Superstiții și ritualuri în căutarea norocului : competiții sportive vs. jocuri de cazino

Știința ne-a oferit răspunsuri la multe întrebări, astfel că înțelegem cu totul altfel lumea în care trăim față de modul în care oamenii din trecutul îndepărtat se raportau la elementele naturii.

Deși cei mai mulți dintre noi acționăm extrem de rațional în viața de zi cu zi, bazându-ne pe informații exacte, pe certitudini, superstițiile și ritualurile nu au dispărut. Nici în sport, nici în cazul distracției din cazinouri.

Să crezi în forțe cosmice, supranaturale, inexplicabile pe baza datelor științifice convenționale, poate avea legătură cu speranța unui ajutor suprem care ne influențează destinul. Spre exemplu, te pregătești temeinic pentru un proiect legat de muncă, dar totuși speri să ai norocul ca toate lucrurile să funcționeze în favoarea ta în momentul implementării.

Poate fi vorba despre credința religioasă, dar și despre alte elemente vagi pe care nu le putem defini tocmai concret, însă care simțim că pot acționa într-un fel sau altul, adică în ajutorul nostru sau ca piedică în calea planurilor pe care ni le facem.

Ritualurile și superstițiile sunt "de când lumea", iar în unele activități le folosim pentru un plus de încredere de sine, senzația de control superior asupra lucrurilor și ceva extra farmec.

Proceduri aducătoare de noroc în competițiile sportive

Vrei să reușești să ai performanțe în fotbal, tenis, baschet, rugby, gimnastică, atletism sau orice alt sport? Ai nevoie de abilități fizice și de foarte mult antrenament.

Norocul joacă totuși un rol major în aproape orice domeniu! De exemplu, se poate spune că un fotbalist care se accidentează grav într-un moment cheie al carierei și este nevoit să rămână în afara terenului foarte multe luni a avut un ghinion teribil.

La polul opus, un portar la fotbal care primește o șansă nesperată de a intra în joc (poate când titularul postului este sancționat cu cartonaș roșu) și reușește intervenții magistrale a avut clar noroc, dincolo de partea de talent și de antrenament.

Pentru a se feri de ghinion, mulți sportivi folosesc obiecte norocoase, de exemplu talismane și alte accesorii cu valoare sentimentală. Unii au ritualuri speciale în timpul competițiilor: anumite mișcări, chiar dansuri, interpretarea de cântece, saluturi speciale pentru echipă și fani, interacțiune cu adversarii.

Pot exista și echipamente norocoase sau cel puțin obiecte de îmbrăcăminte purtate pe dedesubt. Superstițiile vizează uneori momentele premergătoare jocului: un anumit snack consumat, o anumită persoană sunată, o rugăciune spusă în vestiar.

Fanii au procedurile lor în această privință - de la obiecte purtătoare de noroc, la un anumit program înainte de joc, o anumită locație din care este urmărit evenimentul sportiv, anumite mâncăruri și băuturi asociate momentului decisiv.

Astfel de ritualuri și superstiții fi explicate prin lupta contra stresului și prin acea nevoie de a spera la un ajutor extern. Efectul placebo este adesea invocat: dacă tu crezi că o anumită procedură are un rol pozitiv pentru tine, creierul tău chiar va dicta o astfel de reacție pentru organism și te vei mobiliza mult mai bine.

Superstiții și ritualuri în rândul pasionaților de sloturi video

Este în natura umană să te simți atras de orice asociere cu norocul, în ideea că acesta se va transmite și către tine. Așa se explică probabil numărul mare de sloturi online care au în denumire termeni precum luck (noroc) sau lucky (norocos).

Cei care se distrează la aparatele de sloturi din cazinouri terestre și săli stradale cu păcănele pot avea diverse ritualuri, sperând la un plus de noroc. Ne referim la detalii precum alegerea anumitor slot machines sau a anumitor jocuri, metode speciale de a atinge butoanele, căutarea unui "moment ideal" de joc în funcție de considerente de ordin personal, purtarea unei anumite vestimentații (inclusiv accesorii precum șapcă norocoasă).

La sloturi online, atingerea butoanelor fizice nu mai este posibilă, dar se poate adapta la modul în care joci - „portret” sau „vedere”, la mizele pe care joci, la numărul de linii de plată și alte detalii.

Mai mult, destul de mulți jucători consideră că există platforme care le poartă noroc și platforme care le poartă ghinion sau jocuri norocoase pentru ei și unele la care nu pot câștiga orice ar face. În rest, mai toate superstițiile caracteristice mediului offline pot fi preluate simplu și în cazul jocului în format virtual.

Evident, cazinourile online garantează modul 100% aleatoriu de afișare a simbolurilor pe role, dar acest aspect nu îi împiedică pe jucători să dezvolte "strategii" bazate exclusiv pe ritualuri fără fundamente științifice. În final, totul este despre preferințe proprii de distracție, fără a fi nevoie de vreo justificare de orice fel.

În cazul activităților sportive de tip competiție, norocul este în plan secund, căci pregătirea și talentul sunt argumentele principale pentru protagoniști. În schimb, la jocurile casino, totul gravitează în jurul norocului, iar tehnicile și abordarea de joc sunt importante mai degrabă pentru partea de bankroll management.

