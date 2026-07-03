Legendarul fotbalist Diego Maradona a vorbit, în 2018, despre Campionatul Mondial din acest an, organizat de SUA, Mexic și Canada, și a făcut o predicție care părea exagerată la acel moment.

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În urmă cu 8 ani, Maradona a spus că la acest Mondial americanii își vor dori să aibă mai mult timp pentru pauzele comerciale.

Predicția lui Maradona din 2018: „Americanii au vrut să facă asta pentru publicitate”

Cuvintele spuse atunci de argentinian au devenit realitate, fotbalul a ajuns să aibă 4 sferturi la Mondial!

Înainte de startul turneului final, FIFA a decis să introducă pauze de hidratare de câte trei minute la toate meciurile, câte una la mijlocul fiecărei reprize, indiferent de condițiile meteo.

„Nu-mi place, nu există pasiune. Canadienii pot fi schiori foarte buni, tot respectul pentru asta, iar americanii au vrut să facă patru reprize de câte 25 de minute fiecare, pentru publicitate. Ar fi trebuit să jucăm 100 de minute”, a spus Diego Maradona în 2018, citat de marca.com.

Pauzele de hidratare de la CM 2026 au creat mai multe controverse, criticii susținând că aceste întreruperi sunt de fapt pauze comerciale menite să aducă venituri mai mari televiziunilor.

Diego Maradona a murit pe 25 noiembrie 2020, la doar 60 de ani, într-o locuință în care ar fi trebuit să fie supravegheat medical.

Ulterior, anchetele au scos la iveală detalii grave privind modul în care a fost tratat în ultimele zile de viață.

Gianni Infantino, despre pauzele de hidratare de la CM 2026: „Nu aduc venituri suplimentare!”

Președintele FIFA susține că pauzele de hidratare nu produc încasări suplimentare pentru forul mondial, ci au doar scopul de a-i ajuta pe sportivi, având în vedere temperaturile ridicate de la unele dintre meciuri.

„Nu există venituri suplimentare pentru FIFA, deoarece toate acordurile comerciale au fost semnate cu mult timp înainte.

Nu este o chestiune financiară pentru noi, este pur și simplu o chestiune sportivă.

Principalul motiv al pauzelor este căldura, dar trebuie să înțelegem și că într-o competiție precum Cupa Mondială, care se desfășoară pe parcursul a 39 de zile, cu echipe care pot juca opt meciuri în acele 39 de zile, un moment de odihnă este extrem de important”, a declarat Gianni Infantino, potrivit bbc.com.

Cum au apărut pauzele de hidratare

Primele reguli clare privind pauzele de hidratare au fost introduse de FIFA la începutul anilor 2010, după recomandările specialiștilor în medicină sportivă și ale organizațiilor care monitorizează riscurile asociate temperaturilor ridicate.

Conform regulamentelor actuale, arbitrul poate opri jocul pentru aproximativ trei minute în fiecare repriză atunci când indicele de stres termic depășește anumite valori considerate periculoase pentru sănătatea jucătorilor.

Măsura a fost folosită frecvent la Mondialul din Brazilia 2014, la turneele organizate în Statele Unite și în competițiile desfășurate în Orientul Mijlociu, unde temperaturile și umiditatea ridicată pot transforma un meci de fotbal într-un efort fizic extrem.

Medicii sportivi susțin că aceste întreruperi reduc riscul de deshidratare severă, crampe musculare și insolație, în special în partidele disputate la ore de vârf.

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