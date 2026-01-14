LPF: „Toate stadioanele au instalație, dar…” Sub amenințarea că FCSB nu va juca meciul cu FC Argeș dacă terenul va fi înghețat, Liga invocă o hibă din regulament

GOLAZO.ro a dezvăluit că FCSB a atenționat LPF că nu va intra să joace meciul cu FC Argeș în cazul în care terenul e impracticabil.

LPF, prin vocea lui Justin Ștefan, are prima reacție. Detalii, în articol.

La ce temperaturi se vor disputa cele 8 meciuri din prima etapă: între -1 și -10 grade. Unde va fi cel mai frig.

Meciul care deschide anul 2026 în Liga 1 se anunță unul extrem de atractiv: FC Argeș - FCSB, care e programat vineri seară, la Mioveni, cu începere de la ora 20:00.

Partida a fost deja încinsă de faptul că FCSB a lansat amenințări că nu va intra să joace acest meci dacă terenul va fi înghețat la ora meciului.

GOLAZO.ro a dezvăluit acest lucru și a informat că dinspre campioană au fost lansate avertismente înspre Liga Profesionistă de Fotbal: „Regulamentul spune clar că e obligatorie instalația de încălzire, deci dacă gazonul va fi înghețat, atunci înseamnă că nu se respectă regulamentul și noi nu jucăm”.

LPF: „Nimeni nu poate fi iresponsabil”

Cei de la LPF au reacționat. Contactat de redacție pentru a comenta pe marginea subiectului, secretarul general al LPF a confirmat că FCSB a avut o inițiatică care aduce a protest.

„Într-adevăr, am înțeles că ar fi ceva discuții despre stadionul din Mioveni. Totuși, gazdele și administratorii arenei ne-au spus că totul va fi în regulă la momentul jocului”, a spus Justin Ștefan.

Oficialul Ligii susține că „la nivel de infrastructură, absolut toate stadioanele pe care se dispută meciuri în Superligă au instalație de încălzire”, dar tot el spune că există o hibă majoră în regulament, care le permite cluburilor să dribleze ca instalația să fie pornită tot timpul:

„Din păcate, regulamentul spune că e obligatoriu să ai instalația, dar nu instituie și obligația de a avea instalația funcțională pe tot parcursul sezonului rece. Iar acest lucru înseamnă că fiecare își administrează instalația după cum consideră de cuviință”.

Însă, Justin Ștefan le atrage atenția celor de la FC Argeș, dar și altor cluburi care n-au de gând să utilizeze instalația de încălzire pe o perioadă lungă, din motive de costuri, riscând astfel să aibă suprafețe de joc înghețate la ora de start a jocurilor.

„Mă gândesc doar că nimeni nu este iresponsabil să-și pună în pericol propriii jucători, probabil cel mai important activ al unui club de fotbal, dincolo de brand și suporteri”.

Ce vreme se anunță vineri seară, la Mioveni

Pe terenul din Mioveni era astăzi de dimineață un start de peste 10-12 centimetri de zăpadă, însă șefii celor de la FC Argeș au anunțat că s-a început acțiunea de deszăpezire.

Pe parcursul zilei de mâine se anunță temperaturi decente la Mioveni, cu o maximă și de 7-8 grade, însă vineri la ora de start a partidei, 20:00, vor fi -2 grade!

În plus, tot vineri, dar în prima parte a zilei, e posibil chiar să ningă vreme de câteva ore.

Temperaturile anunțate la startul partidelor din prima etapă în 2026

Vineri

FC Argeș - FCSB, 20:00. La ora meciului se anunță -2°C

Sâmbătă

Slobozia - UTA, 13:00. La ora meciului se anunță -1°C

Farul - Hermannstadt, 17:15. La ora meciului se anunță -3°C

Rapid - Metaloglobus, 20:00. La ora meciului se anunță -5°C

FOTO: Așa arată stadionul Rapid cu 3 zile înainte de meci

Duminică

Csikszereda - Botoșani, 15:30. La ora meciului se anunță -10°C

CFR Cluj - Oțelul, 17:45. La ora meciului se anunță -6°C

Dinamo - U Cluj, 20:00. La ora meciului se anunță -8°C

FOTO: Așa arată Arena Națională cu 4 zile înainte de meci

Luni

Petrolul - U Craiova, 20:00. La ora meciului se anunță -5°C

