Calcule pentru play-off. Situația se complică pentru FCSB, după ce CFR Cluj a reușit să o învingă pe Hermannstadt, 1-0, în ultimul meci al etapei #27.

CFR Cluj a făcut un pas important spre play-off, după un start de sezon complet ratat. Victoria ardelenilor e o veste proastă pentru campioană, care ar putea rata în premieră prezența în lupta pentru titlu.

Misiune complicată pentru FCSB! Cum arată lupta pentru play-off cu 3 etape înainte de finalul sezonului regulat

În acest moment, Universitatea Craiova este 100% calificată în top 6, în timp ce Dinamo și Rapid sunt la 99,9%.

Astfel, mai sunt 3 locuri disponibile pentru care se bat 7 echipe! Cum arată șansele, conform specialiștilor de la Football Meets Data:

CFR Cluj - 83,5%

U Cluj - 72,6%

FC Argeș - 47,4%

FC Botoșani - 43%

FCSB - 26,9%

UTA - 14,8%

Oțelul - 11,2%

*Farul mai are doar șanse teoretice de a evita play-out-ul, având un procentaj de 0,7%.

Numai 5 puncte o separă pe U Cluj de ultimele două contracandidate la play-off, Oțelul și FCSB! Oricine se poate califica, oricine poate ajunge în play-out.

Cum arată clasamentul înainte de ultimele 3 etape:

4. U Cluj - 45p

5. CFR Cluj - 44p

6. FC Argeș - 43p

7. FC Botoșani - 42p

8. UTA - 41p

9. Oțelul - 40p

10. FCSB - 40p

Cum arată programul

Lupta pentru play-off e arbitrată de la distanță de Dinamo și Farul, ambele urmând să le întâlnească pe CFR Cluj și FC Argeș.

FCSB și U Cluj sunt cele mai dezavantajate de programul ultimei runde, urmând să se întâlnească în meci direct. Celelalte rivale, în afară de CFR, vor întâlni echipe condamnate deja la play-out.

U Cluj: FC Botoșani (D), Oțelul (A), FCSB (D);

FC Botoșani (D), Oțelul (A), FCSB (D); CFR Cluj: Petrolul (A), Farul (D), Dinamo (A).

Petrolul (A), Farul (D), Dinamo (A). FC Argeș: Farul (A), Dinamo (D), Slobozia (A);

Farul (A), Dinamo (D), Slobozia (A); FC Botoșani: U Cluj (A), Hermannstadt (D), Petrolul (A);

U Cluj (A), Hermannstadt (D), Petrolul (A); UTA: Oțelul (D), FCSB (A), Metaloglobus (D);

Oțelul (D), FCSB (A), Metaloglobus (D); Oțelul: UTA (A), U Cluj (D), Hermannstadt (A);

UTA (A), U Cluj (D), Hermannstadt (A); FCSB: Metaloglobus (A), UTA (D), U Cluj (A).

Ce spun casele de pariuri

Agențiile de pariuri au actualizat cotațiile acordate echipelor pentru a termina pe primele 6 locuri la finalul celor 30 de etape.

Superbet și Betano, cele mai importante case, au aceleași 3 favorite: CFR, U Cluj și FCSB

Cotele pentru accesul în play-off

ECHIPA SUPERBET BETANO CFR 1,17 1,12 U Cluj 1,60 1,50 FCSB 1,50 1,55 Botoșani 2,10 2,25 FC Argeș 4,00 4,50 Oțelul 8,00 4,50 UTA 8,00 5,50

