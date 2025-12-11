Atacați în Polonia  Suporterii spanioli, bătuți cu ciocane și bâte pe autostradă » Ce s-a întâmplat

Incidente îngrozitoare au avut loc în Polonia, înaintea duelului dintre Jagiellonia Bialystok și Rayo Vallecano, din grupa principală a Conference League.

Jagiellonia - Rayo Vallecano se joacă azi, de la 19:45, în etapa #5 a Conference League. Cu o victorie în Polonia, echipa lui Andrei Rațiu își poate asigura locul în primăvara europeană.

Înaintea duelului din cupele europene, un grup de ultrași polonezi i-au atacat pe fanii spanioli care făceau deplasarea spre Bialystok, chiar pe autostradă.

Incidente reprobabile înainte de Jagiellonia - Rayo Vallecano

Cele două autocare în care se aflau suporteri spanioli au fost luate cu asalt pe autostrada S8 din Polonia, între Varșovia și Bialystok.

Conform marca.com, un grup de 50 de ultrași polonezi, mascați și îmbrăcați complet în negru, au blocat autocarele și au atacat cu ciocane, bâte și bastoane telescopice, lovindu-i pe fanii spanioli. Conform martorilor, atacatorii purtau simbolurile Jagielloniei.

11.12.2025, Jagiellonia Bialystok🇵🇱 - Rayo Vallecano🇪🇸. Yesterday Night, a bus carrying members of Bukaneros (Rayo Vallecano) from Warsaw to Bialystok was attacked by 50 Jagellonia Hooligans, 10 Spanish fans injured heavy ko



All in… pic.twitter.com/GIpzthgwz8 — Hooligans.cz Official (@hooliganscz1999) December 11, 2025

Ca urmare a acestui atac, zece persoane au fost rănite, dintre care 3 au fost transportate la spital. Totodată, poliția poloneză a emis patru mandate de arestare pentru atacatori.

Acesta nu este primul astfel de incident între fanii polonezi și cei spanioli. În luna noiembrie, atunci când Rayo a primit vizita celor de la Lech Poznan, mai multe incidente reprobabile au avut loc între suporteri pe străzile din Madrid.

La acel moment, autoritățile spaniole au emis mai multe mandate de arestare pentru suporterii ambelor cluburi.

