Mesaj pentru Lucescu Emeric Ienei, surprins de afirmațiile făcute de selecționer după victoria cu Austria: „Cum să faci așa ceva, Mircea?”

Emeric Ienei (88 ani), fostul selecționer al României, a avut un mesaj pentru Mircea Lucescu (80 de ani), după victoria „tricolorilor”, 1-0, cu Austria, din preliminariile CM 2026.

Mircea Lucescu a făcut un anunț surprinzător la flash - interviul de la finalul partidei. Selecționerul și-a anunțat plecarea de la cârma naționalei României, dacă „tricolorii” nu vor reuși să câștige grupa:

„Eu am promis că dacă nu obțin calificarea asta, las pe altcineva să joace barajul. Dar, până atunci, trebuie să construiesc o echipă de baraj”, a afirmat Lucescu la Antena 1.

Emeric Ienei, îndemn pentru Mircea Lucescu: „Trebuie să-ți faci treaba până la capăt, să ajungeți la Mondial!

Legendarul Emeric Ienei, fost selecționer al României la Campionatul Mondial din 1990, desfășurat în Italia, l-a îndemnat pe Mircea Lucescu să nu renunțe la funcție.

„Cum să faci așa ceva? Mircea, nu renunța! Tu ai dus echipa aici, trebuie să-ți faci treaba până la capăt, să ajungeți la Mondial!

Uite că fotbalul românesc are resurse, avem jucători care au disponibilitatea să lupte pentru echipa națională. E si meritul lui că i-a făcut să creadă. Deci trebuie să meargă împreună până la capăt!

Eu am mare încredere în Mircea și în națională. Chiar m-au impresionat băieții. Și le țin pumnii, să ajungă iar la Campionatul Mondial!”, a declarat Emeric Ienei, potrivit gsp.ro.

Emeric Ienei a antrenat România în două perioade distincte: august 1986 - iunie 1990, respectiv februarie - iunie 2000.

49 de meciuri a bifat Ienei pe banca „tricolorilor” (23 de victorii, 11 egaluri și 15 înfrângeri)

Culisele discuțiilor Mircea Lucescu - FRF

Luni, GOLAZO.ro anunța că nu se pune problema ca Mircea Lucescu să plece, chiar dacă va termina grupa pe locul 2.

„Nu există așa ceva agreat de FRF. A fost, la un moment dat o discuție, ceva de genul: dacă la finalul grupei nu există progres, ca joc, nu avem o perspectivă bună și FRF dorește, atunci Lucescu e dispus să se dea la o parte. Aceasta a fost singura discuție”, au declarat surse din Federație pentru GOLAZO.ro

În acest moment sunt două scenarii foarte clare în relația Lucescu - FRF.

Dacă echipa va termina pe locul 2, ceea ce înseamnă că cel puțin nu va pierde în Bosnia, atunci Lucescu va fi selecționer și în martie 2026.



FRF nu ar agrea sub nici o formă o altă variantă de selecționer, dar nici Il Luce n-ar mai fi dispus să renunțe, din moment ce va termina grupa pe trend pozitiv, cu cel puțin 7 puncte în ultimele 3 jocuri și cu prezența măcar în a treia urna valorică la tragerea la sorți pentru baraj.



Ceea ce ar crea o perspectivă optimistă pentru play-off, situație în care mai degrabă Il Luce s-ar afla în situație de a fi rugat să rămână, ceea ce i-ar satisface și orgoliul. Practic, poziția lui Lucescu n-ar mai fi în afara zonei de succes, de care a amintit că îl ține în viață. Dacă România va pierde cu Bosnia și va termina pe locul 3, atunci Lucescu va dori iarăși să plece, preliminariile dovedindu-se un mare eșec, caz în care și FRF ar da curs și ar trebui să caute selecționer pentru barajul din martie 2026.

FOTO. Meciul România - Austria 1-0

Clasamentul grupei H

Echipă Meciuri Gol. Punctaj 1. Austria 6 19-3 (+16) 15 2. Bosnia 6 13-5 (+8) 13 3. România 6 11-6 (+5) 10 4. Cipru 7 11-9 (+2) 8 5. San Marino 7 1-32 (-31) 0 Locul 1 se califică direct la CM 2026. Locul 2 merge la baraj

