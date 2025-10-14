„Un sacrificiu esențial!” Reacție oficială după mutarea meciului de Serie A în Australia:  „E pentru supraviețuirea ligii”
„Un sacrificiu esențial!” Reacție oficială după mutarea meciului de Serie A în Australia: „E pentru supraviețuirea ligii”

  • Clubul Como a emis un comunicat oficial, după controversele apărute cu privire la duelul cu AC Milan, care se va disputa în Perth, Australia, în februarie 2026.

UEFA a luat o decizie istorică în urmă cu mai bine de o săptămână. Forul european a acceptat ca două meciuri, unul din La Liga și unul din Serie A, să se dispute în afara Europei.

Este vorba despre partidele Villarreal - Barcelona (21 decembrie 2025, etapa #17) și AC Milan - Como (februarie 2026, etapa #16).

Como, comunicat oficial: „Facem asta pentru viitorul Serie A”

Clubul italian antrenat de Cesc Fabregas a decis să emită un comunicat pentru a oferi mai multe explicații în legătură cu această decizie, după reacțiile negative ale fanilor.

Como a vorbit despre lupta pentru supraviețuire a Serie A, în contextul dominației financiare a Premier League.

„Dragi membri ai familiei Como, prieteni și colegi suporteri ai Serie A, dacă FIFA va aproba, Como 1907 va călători la Perth, Australia, în februarie, pentru a înfrunta AC Milan, participând la o misiune comună de a face din nou din Serie A subiectul principal al fotbalului mondial și de a asigura un viitor mai puternic pentru fiecare club care reprezintă Serie A.

Înțelegem că această călătorie poate necesita sacrificii în ceea ce privește comoditatea, confortul și rutina. Totuși, uneori sacrificiul este esențial, nu pentru beneficiul individual, ci pentru binele comun, pentru creștere și, mai presus de toate, pentru supraviețuirea ligii în sine.

Cu toții am văzut ce se întâmplă atunci când o ligă nu reușește să evolueze. În Franța, prăbușirea acordului intern de transmitere a meciurilor a lăsat cluburile în haos, jucătorii neplătiți și fanii descurajați. Fotbalul francez încă se luptă să se redreseze după acest eșec.

Între timp, Premier League continuă să domine scena globală.

Cele mai recente acorduri de difuzare ale sale valorează peste 12 miliarde de lire sterline pentru următorul ciclu, din 2025 până în 2029, inclusiv 6,7 miliarde de lire sterline din drepturile interne din Marea Britanie și aproximativ 6,5 miliarde de lire sterline din acorduri internaționale.

Pentru prima dată, veniturile sale din străinătate valorează acum mai mult decât drepturile sale interne.

Prin comparație, contractul TV intern al Seriei A este evaluat la aproximativ 900 de milioane de euro pe an, iar drepturile sale internaționale generează mai puțin de zece procente din ceea ce câștigă Premier League în străinătate. Acest dezechilibru oferă cluburilor engleze un avantaj financiar enorm, permițându-le să-și păstreze vedetele, să atragă cele mai bune talente și să-și extindă influența globală.

Trebuie să ne întrebăm sincer cum putem să ne păstrăm cei mai buni jucători, să construim echipe competitive și să atragem elita mondială în Serie A dacă nu ne adaptăm. Nu este o chestiune de lăcomie. Majoritatea cluburilor din Italia nu sunt profitabile. Este vorba despre asigurarea supraviețuirii și despre construirea unui viitor în care Serie A să rămână competitivă, respectată și admirată la nivel global.

Scopul nostru este clar. Vrem să readucem Serie A la gloria de care se bucura în anii 1990, când fotbalul italian era cel mai urmărit, cel mai respectat și cel mai iubit campionat din lume.

Pentru a realiza acest lucru, trebuie să evoluăm, să ne unim și să facem din Serie A subiect de discuție în întreaga lume.

Așa cum am reprezentat cu mândrie fotbalul italian la Turneul de Fotbal (TST) din Statele Unite, acum ducem aceeași misiune la Perth. Acesta nu este doar un meci. Este o declarație de intenție, o mișcare de a reconecta lumea cu frumusețea, cultura și pasiunea fotbalului italian.

Și vrem să faci parte din asta.

Invităm 50 de fani să ni se alăture în această călătorie spre Australia, pentru a fi alături de noi ca ambasadori ai Como 1907 și Serie A. Împreună, vom arăta lumii ce reprezintă cu adevărat fotbalul italian: moștenire, inimă și speranță pentru viitor.

Împreună rezistăm. Împreună ne ridicăm. Împreună supraviețuim”, se arată în comunicatul emis de Como pe site-ul oficial al clubului.

Aleksander Ceferin: „E regretabil că trebuie să permitem asta”

Președintele UEFA, Aleksander Ceferin, a oferit și el o primă reacție, după decizia forului european și a dat de înțeles că aceste lucruri să devină un obicei pentru viitor.

„Meciurile din campionat ar trebui jucate pe teren propriu. Orice alt scenariu ar priva fanii loiali, care merg la meciuri, și ar putea introduce elemente de distorsionare a competițiilor.

Deși este regretabil că trebuie să permitem desfășurarea acestor două meciuri, această decizie este excepțională și nu trebuie considerată un precedent.

Angajamentul nostru este clar: să protejăm integritatea ligilor naționale și să ne asigurăm că fotbalul rămâne ancorat în mediul său de origine”, a transmis Ceferin, conform theguardian.com.

UEFA serie a ac milan australia perth como
