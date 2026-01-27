Imagini de la stadion Cum arată gazonul de pe „Arcul de Triumf” înainte de Dinamo - Petrolul

Dinamo va pleca de pe Arena Națională și va juca două meciuri pe stadionul „Arcul de Triumf”, unde n-a mai evoluat din septembrie 2025

Meciurile respective sunt cel din Liga 1 cu Petrolul, vineri, 30 ianuarie, de la ora 20:00, și cel din Cupă, cu Hermannstadt, pe 12 februarie de la ora 18:00.

Cu trei zile înainte de meci, gazonul de pe arena de lângă Biserica Cașin se prezintă în condiții acceptabile.

Cum arată gazonul de pe „Arcul de Triumf”

Imagini cu terenul au fost publicate azi de Radio Dinamo:

„Eu am văzut gazonul alaltăieri, este în condiții bune. Depinde foarte mult cât va ploua, pentru că orice teren va avea probleme dacă plouă mult.

Dar, din punctul de vedere al suprafeței de joc, a fost pregătit de iarnă, are degivrare, sunt profesioniști cei care se ocupă acolo de el. Nu văd ce probleme ar putea fi.

Evident, rămâne și varianta asta pentru finalul sezonului, când Arena va fi indisponibilă. În funcție de cum vor reacționa suporterii noștri, vom lua o decizie în mai. Atunci se va pune problema, probabil, să luăm o decizie”, a spus președintele „câinilor”, Andrei Nicolescu, azi, pentru gsp.ro.

Biletele la Tribuna 2 și în Peluza Cătălin Hîldan sunt deja sold out pentru acest meci, la care roș-albii vor conta pe aproximativ 5.000 de susținători.

VIDEO: Al doilea gol marcat de Raul Opruț cu Hermannstadt

Citește și