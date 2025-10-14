Moment bizar în preliminarii FOTO. Meciul Țara Galilor - Belgia, întrerupt după ce un șobolan a pătruns pe gazon: „Omul meciului!”

Partida Țara Galilor - Belgia, scor 2-4, din grupa J a preliminariilor CM 2026, a fost întreruptă în minutul 66, după ce un șobolan a pătruns pe gazon.

Rozătorea a intrat pe teren la scorul de 2-1 pentru oaspeți, iar „centralul” partidei, germanul Daniel Siebert, a fost nevoit să întrerupă partida timp de aproape un minut, notează thesun.co.uk.

Un șobolan a întrerupt partida Țara Galilor - Belgia

Thibaut Courtouis, portarul celor de la Real Madrid și al naționalei Belgiei, a fost primul fotbalist de pe teren care a încercat să prindă șobolanul, dar fără succes.

Ulterior, Brennan Johnson, atacantul galezilor și al lui Tottenham Hotspur, a fost cel care a alungat rozătoarea în uralele publicului aflat pe stadionul din Cardiff.

Brennan Johnson/ Foto: IMAGO

Momentul s-a viralizat rapid, iar internauții nu au întârziat să reacționeze:

„El este omul meciului”.

„Golul rozătoarei”

„S-a furișat în spatele altui jucător.”, au fost câteva reacții ale fanilor.

Belgia, la un pas de CM 2026

Pe teren, Belgia s-a impus, scor 4-2, și este cu un pas la turneul final. „Dracii roșii” au profitat și de remiza a Macedoniei de Nord, scor 1-1, pe teren propriu cu Kazahstan.

Kevin De Bruyne, cu o „dublă” din penalty ('18, '76), Thomas Meunier ('24), respectiv Leandro Trossard ('90) au marcat pentru selecționata antrenată de Rudi Garcia.

De partea cealaltă, pentru galezi au punctat Joe Rodon ('8) și Nathan Broadhead ('89).

Până la finalul preliminariilor, Belgia mai are de jucat în deplasare cu Kazahstan și acasă cu Liechtenstein, două meciuri care se anunță destul de facile.

Cu trei puncte obținute în următoarele partide, „dracii roșii” își vor asigura a patra prezență consecutivă la Cupa Mondială.

Motivul? Macedonia de Nord, ocupanta locului 2 în grupă, are 13 puncte, însă a disputat deja 7 meciuri. În caz de egalitate de puncte, avantajul este de partea Belgiei, care are un golaveraj superior (21-6) față de (12-3).

Legat de meciurile directe, cele două echipe au remizat în două rânduri: 1-1, respectiv 0-0.

2010 este anul în care Belgia a ratat ultima oară calificarea la Cupa Mondială

