„Nu s-a plâns niciodată” Reacția lui Stere Halep, după ce antrenoarea Maria Gârbă a fost trimisă în judecată pentru că i-a agresat nepoata

Stere Halep, tatăl Simonei Halep, a reacționat după ce antrenoarea Maria Gârbă a fost trimisă în judecată pentru că i-a agresat nepoata, pe Cristina Halep.

Acesta a transmis că tânăra sportivă nu s-ar fi plâns de comportamentul antrenoarei.

În vara lui 2025, GOLAZO.ro publica un material în legătură cu comportamentul Mariei Gârbă, iar printre sportivele agresate se afla și Cristina Halep.

Acum, antrenoarea de gimnastică ritmică a fost trimisă în judecată, iar Stere Halep a comentat situația.

Stere Halep: „Niciodată nu s-a plâns, nu cunosc”

Tatăl Simonei Halep susține că nepoata sa nu ar fi implicată în acest caz, adăugând că aceasta nu s-ar fi declarat niciodată deranjată de comportamentul antrenoarei.

„Nu știu, nu am auzit, nu știu nimic. Am văzut și eu, dar nu era vorba de nepoată, de Cristina. Am citit azi, am văzut că a fost dată în judecată antrenoarea, era altă Cristina.

Da, da, nepoata face și ea gimnastică ritmică. Nu, nu e ea, era alt nume, nu Halep. Așa am citit, altceva nu știu. Nu, niciodată nu s-a plâns, nu cunosc, de ce să spun”, a spus Stere Halep, potrivit fanatik.ro.

Maria Gârbă, trimisă în judecată

La cinci luni distanță de la publicarea materialului inițial, Maria Gârbă a fost trimisă în judecată, „sub aspectul săvârșirii infracțiunii de purtare abuzivă prevăzută de articolul 296, alineatul 2”, așa cum se arată în comunicatul oferit presei de Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1.

În urma acestei decizii, președinta Federației de Gimnastică Ritmică, Irina Deleanu, a comentat pentru GOLAZO.ro:

Nu știu ce să zic exact. Declarația fetei este că încerca să-i corecteze brațele, dar nu ajungea la ea și de acolo imaginile. Cristina Halep e mai înaltă decât antrenoarea. Irina Deleanu, președinte FRGR

Întrebată apoi, în contextul în care aceasta a fost declarația sportivei, de ce s-a mai ajuns la trimiterea în judecată, Deleanu a transmis:

„Nu știu. Se fac presiuni foarte mari. Părinții Cristinei au spus doar că fata vrea să facă gimnastică și că ar vrea un antrenor care să o înțeleagă. Și da, doamna Gârbă fiind mai de... «ștate vechi», mai în vârstă, știți cum e. Copiii din ziua de azi vor antrenori mai tineri, cu alte metode, e normal. E clar că lucrurile astea nu sunt acceptate și nu trebuie să mai existe”.

VIDEO. Imaginile publicate de GOLAZO.ro cu agresiunile antrenoarei Maria Gârbă

