S-a confirmat cel mai rău scenariu  Mihnea Rădulescu are ruptură de ligament încrucișat și va fi operat
Superliga

Publicat: 07.10.2025, ora 15:14
  • Clubul Universitatea Craiova a anunțat oficial diagnosticul pus lui Mihnea Rădulescu (20 de ani): ruptură a ligamentului încrucișat anterior la genunchiul stâng.

În minutul 11 al partidei de duminică, dintre FCSB și Craiova, scor 1-0, Mihnea Rădulescu a acuzat probleme la genunchi, fără să fi fost faultat, și a fost înlocuit cu David Matei.

Mihnea Rădulescu va fi operat

După meciul cu FCSB de duminică, primul diagnostic pentru jucătorul Craiovei a fost o ruptură a ligamentului încrucișat anterior.

meciuri și 2 goluri a reușit Mihnea Rădulescu în acest sezon

Testele ulterioare au confirmat diagnosticul, iar Universitatea Craiova a anunțat că Mihnea Rădulescu va fi operat miercuri.

„Capul sus, Mihnea Rădulescu! Fotbalistul nostru a suferit o ruptură a ligamentului încrucișat anterior de la nivelul genunchiului stâng și va fi operat miercuri la clinica Villa Stuart din Roma de către Prof. Pier Paolo Mariani.

Te așteptăm cât mai rapid pe teren, leule!”, a transmis Craiova pe Facebook.

Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share