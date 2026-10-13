Sydney Sweeney lovește iar Actrița provoacă o nouă controversă: ironizează bărbații și atacă platformele rivale +11 foto
Sydney Sweeney
Diverse

Sydney Sweeney lovește iar Actrița provoacă o nouă controversă: ironizează bărbații și atacă platformele rivale

alt-text Ana Matei
alt-text Publicat: 13.10.2026, ora 10:30
alt-text Actualizat: 13.10.2026, ora 10:30
  • Sydney Sweeney revine în centrul atenției cu un nou spot publicitar pentru Novig, platforma de predicții sportive la care este și investitor.
  • Apărut după valul de critici provocat de prima campanie, videoclipul face referire la pariurile pe aspectul fizic al actriței, dar și la utilizatorii care își riscă economiile pe evenimente controversate.
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Sydney Sweeney continuă colaborarea cu Novig printr-o reclamă care mizează din nou pe imagini provocatoare și pe un mesaj menit să stârnească dezbateri.

Actrița americană apare în lenjerie intimă albă, cu sigla platformei, și folosește două mingi de fotbal american pentru a-și acoperi bustul.

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Sydney Sweeney, o nouă reclamă controversată!

Spotul face parte din campania „Just Sports”. De această dată, Sweeney ironizează inclusiv piețele de predicții care permit utilizatorilor să speculeze pe seama unor aspecte din viața privată a celebrităților.

În videoclip, actrița vorbește direct despre interesul unor utilizatori pentru ținutele sale intime și despre transformarea propriei imagini într-un obiect al speculațiilor.

„Sunt bărbați adulți care fac tabele pentru a paria pe culoarea lenjeriei mele”.

Mesajul continuă cu referiri la alte tipuri de piețe de predicții, inclusiv cele legate de moartea unor lideri politici sau de conflicte militare.

Actrița critică inclusiv posibilitatea ca oamenii să parieze economiile destinate pensionării pe desfășurarea unui război.

Sweeney încheie subliniind că în timp ce unele platforme permit speculații asupra unor evenimente foarte diverse, Novig își promovează specializarea în sport.

„Și apoi sunt cei care tranzacționează pe sport. Novig este… doar sport”.

Sydney Sweeney, goală într-un clip care promovează predicțiile sportive (foto: Instagram)
Sydney Sweeney, goală într-un clip care promovează predicțiile sportive (foto: Instagram)

Galerie foto (11 imagini)

Sydney Sweeney, goală într-un clip care promovează predicțiile sportive (foto: Instagram) Sydney Sweeney, goală într-un clip care promovează predicțiile sportive (foto: Instagram) Sydney Sweeney, goală într-un clip care promovează predicțiile sportive (foto: Instagram) Sydney Sweeney, goală într-un clip care promovează predicțiile sportive (foto: Instagram) Sydney Sweeney, goală într-un clip care promovează predicțiile sportive (foto: Instagram)
+11 Foto
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Sydney Sweeney răspunde criticilor după primul spot

Noua reclamă vine la aproximativ o lună după lansarea primei campanii Novig, prezentată în septembrie.

În materialele inițiale, Sweeney apărea în ipostaze provocatoare, folosind mingi de baschet, echipamente sportive și alte obiecte pentru a-și acoperi corpul.

Sweeney nu participă la campanie doar în calitate de ambasador. Potrivit anunțului oficial publicat de companie, actrița este partener strategic și deține o participație în Novig.

Campania a devenit rapid virală, dar a atras și numeroase reacții negative. Mai multe sportive au criticat modul în care reclama pune accentul pe sexualizarea corpului feminin, în loc să evidențieze performanțele, pregătirea și rezultatele sportivelor.

Printre vocile care au contestat campania s-au numărat sportive australiene precum înotătoarea Ariarne Titmus, jucătoarea de polo pe apă Tilly Kearns și pugilista Skye Nicolson. Criticile au vizat ideea că asocierea dintre femei și sport este folosită pentru a atrage atenția prin sexualizare.

Controversa a depășit mediul sportiv, alimentând o dezbatere mai amplă despre publicitatea destinată publicului masculin și despre limitele dintre libertatea de exprimare, marketingul provocator și obiectificarea femeilor.

Ce este Novig

Platforma își construiește identitatea în jurul piețelor de predicții dedicate sportului și încearcă să se diferențieze de servicii precum Kalshi și Polymarket, care permit utilizatorilor să speculeze și asupra unor evenimente din afara sportului.

În comunicatul de lansare, Sweeney a descris conceptul campaniei drept o modalitate de a elimina zgomotul de fond și de a concentra atenția exclusiv asupra sportului, folosind umorul și o abordare îndrăzneață.

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