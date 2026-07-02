Au început pregătirea  FOTO. David Popovici și Pan Zhanle se antrenează în România! Unde au fost surprinși +12 foto
Foto: Facebook/KinetoFit
Înot

Au început pregătirea FOTO. David Popovici și Pan Zhanle se antrenează în România! Unde au fost surprinși

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 02.07.2026, ora 23:14
alt-text Actualizat: 02.07.2026, ora 23:15
  • David Popovici (21 de ani) a început antrenamentele alături de Pan Zhanle (21 de ani), în România.
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Înotătorul român a obținut trei medalii la Trofeul Settecolli, ultimul test înainte de Campionatul European de la Paris (10-16 august): două de aur (100 și 200 metri liber) și una de argint (50 metri liber).

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David Popovici a început pregătirea alături de Pan Zhanle

Cei doi înotători s-au pozat la o clinică din București, acolo unde se vor pregăti în următoarea perioadă.

David Popovici și Pan Zhanle s-au pozat alături de Dragoș Luscan, fondatorul KinetoFit, care în prezent se ocupă de pregătirea fizică a înotătorului român.

De-a lungul carierei sale, kinetoterapeutul și preparatorul fizic a mai lucrat cu sportivi celebri precum Simona Halep, Cristina Neagu, Horia Tecau și Florin Mergea.

A făcut parte din staff-ul echipei naționale de handbal feminin și a lucrat la CSM București și Dinamo, când echipa de handbal masculin era antrenată de Xavier Pascual.

„David Popovici și Pan Zhanle, la KinetoFit

Cei mai rapizi doi înotători din lume la liber își fac o parte din pregătire la noi.

David Popovici și Pan Zhanle sunt rivali în bazin și dețin, împreună, tot ce contează în sprintul mondial: titluri olimpice, titluri mondiale, recorduri ale lumii. În perioada asta, amândoi lucrează sub același acoperiș, la KinetoFit.

Pentru noi, momentul ăsta nu a apărut din senin. Sunt 8 ani în care am construit o echipă și un mod de a lucra care să fie la nivelul sportivilor de top. Când doi campioni de calibrul ăsta aleg același loc pentru pregătire, e semnul că direcția a fost cea bună”, a notat clinica pe Facebook.

David Popovici e sigur că va doborî recordul mondial al lui Pan Zhanle

După ce s-a impus în finala de 100 metri liber de la Trofeul Settecolli, Popovici a anunțat că obiectivul său este stabilirea unui nou record mondial în această probă, fiind convins că va reuși să facă acest lucru.

„Mă gândesc serios să bat recordul mondial la 100 de metri. Nu știu dacă la Paris, poate la anul, în ianuarie, în septembrie sau când o fi. O văd ca pe un când, nu ca pe un dacă”.

David Popovici a mai deținut cel mai bun timp pe această distanță. În 2022, la Campionalele Europene de la Roma, oprea cronometrul la 46.86 secunde.

Recordul românului a stat în picioare până pe 11 februarie 2024, când a fost doborât de Pan Zhanle, la Doha: 46.80. Chinezul și-a îmbunătățit performanța la Paris, pe 31 iulie 2024.

46.40 secunde
este recordul mondial stabilit de chinezul Pan Zhanle la Jocurile Olimpice de la Paris 2024. Cel mai bun timp al lui David Popovici este 46.51, reușit la Mondialele de la Singapore 2025

Medaliile cucerite de David Popovici

  • Jocurile Olimpice: una de aur și una de bronz
  • Campionatele Mondiale: patru de aur
  • Campionatele Mondiale în bazin scurt: una de argint
  • Campionatele Europene: patru de aur
  • Campionatele Europene în bazin scurt: una de aur, una de argint
  • campionatele Mondiale de juniori: trei de aur, una de argint
  • Campionatele Europene de juniori: șapte de aur, două de argint
David Popovici, medalie de aur în proba de 200 metri liber de la Trofeul Settecolli (FOTO: Raed Krishan / GOLAZO.ro)
David Popovici, medalie de aur în proba de 200 metri liber de la Trofeul Settecolli (FOTO: Raed Krishan / GOLAZO.ro)

Galerie foto (12 imagini)

David Popovici, medalie de aur în proba de 200 metri liber de la Trofeul Settecolli (FOTO: Raed Krishan / GOLAZO.ro) David Popovici, medalie de aur în proba de 200 metri liber de la Trofeul Settecolli (FOTO: Raed Krishan / GOLAZO.ro) David Popovici, medalie de aur în proba de 200 metri liber de la Trofeul Settecolli (FOTO: Raed Krishan / GOLAZO.ro) David Popovici, medalie de aur în proba de 200 metri liber de la Trofeul Settecolli (FOTO: Raed Krishan / GOLAZO.ro) David Popovici, medalie de aur în proba de 200 metri liber de la Trofeul Settecolli (FOTO: Raed Krishan / GOLAZO.ro)
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Medaliile din palmaresul lui Pan Zhanle

  • Jocurile Olimpice: două de aur și una de argint
  • Campionatele Mondiale: patru de aur și două de argint
  • Cupa Mondială de Înot: trei de aur, una de argint și două de bronz
  • Jocurile Asiatice: trei de aur, trei de argint și una de bronz

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