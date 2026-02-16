Misiune complicată pentru FCSB Calcule. Cum arată lupta pentru play-off cu 3 etape înainte de finalul sezonului regulat
Misiune complicată pentru FCSB Calcule. Cum arată lupta pentru play-off cu 3 etape înainte de finalul sezonului regulat

alt-text Publicat: 16.02.2026, ora 19:18
alt-text Actualizat: 16.02.2026, ora 19:26

CFR Cluj a făcut un pas important spre play-off, după un start de sezon complet ratat. Victoria ardelenilor e o veste proastă pentru campioană, care ar putea rata în premieră prezența în lupta pentru titlu.

Misiune complicată pentru FCSB! Cum arată lupta pentru play-off cu 3 etape înainte de finalul sezonului regulat

În acest moment, Universitatea Craiova este 100% calificată în top 6, în timp ce Dinamo și Rapid sunt la 99,9%.

Astfel, mai sunt 3 locuri disponibile pentru care se bat 7 echipe! Cum arată șansele, conform specialiștilor de la Football Meets Data:

  • CFR Cluj - 83,5%
  • U Cluj - 72,6%
  • FC Argeș - 47,4%
  • FC Botoșani - 43%
  • FCSB - 26,9%
  • UTA - 14,8%
  • Oțelul - 11,2%

*Farul mai are doar șanse teoretice de a evita play-out-ul, având un procentaj de 0,7%.

Numai 5 puncte o separă pe U Cluj de ultimele două contracandidate la play-off, Oțelul și FCSB! Oricine se poate califica, oricine poate ajunge în play-out.

Cum arată clasamentul înainte de ultimele 3 etape:

  • 4. U Cluj - 45p
  • 5. CFR Cluj - 44p
  • 6. FC Argeș - 43p
  • 7. FC Botoșani - 42p
  • 8. UTA - 41p
  • 9. Oțelul - 40p
  • 10. FCSB - 40p

Cum arată programul

Lupta pentru play-off e arbitrată de la distanță de Dinamo și Farul, ambele urmând să le întâlnească pe CFR Cluj și FC Argeș.

FCSB și U Cluj sunt cele mai dezavantajate de programul ultimei runde, urmând să se întâlnească în meci direct. Celelalte rivale, în afară de CFR, vor întâlni echipe condamnate deja la play-out.

  • U Cluj: FC Botoșani (D), Oțelul (A), FCSB (D);
  • CFR Cluj: Petrolul (A), Farul (D), Dinamo (A).
  • FC Argeș: Farul (A), Dinamo (D), Slobozia (A);
  • FC Botoșani: U Cluj (A), Hermannstadt (D), Petrolul (A);
  • UTA: Oțelul (D), FCSB (A), Metaloglobus (D);
  • Oțelul: UTA (A), U Cluj (D), Hermannstadt (A);
  • FCSB: Metaloglobus (A), UTA (D), U Cluj (A).

Ce spun casele de pariuri

Agențiile de pariuri au actualizat cotațiile acordate echipelor pentru a termina pe primele 6 locuri la finalul celor 30 de etape.

Superbet și Betano, cele mai importante case, au aceleași 3 favorite: CFR, U Cluj și FCSB

Cotele pentru accesul în play-off

ECHIPASUPERBETBETANO
CFR1,171,12
U Cluj1,601,50
FCSB1,501,55
Botoșani2,102,25
FC Argeș4,004,50
Oțelul8,004,50
UTA8,005,50

CALCULE OTELUL u cluj uta arad FARUL fc arges fc botosani fcsb play-off lupta pentru play-off cfr cluj c
16:40
Avantajele lui Drăgușin cu Igor Tudor Cum va influența noul antrenor al lui Tottenham viitorul imediat al stoperului la Londra. Trei bile albe
Stranieri
14:24
Avantajele lui Drăgușin cu Igor Tudor Cum va influența noul antrenor al lui Tottenham viitorul imediat al stoperului la Londra. Trei bile albe
Citește mai mult
Avantajele lui Drăgușin cu Igor Tudor Cum va influența noul antrenor al lui Tottenham viitorul imediat al stoperului la Londra. Trei bile albe
„Cu pistolul și cuțitul la gât”  Momentul în care Ilie Dumitrescu a fost atacat de o grupare interlopă + Cine l-a salvat
Diverse
10:00
„Cu pistolul și cuțitul la gât” Momentul în care Ilie Dumitrescu a fost atacat de o grupare interlopă + Cine l-a salvat
Citește mai mult
„Cu pistolul și cuțitul la gât”  Momentul în care Ilie Dumitrescu a fost atacat de o grupare interlopă + Cine l-a salvat
Dan Udrea Hațegan, demisia!
Opinii
14:14
Dan Udrea Hațegan, demisia!
Citește mai mult
Dan Udrea Hațegan, demisia!
Nu avem vârf cu Turcia? Îngrijorare. Unul e suspendat, doi în criză, altul în formă, dar nu a mai înscris la națională de peste 2 ani
Nationala
12:27
Nu avem vârf cu Turcia? Îngrijorare. Unul e suspendat, doi în criză, altul în formă, dar nu a mai înscris la națională de peste 2 ani
Citește mai mult
Nu avem vârf cu Turcia? Îngrijorare. Unul e suspendat, doi în criză, altul în formă, dar nu a mai înscris la națională de peste 2 ani

