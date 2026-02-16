- Calcule pentru play-off. Situația se complică pentru FCSB, după ce CFR Cluj a reușit să o învingă pe Hermannstadt, 1-0, în ultimul meci al etapei #27.
CFR Cluj a făcut un pas important spre play-off, după un start de sezon complet ratat. Victoria ardelenilor e o veste proastă pentru campioană, care ar putea rata în premieră prezența în lupta pentru titlu.
Misiune complicată pentru FCSB! Cum arată lupta pentru play-off cu 3 etape înainte de finalul sezonului regulat
În acest moment, Universitatea Craiova este 100% calificată în top 6, în timp ce Dinamo și Rapid sunt la 99,9%.
Astfel, mai sunt 3 locuri disponibile pentru care se bat 7 echipe! Cum arată șansele, conform specialiștilor de la Football Meets Data:
- CFR Cluj - 83,5%
- U Cluj - 72,6%
- FC Argeș - 47,4%
- FC Botoșani - 43%
- FCSB - 26,9%
- UTA - 14,8%
- Oțelul - 11,2%
*Farul mai are doar șanse teoretice de a evita play-out-ul, având un procentaj de 0,7%.
Numai 5 puncte o separă pe U Cluj de ultimele două contracandidate la play-off, Oțelul și FCSB! Oricine se poate califica, oricine poate ajunge în play-out.
Cum arată clasamentul înainte de ultimele 3 etape:
- 4. U Cluj - 45p
- 5. CFR Cluj - 44p
- 6. FC Argeș - 43p
- 7. FC Botoșani - 42p
- 8. UTA - 41p
- 9. Oțelul - 40p
- 10. FCSB - 40p
Cum arată programul
Lupta pentru play-off e arbitrată de la distanță de Dinamo și Farul, ambele urmând să le întâlnească pe CFR Cluj și FC Argeș.
FCSB și U Cluj sunt cele mai dezavantajate de programul ultimei runde, urmând să se întâlnească în meci direct. Celelalte rivale, în afară de CFR, vor întâlni echipe condamnate deja la play-out.
- U Cluj: FC Botoșani (D), Oțelul (A), FCSB (D);
- CFR Cluj: Petrolul (A), Farul (D), Dinamo (A).
- FC Argeș: Farul (A), Dinamo (D), Slobozia (A);
- FC Botoșani: U Cluj (A), Hermannstadt (D), Petrolul (A);
- UTA: Oțelul (D), FCSB (A), Metaloglobus (D);
- Oțelul: UTA (A), U Cluj (D), Hermannstadt (A);
- FCSB: Metaloglobus (A), UTA (D), U Cluj (A).
Ce spun casele de pariuri
Agențiile de pariuri au actualizat cotațiile acordate echipelor pentru a termina pe primele 6 locuri la finalul celor 30 de etape.
Superbet și Betano, cele mai importante case, au aceleași 3 favorite: CFR, U Cluj și FCSB
Cotele pentru accesul în play-off
|ECHIPA
|SUPERBET
|BETANO
|CFR
|1,17
|1,12
|U Cluj
|1,60
|1,50
|FCSB
|1,50
|1,55
|Botoșani
|2,10
|2,25
|FC Argeș
|4,00
|4,50
|Oțelul
|8,00
|4,50
|UTA
|8,00
|5,50