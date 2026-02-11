West Ham - Manchester United 1-1. Frank Illett, fanul „diavolilor roșii” care a devenit faimos la nivel mondial, va mai avea de așteptat până se va tunde, după remiza obținută de echipa sa favorită, marți, în Premier League.

În urmă cu aproape 500 de zile, fanul lui United și-a lansat o autoprovocare inedită: nu se va mai tunde până când echipa favorită va câștiga cinci meciuri consecutive.

Provocarea ar fi putut să se încheie marți seară, dacă Manchester United ar fi învins-o pe West Ham, dar nu s-a întâmplat asta.

Marți se împliniseră 493 de zile de când Illett nu se mai tunsese, englezul fiind foarte optimist că provocarea va lua sfârșit după meciul cu West Ham.

Illett a devenit foarte popular în mediul online, provocarea creată de el fiind copiată de multe alte persoane. Englezul a strâns 1,3 milioane de urmăritori pe TikTok.

Înaintea meciului cu West Ham, Manchester United avea patru victorii consecutive. Totuși, partida s-a încheiat la egalitate, scor 1-1.

Tomas Soucek a deschis scorul în minutul 50 pentru West Ham, moment care l-a lăsat fără cuvinte pe Frank Illett.

Ocupanta locului 18 din Premier League era la un pas să obțină victoria, dar Benjamin Sesko a restabilit egalitatea în minutul 90+6.

Fiind convins că United va câștiga, Illett a urmărit meciul live pe internet. Peste 150.000 de telespectatori l-au urmărit de-a lungul partidei, la final numărul „explodând” până la 265.000. După meci, acesta a declarat: „M-am implicat prea mult ca să renunț acum”, conform thesun.co.uk.

Astfel, provocarea fanului lui Manchester United va continua, acesta fiind decis să nu se tundă până când echipa sa favorită nu va câștiga 5 meciuri consecutive.

Challenge-ul se reia odată cu partida „diavolilor roșii” cu Everton, de pe 23 februarie.

Ultimele 5 meciuri jucate de Manchester United:

1-1 cu West Ham, pe 10 februarie

2-0 cu Tottenham, pe 7 februarie

3-2 cu Fulham, pe 1 februarie

3-2 cu Arsenal, pe 25 ianuarie

2-0 cu Manchester City, pe 17 ianuarie

Blestemul continuă pentru fanul lui Manchester United

Paco Jemez, antrenorul secund al lui West Ham, numit în funcție la începutul acestui an, a vorbit despre provocarea lui Frank Ilett, fanul lui United.

„I-am spus: «Dacă nu te tunzi, o să-ți crească părul până la fund»”, a declarat Jemez în emisiunea El Partidazo de COPE, citat de marca.com.

Paco Jemez a vorbit și despre jocul lui West Ham din meciul cu Manchester United:

„Cred că acel gol de la final nu trebuie să umbrească ceea ce am învățat din prestația echipei. Am continuat să presăm, am continuat să oferim opțiuni de atac, să avem posesia mingii”.

