate
Radare fixe pe drumurile naționale și autostrăzi. De când devin active camerele care vor măsura viteza medie a mașinilor și unde vor fi montate
Radare fixe pe drumurile naționale și autostrăzi. De când devin active camerele care vor măsura viteza medie a mașinilor și unde vor fi montate
lpf fc arges GER fcsb superliga
Știrile zilei din sport
Două luni cu fotbal non-stop Pregătiți-vă! Urmează 9 săptămâni la rând cu meciuri în fiecare zi în Liga 1, Cupa României și cupele europene 
Special
14.01
Două luni cu fotbal non-stop Pregătiți-vă! Urmează 9 săptămâni la rând cu meciuri în fiecare zi în Liga 1, Cupa României și cupele europene
Citește mai mult
Două luni cu fotbal non-stop Pregătiți-vă! Urmează 9 săptămâni la rând cu meciuri în fiecare zi în Liga 1, Cupa României și cupele europene 
Ofertă tare pentru Cîrjan! Dinamo și-ar putea pierde căpitanul. Unde ar putea ajunge 
Superliga
14.01
Ofertă tare pentru Cîrjan! Dinamo și-ar putea pierde căpitanul. Unde ar putea ajunge
Citește mai mult
Ofertă tare pentru Cîrjan! Dinamo și-ar putea pierde căpitanul. Unde ar putea ajunge 
LPF: „Toate stadioanele au instalație, dar…” Sub amenințarea că FCSB nu va juca meciul cu FC Argeș dacă terenul va fi înghețat, Liga invocă o hibă din regulament
Superliga
14.01
LPF: „Toate stadioanele au instalație, dar…” Sub amenințarea că FCSB nu va juca meciul cu FC Argeș dacă terenul va fi înghețat, Liga invocă o hibă din regulament
Citește mai mult
LPF: „Toate stadioanele au instalație, dar…” Sub amenințarea că FCSB nu va juca meciul cu FC Argeș dacă terenul va fi înghețat, Liga invocă o hibă din regulament
Bilete speciale  FIFA a stabilit procedura pentru naționalele calificate în martie la CM 2026. FRF va gestiona operațiunea pentru fanii „tricolori”
Nationala
14.01
Bilete speciale FIFA a stabilit procedura pentru naționalele calificate în martie la CM 2026. FRF va gestiona operațiunea pentru fanii „tricolori”
Citește mai mult
Bilete speciale  FIFA a stabilit procedura pentru naționalele calificate în martie la CM 2026. FRF va gestiona operațiunea pentru fanii „tricolori”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
09:31
„Asta nu înseamnă nimic!” Inter este campioană de iarnă, dar Chivu are un mesaj clar pentru jucătorii săi
„Asta nu înseamnă nimic!”  Inter este campioană de iarnă, dar Chivu are un mesaj clar pentru jucătorii săi
10:44
Real Madrid, din nou ținta glumelor! FOTO. Cele mai bune meme-uri apărute după eșecul umilitor din Cupa Spaniei
Real Madrid, din nou ținta glumelor! FOTO. Cele mai bune meme-uri apărute după eșecul umilitor din Cupa Spaniei
09:00
„Îți iese totul automat” Secretul lui Tobias Christensen, mintea limpede a Rapidului: „Incredibil de importantă”. Visul său, Haaland și Norvegia
„Îți iese totul automat” Secretul lui Tobias Christensen, mintea limpede a Rapidului: „Incredibil de importantă”. Visul său, Haaland și Norvegia
10:07
Hindrich, prezentat la Legia CFR Cluj a rămas fără portarul titular: „Este un sentiment cu adevărat grozav”
Hindrich, prezentat la Legia CFR Cluj a rămas fără portarul titular: „Este un sentiment cu adevărat grozav”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Matthäus și Bayern, escrocați de un actor care s-a dat director

Cătălin Tolontan: Matthäus și Bayern, escrocați de un actor care s-a dat director

Cătălin Tolontan: Matthäus și Bayern, escrocați de un actor care <span>s-a</span> dat director
Era odată Simona. Era odată și Nole

Cristian Geambașu: Era odată Simona. Era odată și Nole

Cristian Geambașu: Era odată Simona. Era odată și Nole
Real nu are nevoie de antrenor

Silviu Tudor Samuilă: Real nu are nevoie de antrenor

Silviu Tudor Samuilă: Real nu are nevoie de antrenor
Două favorite, doi câini și un crocodil

Dan Udrea: Două favorite, doi câini și un crocodil

Dan Udrea: Două favorite, doi câini și un crocodil
Când va fi dat afară Shay Given? Și de ce?

Cristian Geambașu: Când va fi dat afară Shay Given? Și de ce?

Cristian Geambașu: Când va fi dat afară Shay Given? Și de ce?
Misteriosul cititor

Radu Naum: Misteriosul cititor

Radu Naum: Misteriosul cititor
Probleme pentru Mircea Lucescu

Cătălin Tolontan: Probleme pentru Mircea Lucescu

Cătălin Tolontan: Probleme pentru Mircea Lucescu
Doar interesul oprește disprețul la adresa României

Dan Udrea: Doar interesul oprește disprețul la adresa României

Dan Udrea: Doar interesul oprește disprețul la adresa României
Evul Mediu, fotbalul și TVR-ul

Cristian Geambașu: Evul Mediu, fotbalul și TVR-ul

Cristian Geambașu: Evul Mediu, fotbalul și <span>TVR-ul</span>
„Cine dracu-i și Eminescu ăla, noul golchipăr de la Venus?"

Cristian Geambașu: „Cine dracu-i și Eminescu ăla, noul golchipăr de la Venus?"

Cristian Geambașu: „Cine <span>dracu-i</span> și Eminescu ăla, noul golchipăr de la Venus?"
Gonzalo și Octavian

Cristian Geambașu: Gonzalo și Octavian

Cristian Geambașu: Gonzalo și Octavian
Maduro de la Casa Fotbalului

Dan Udrea: Maduro de la Casa Fotbalului

Dan Udrea: Maduro de la Casa Fotbalului
Scrisoare către un dispărut

Radu Naum: Scrisoare către un dispărut

Radu Naum: Scrisoare către un dispărut
A înțeles Țicu?

Cristian Geambașu: A înțeles Țicu?

Cristian Geambașu: A înțeles Țicu?
Sinuciderea instagramabilă

Silviu Tudor Samuilă: Sinuciderea instagramabilă

Silviu Tudor Samuilă: Sinuciderea instagramabilă
Te ia greața când statul face apologia dependenței de stat

Dan Udrea: Te ia greața când statul face apologia dependenței de stat

Dan Udrea: Te ia greața când statul face apologia dependenței de stat
„Nu cunosc mulți oameni care consideră că au fost părinți buni”. Bun de tipar 2025

Cătălin Tolontan: „Nu cunosc mulți oameni care consideră că au fost părinți buni”. Bun de tipar 2025

Cătălin Tolontan: „Nu cunosc mulți oameni care consideră că au fost părinți buni”. Bun de tipar 2025
Creer sau creier?

Cristian Geambașu: Creer sau creier?

Cristian Geambașu: Creer sau creier?
Cazul Istvan

Radu Naum: Cazul Istvan

Radu Naum: Cazul Istvan
Meciuri mai puține, derby-uri mai multe

Dan Udrea: Meciuri mai puține, derby-uri mai multe

Dan Udrea: Meciuri mai puține, <span>derby-uri</span> mai multe
Top stiri din sport
Proiect blocat! Contractul de proiectare pentru noua Sală Polivalentă din București, sistat din cauza unei construcții abandonate » Reacția PMB
Alte sporturi
14.01
Proiect blocat! Contractul de proiectare pentru noua Sală Polivalentă din București, sistat din cauza unei construcții abandonate » Reacția PMB
Citește mai mult
Proiect blocat! Contractul de proiectare pentru noua Sală Polivalentă din București, sistat din cauza unei construcții abandonate » Reacția PMB
Orice pentru Messi  Nebunia încercată de arabi pentru a-l convinge pe starul argentinian + Leo a refuzat o ofertă nemaivăzută
Campionate
14.01
Orice pentru Messi Nebunia încercată de arabi pentru a-l convinge pe starul argentinian + Leo a refuzat o ofertă nemaivăzută
Citește mai mult
Orice pentru Messi  Nebunia încercată de arabi pentru a-l convinge pe starul argentinian + Leo a refuzat o ofertă nemaivăzută
Transferul lui Ofri Arad, în pericol? FCSB ar avea concurență în lupta pentru semnătura fostului mijlocaș de la Kairat. Ce ofertă a mai primit jucătorul
Superliga
14.01
Transferul lui Ofri Arad, în pericol? FCSB ar avea concurență în lupta pentru semnătura fostului mijlocaș de la Kairat. Ce ofertă a mai primit jucătorul
Citește mai mult
Transferul lui Ofri Arad, în pericol? FCSB ar avea concurență în lupta pentru semnătura fostului mijlocaș de la Kairat. Ce ofertă a mai primit jucătorul
Nimeni nu l-a ascultat pe Xabi! FOTO: Imaginile care arată cine face legea în vestiarul lui Real Madrid
Campionate
14.01
Nimeni nu l-a ascultat pe Xabi! FOTO: Imaginile care arată cine face legea în vestiarul lui Real Madrid
Citește mai mult
Nimeni nu l-a ascultat pe Xabi! FOTO: Imaginile care arată cine face legea în vestiarul lui Real Madrid

Echipe/Competiții

fcsb 40 CFR Cluj 16 dinamo bucuresti 24 rapid 22 Universitatea Craiova 18 petrolul ploiesti 6 Poli Iasi uta arad 3 farul constanta

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti liga 1 europa league fcsb radu dragusin louis munteanu
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Sondaj
15.01

Cine va câștiga titlul în acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu

Cine credeți că va câștiga titlul în acest sezon?

U Craiova %
Rapid %
Dinamo %
FCSB %
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share