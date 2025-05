Mitriță ar fi ales Dorit de FCSB, vedeta Craiovei ar fi luat decizia în privința viitorului său

Alexandru Mitriță (30 de ani), vedeta Universității Craiova, ar fi luat decizia în privința viitorului său, după spusele lui Sorin Cârțu.

Președintele Universității Craiova a spus că nu-l vede pe atacantul echipei sale la FCSB, în ciuda interesului din partea lui Gigi Becali.

FCSB vrea să-și întărească lotul pentru noul sezon, deși este foarte aproape de a-și apăra titlul, cu doar 3 etape rămase de disputat.

Sorin Cârțu: „Eu nu prea cred că Mitriță va ajunge la FCSB”

Patronul campioanei, Gigi Becali, și-a exprimat public interesul pentru mai muți jucători, printre care se numără și atacantul Universității Craiova, Alexandru Mitriță.

Sorin Cârțu, patronul Universității Craiova, a vorbit despre interesul FCSB-ului pentru Mitriță, menționând că nu crede că acest transfer va avea loc.

„Nu știu ce să spun. Eu nu prea cred. Alex vrea afară, dacă e să plece. Eu aș vrea să rămână în continuare și să îmbunătățim atacul cu cineva cu care să se înțeleagă.

Nu știu ce să spun, dacă pleacă Mitriță, dacă mai crește standardul. La ce ne-a arătat anul acesta... Foarte multe procente pentru echipă. Să aduci niște jucători de calitate ca el. Aici e problema noastră, nu este cineva de care spun eu, sunt unii care nu pot să-și asume să tragă echipa după ei și să-l înlocuiască”, a declarat Sorin Cârțu, conform digisport.ro.

De asemenea, patronul echipei din Bănie a vorbit și despre randamentul lui Ștefan Baiaram, fiind nemulțumit de lipsa de eficiență a acestuia în fața porții:

A mai fost Baiaram, dar alții fac mai multe la vârsta lui. Nu are continuitate. Ar fi trebuit să fie golgheter la câte ocazii a avut. Sunt unii care vorbesc despre el în plus, în jurul lui... nu-i fac bine. Își alocă multe merite, care nu sunt. Că sunt oferte, or fi, dar nu așa”, a mai spus Sorin Cârțu, potrivit aceleiași surse.

FCSB, aproape de un nou titlu

FCSB este aproape de a-și apăra titlul în Superligă. Cu toate acestea, patronul „roș-albaștrilor” vrea să facă noi transferuri în următoarea perioadă de mercato.

Pe lângă Alexandru Mitriță, FCSB îi mai are pe listă pe Louis Munteanu de la CFR, Kennedy Boateng și Dennis Politic de la Dinamo.

Cu 3 etape rămase de jucat, FCSB s-a distanțat la 7 puncte de ocupanta locului secund, CFR, în urma victoriei de luni seară, cu Dinamo, scor 3-1.

Astfel, echipa lui Elias Charalambous ar mai avea nevoie de doar 2 puncte pentru a rezolva matematic calculele la titlu, într-un scenariu în care clujenii ar câștiga toate meciurile rămase.

Tu faci clasamentul! Joacă-te cu scorurile și vezi cum se schimbă ierarhia în ultimele etape

Citește și