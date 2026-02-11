Man. United l-a sabotat! FOTO. Era live în fața a 260.000 de oameni când i s-a spulberat visul. Continuă „chinul” fanului care nu s-a mai tuns de aproape 500 de zile +8 foto
Foto: Instagram
Campionate

Man. United l-a sabotat! FOTO. Era live în fața a 260.000 de oameni când i s-a spulberat visul. Continuă „chinul” fanului care nu s-a mai tuns de aproape 500 de zile

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 11.02.2026, ora 14:59
alt-text Actualizat: 11.02.2026, ora 14:59
  • West Ham - Manchester United 1-1. Frank Illett, fanul „diavolilor roșii” care a devenit faimos la nivel mondial, va mai avea de așteptat până se va tunde, după remiza obținută de echipa sa favorită, marți, în Premier League.
  • În urmă cu aproape 500 de zile, fanul lui United și-a lansat o autoprovocare inedită: nu se va mai tunde până când echipa favorită va câștiga cinci meciuri consecutive.

Provocarea ar fi putut să se încheie marți seară, dacă Manchester United ar fi învins-o pe West Ham, dar nu s-a întâmplat asta.

Accidentare horror la JO de iarnă Un sportiv australian și-a rupt gâtul! » A fost transportat la spital cu elicopterul. Care e starea lui
Citește și
Accidentare horror la JO de iarnă Un sportiv australian și-a rupt gâtul! » A fost transportat la spital cu elicopterul. Care e starea lui
Citește mai mult
Accidentare horror la JO de iarnă Un sportiv australian și-a rupt gâtul! » A fost transportat la spital cu elicopterul. Care e starea lui

West Ham - Manchester United 1-1. Frank Illett nu s-a tuns!

Frank Illett a început provocarea în urmă cu aproape 500 de zile. Manchester United trebuia să câștige 5 meciuri consecutive ca el să se poată tunde. Dar va mai avea de așteptat!

Marți se împliniseră 493 de zile de când Illett nu se mai tunsese, englezul fiind foarte optimist că provocarea va lua sfârșit după meciul cu West Ham.

@theunitedstrand Day 493 of not cutting my hair until @Manchester United win 5 games in a row! 🔴 Current Streak - 4/5 #manunited #hairgrowth #mufc #hairchallenge #carrick ♬ original sound - TheUnitedStrand

Illett a devenit foarte popular în mediul online, provocarea creată de el fiind copiată de multe alte persoane. Englezul a strâns 1,3 milioane de urmăritori pe TikTok.

Înaintea meciului cu West Ham, Manchester United avea patru victorii consecutive. Totuși, partida s-a încheiat la egalitate, scor 1-1.

Tomas Soucek a deschis scorul în minutul 50 pentru West Ham, moment care l-a lăsat fără cuvinte pe Frank Illett.

Dezamăgirea fanului lui Manchester United după meciul cu West Ham, 1-1. Foto: Captură/The Sun
Dezamăgirea fanului lui Manchester United după meciul cu West Ham, 1-1. Foto: Captură/The Sun

Galerie foto (8 imagini)

Dezamăgirea fanului lui Manchester United după meciul cu West Ham, 1-1. Foto: Captură/The Sun Dezamăgirea fanului lui Manchester United după meciul cu West Ham, 1-1. Foto: Captură/The Sun Dezamăgirea fanului lui Manchester United după meciul cu West Ham, 1-1. Foto: Captură/The Sun Dezamăgirea fanului lui Manchester United după meciul cu West Ham, 1-1. Foto: Captură/The Sun Dezamăgirea fanului lui Manchester United după meciul cu West Ham, 1-1. Foto: Captură/The Sun
+8 Foto
labels.photo-gallery

Ocupanta locului 18 din Premier League era la un pas să obțină victoria, dar Benjamin Sesko a restabilit egalitatea în minutul 90+6.

Fiind convins că United va câștiga, Illett a urmărit meciul live pe internet. Peste 150.000 de telespectatori l-au urmărit de-a lungul partidei, la final numărul „explodând” până la 265.000. După meci, acesta a declarat: „M-am implicat prea mult ca să renunț acum”, conform thesun.co.uk.

Astfel, provocarea fanului lui Manchester United va continua, acesta fiind decis să nu se tundă până când echipa sa favorită nu va câștiga 5 meciuri consecutive.

Challenge-ul se reia odată cu partida „diavolilor roșii” cu Everton, de pe 23 februarie.

Ultimele 5 meciuri jucate de Manchester United:

  • 1-1 cu West Ham, pe 10 februarie
  • 2-0 cu Tottenham, pe 7 februarie
  • 3-2 cu Fulham, pe 1 februarie
  • 3-2 cu Arsenal, pe 25 ianuarie
  • 2-0 cu Manchester City, pe 17 ianuarie

Blestemul continuă pentru fanul lui Manchester United

Paco Jemez, antrenorul secund al lui West Ham, numit în funcție la începutul acestui an, a vorbit despre provocarea lui Frank Ilett, fanul lui United.

„I-am spus: «Dacă nu te tunzi, o să-ți crească părul până la fund»”, a declarat Jemez în emisiunea El Partidazo de COPE, citat de marca.com.

Paco Jemez a vorbit și despre jocul lui West Ham din meciul cu Manchester United:

„Cred că acel gol de la final nu trebuie să umbrească ceea ce am învățat din prestația echipei. Am continuat să presăm, am continuat să oferim opțiuni de atac, să avem posesia mingii”.

Citește și

Jucătorii l-au dat afară! Antrenorul De Zerbi a fost concediat de Marseille. Vestiarul nu-l mai voia. Atmosfera, insuportabilă
Campionate
14:15
Jucătorii l-au dat afară! Antrenorul De Zerbi a fost concediat de Marseille. Vestiarul nu-l mai voia. Atmosfera, insuportabilă
Citește mai mult
Jucătorii l-au dat afară! Antrenorul De Zerbi a fost concediat de Marseille. Vestiarul nu-l mai voia. Atmosfera, insuportabilă
Replică pentru Pancu Andrea Mandorlini, după criticile lansate de antrenorul român: „El a găsit problemele semnalate de mine la CFR”
Superliga
13:58
Replică pentru Pancu Andrea Mandorlini, după criticile lansate de antrenorul român: „El a găsit problemele semnalate de mine la CFR”
Citește mai mult
Replică pentru Pancu Andrea Mandorlini, după criticile lansate de antrenorul român: „El a găsit problemele semnalate de mine la CFR”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Țara care trimite zeci de mii de angajați în Rusia pentru a-l ajuta pe Putin să evite blocajul fabricilor
Țara care trimite zeci de mii de angajați în Rusia pentru a-l ajuta pe Putin să evite blocajul fabricilor
Țara care trimite zeci de mii de angajați în Rusia pentru a-l ajuta pe Putin să evite blocajul fabricilor
Manchester United Premier League west ham united Frank Illett tunsoare
Știrile zilei din sport
Veste rea la U Craiova! Mihai Rotaru a suferit un  accident la schi și va fi operat de urgență. Care este starea finanțatorului
Superliga
11.02
Veste rea la U Craiova! Mihai Rotaru a suferit un accident la schi și va fi operat de urgență. Care este starea finanțatorului
Citește mai mult
Veste rea la U Craiova! Mihai Rotaru a suferit un  accident la schi și va fi operat de urgență. Care este starea finanțatorului
„Țiganul! Țiganul!”  Scandarea din cauza căreia Kovacs a cerut intervenția observatorului la Dinamo - Craiova + Ce era obiectul cu care a fost lovit
Superliga
11.02
„Țiganul! Țiganul!” Scandarea din cauza căreia Kovacs a cerut intervenția observatorului la Dinamo - Craiova + Ce era obiectul cu care a fost lovit
Citește mai mult
„Țiganul! Țiganul!”  Scandarea din cauza căreia Kovacs a cerut intervenția observatorului la Dinamo - Craiova + Ce era obiectul cu care a fost lovit
Cine a pierdut medalia României?  Decizia instanței de a întoarce cazul Anei Bărbosu la TAS a reaprins discuția: „Bronzul ar fi ajuns la Sabrina Voinea!”
Special
11.02
Cine a pierdut medalia României? Decizia instanței de a întoarce cazul Anei Bărbosu la TAS a reaprins discuția: „Bronzul ar fi ajuns la Sabrina Voinea!”
Citește mai mult
Cine a pierdut medalia României?  Decizia instanței de a întoarce cazul Anei Bărbosu la TAS a reaprins discuția: „Bronzul ar fi ajuns la Sabrina Voinea!”
Șoc în Bănie: Baiaram suspendat! Universitatea Craiova a aflat astăzi că nu-și va putea folosi cel mai important jucător în cele două meciuri cu FCSB
Superliga
11.02
Șoc în Bănie: Baiaram suspendat! Universitatea Craiova a aflat astăzi că nu-și va putea folosi cel mai important jucător în cele două meciuri cu FCSB
Citește mai mult
Șoc în Bănie: Baiaram suspendat! Universitatea Craiova a aflat astăzi că nu-și va putea folosi cel mai important jucător în cele două meciuri cu FCSB
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
11:22
Descalificat de CIO! Visul olimpic al ucraineanului Vladyslav Heraskevych, interzis! Skeletonistul anunță: „Voi merge la TAS!”
Descalificat de CIO! Visul olimpic al ucraineanului Vladyslav Heraskevych, interzis! Skeletonistul anunță: „Voi merge la TAS!”
09:53
Ania Caill, blocată de la JO? Cea mai bună schioare a României din ultimii zece ani acuză Federația: „O nedreptate! Și-au făcut regula lor”
Ania Caill, blocată de la JO?  Cea mai bună schioare a României din ultimii zece ani acuză Federația: „O nedreptate! Și-au făcut regula lor”
10:50
Macalou s-a făcut de râs FOTO. Atacantul celor de la U Cluj a bifat o nouă ratare monumentală în meciul cu Oțelul Galați
Macalou s-a făcut de râs FOTO. Atacantul celor de la U Cluj a bifat o nouă ratare monumentală în meciul cu Oțelul Galați
11:25
Talpan continuă războiul cu FCSB Decizie radicală luată de juristul celor de la CSA Steaua: „Ne vedem nevoiți să facem asta”
Talpan continuă războiul cu FCSB Decizie radicală luată de juristul celor de la CSA Steaua: „Ne vedem nevoiți să facem asta”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Lindsey Vonn, trufia de a nu renunța

Cristian Geambașu: Lindsey Vonn, trufia de a nu renunța

Cristian Geambașu: Lindsey Vonn, trufia de a nu renunța
Lucescu și Hagi în Capela Sixtină

Dan Udrea: Lucescu și Hagi în Capela Sixtină

Dan Udrea: Lucescu și Hagi în Capela Sixtină
Reacția lui Lindsey Vonn și de ce zăpada artificială e periculoasă pentru noi toți

Cătălin Tolontan: Reacția lui Lindsey Vonn și de ce zăpada artificială e periculoasă pentru noi toți

Cătălin Tolontan: Reacția lui Lindsey Vonn și de ce zăpada artificială e periculoasă pentru noi toți
Rebranduirea violenței

Radu Naum: Rebranduirea violenței

Radu Naum: Rebranduirea violenței
Cristiano, ce ocazie ai ratat!

Cristian Geambașu: Cristiano, ce ocazie ai ratat!

Cristian Geambașu: Cristiano, ce ocazie ai ratat!
În apărarea „diavolului” Bergodi!

Dan Udrea: În apărarea „diavolului” Bergodi!

Dan Udrea: În apărarea „diavolului” Bergodi!
Mândri că suntem români

Cristian Geambașu: Mândri că suntem români

Cristian Geambașu: Mândri că suntem români
Ce a trăit JD VANCE

Cătălin Tolontan: Ce a trăit JD VANCE

Cătălin Tolontan: Ce a trăit JD VANCE
Lecții de comportament

Vlad Nedelea: Lecții de comportament

Vlad Nedelea: Lecții de comportament
Ape negre

Radu Naum: Ape negre

Radu Naum: Ape negre
Țipă statistica. Las-o să țipe!

Cristian Geambașu: Țipă statistica. Las-o să țipe!

Cristian Geambașu: Țipă statistica. <span>Las-o</span> să țipe!
Zeljko Kopic și o mică amintire a unui progres mare

Ioana Mihalcea: Zeljko Kopic și o mică amintire a unui progres mare

Ioana Mihalcea: Zeljko Kopic și o mică amintire a unui progres mare
Cazul Mircea Lucescu. Ce e de făcut?

Dan Udrea: Cazul Mircea Lucescu. Ce e de făcut?

Dan Udrea: Cazul Mircea Lucescu. Ce e de făcut?
Ce fel de știri vrem?

Cristian Geambașu: Ce fel de știri vrem?

Cristian Geambașu: Ce fel de știri vrem?
Manea la galerie. Varianta cu sunet

Silviu Tudor Samuilă: Manea la galerie. Varianta cu sunet

Silviu Tudor Samuilă: Manea la galerie. Varianta cu sunet
Experimentul Ice Age în Liga 1

Dan Udrea: Experimentul Ice Age în Liga 1

Dan Udrea: Experimentul Ice Age în Liga 1
Le vedeți jucând 5 seturi?

Cristian Geambașu: Le vedeți jucând 5 seturi?

Cristian Geambașu: Le vedeți jucând 5 seturi?
„Ai făcut ceva bun!”

Cătălin Tolontan: „Ai făcut ceva bun!”

Cătălin Tolontan: „Ai făcut ceva bun!”
Carlos l-a egalat pe Rafa în puterea de a îndura

Cristian Tudor Popescu: Carlos l-a egalat pe Rafa în puterea de a îndura

Cristian Tudor Popescu: Carlos <span>l-a</span> egalat pe Rafa în puterea de a îndura
Nole vampirul și Jannik schiorul

Cristian Geambașu: Nole vampirul și Jannik schiorul

Cristian Geambașu: Nole vampirul și Jannik schiorul
Top stiri din sport
Cauzele ineficienței la Rapid Moruțan și Paraschiv au fost transferați în ianuarie, dar ambii întârzie să influențeze jocul în Giulești
Superliga
11.02
Cauzele ineficienței la Rapid Moruțan și Paraschiv au fost transferați în ianuarie, dar ambii întârzie să influențeze jocul în Giulești
Citește mai mult
Cauzele ineficienței la Rapid Moruțan și Paraschiv au fost transferați în ianuarie, dar ambii întârzie să influențeze jocul în Giulești
Jucătorii l-au dat afară! Antrenorul De Zerbi a fost concediat de Marseille. Vestiarul nu-l mai voia. Atmosfera, insuportabilă
Campionate
11.02
Jucătorii l-au dat afară! Antrenorul De Zerbi a fost concediat de Marseille. Vestiarul nu-l mai voia. Atmosfera, insuportabilă
Citește mai mult
Jucătorii l-au dat afară! Antrenorul De Zerbi a fost concediat de Marseille. Vestiarul nu-l mai voia. Atmosfera, insuportabilă
„Au început jocurile”  Sorin Cârțu a luat foc după suspendarea lui Ștefan Baiaram : „Urât de tot”
Superliga
11.02
„Au început jocurile” Sorin Cârțu a luat foc după suspendarea lui Ștefan Baiaram: „Urât de tot”
Citește mai mult
„Au început jocurile”  Sorin Cârțu a luat foc după suspendarea lui Ștefan Baiaram : „Urât de tot”
„Suspectez corupție și indolență!” Radu Miruță, ministrul Apărării, face cele mai dure declarații despre CSA Steaua
Liga 2
11.02
„Suspectez corupție și indolență!” Radu Miruță, ministrul Apărării, face cele mai dure declarații despre CSA Steaua
Citește mai mult
„Suspectez corupție și indolență!” Radu Miruță, ministrul Apărării, face cele mai dure declarații despre CSA Steaua

Echipe/Competiții

fcsb 69 CFR Cluj 61 dinamo bucuresti 35 rapid 27 Universitatea Craiova 37 petrolul ploiesti 11 Poli Iasi uta arad 1 farul constanta 5

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Australian Open liga 1 Cristi Chivu europa league fcsb
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Sondaj
12.02

Cine va câștiga titlul în acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu

Cine credeți că va câștiga titlul în acest sezon?

U Craiova %
Rapid %
Dinamo %
FCSB %
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share