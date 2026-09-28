McEnroe sugerează boicotul  Propunere pentru majorarea sumelor încasate de sportivi la turneele de Grand Slam
John McEnroe. Foto: IMAGO
Tenis

McEnroe sugerează boicotul Propunere pentru majorarea sumelor încasate de sportivi la turneele de Grand Slam

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 28.09.2026, ora 19:20
  • John McEnroe (67 de ani) a venit cu o propunere extremă pentru marii jucători din circuitele ATP și WTA.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

După ce starurile tenisului au pus presiune încă din 2025 pe organizatorii turneelor de Grand Slam, pentru majorarea încasărilor din veniturile totale, fostul tenismen crede că aceștia ar trebui să boicoteze acum competițiile.

Decizia luată de Cîrstea  Ce a transmis Sorana despre accidentare, înainte de turneul de la Beijing 
Citește și
Decizia luată de Cîrstea Ce a transmis Sorana despre accidentare, înainte de turneul de la Beijing
Citește mai mult
Decizia luată de Cîrstea  Ce a transmis Sorana despre accidentare, înainte de turneul de la Beijing 

John McEnroe: „Singura modalitate de a reuși acest lucru este să boicotezi unul sau două turnee”

„O să spun asta: jucătorii ar trebui să fie parteneri în turneele majore. În primul rând.

Faptul că nu sunt parteneri creează tensiuni, în opinia mea, având în vedere că primesc o parte atât de mică din venituri. Sunt optimist și sceptic în același timp.

Trebuie să ai puțină speranță, altfel nu se va întâmpla nimic. Dar sunt sceptic pentru că, se pare, nimic nu se schimbă. Sau se schimbă foarte puțin.

Acum sunt doar un spectator. Comentez un meci, așa că e mult mai ușor decât să joc, dar tot îmi place să fac parte din asta. Însă, înțeleg prin ce trec jucătorii. Am trecut și eu prin asta, așa că le sunt alături.

Înțeleg că Wimbledon este un eveniment extraordinar. Este, în mod clar, incredibil. La fel și US Open. Australia a făcut o treabă excelentă. La fel și francezii – toți au făcut o treabă excelentă. Dar cred că jucătorii ar trebui să fie parteneri în acest succes.

Singura modalitate de a reuși acest lucru, în opinia mea, este să boicotezi unul sau două dintre aceste turnee de Grand Slam”, a declarat McEnroe, potrivit independent.co.uk.

108 milioane de dolari
au fost suma totală a premiilor la US Open 2026, record absolut al competiției

John McEnroe: „Nu vrei ca oamenii să joace la 3:30 dimineața”

McEnroe a sugerat, de asemenea, că setul decisiv de la turneele de Grand Slam la masculin ar trebui înlocuit cu un tie-break de meci.

Motivul? Durata foarte marea și programarea târzie a meciurilor, mai ales după ce Ben Shelton și Carlos Alcaraz au încheiat meciul la ora 03:33 dimineața, la US Open.

„Unele dintre meciurile pe care le-am comentat n.r. - la US Open) au durat peste cinci ore. Uitați-vă fotbal, unde se joacă lovituri de departajare. De ce se joacă lovituri de departajare?

Pentru că oamenii sunt îngrijorați de capacitatea de concentrare a unor fani care ar putea renunța să mai urmărească meciul, asta cred eu.

Altfel, s-ar continua jocul până se înscrie un gol, așa că tenisul trebuie să ia în considerare acest aspect. Iar, în final, am ajuns la tie-break-ul din setul al cincilea la toate cele patru turnee de Grand Slam.

Cred totuși că trebuie făcut mai mult, pentru că avem un sport minunat. Nu vrei ca oamenii să joace la 3:30 dimineața”, a mai spus McEnroe.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Jandarmeria Română știe ce a făcut Lucian Pahonțu la Revoluție, dar susține că legea nu o lasă să facă public. Instituția spune că noaptea când au murit 49 de oameni a devenit „secret de serviciu”
Jandarmeria Română știe ce a făcut Lucian Pahonțu la Revoluție, dar susține că legea nu o lasă să facă public. Instituția spune că noaptea când au murit 49 de oameni a devenit „secret de serviciu”
Jandarmeria Română știe ce a făcut Lucian Pahonțu la Revoluție, dar susține că legea nu o lasă să facă public. Instituția spune că noaptea când au murit 49 de oameni a devenit „secret de serviciu”
tenis grand slam wta ATP John McEnroe incasari
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
07:15
Cătălin Țepelin Nu înțeleg ce vrea Hagi
Cătălin Țepelin Nu înțeleg ce vrea Hagi
00:54
Se gândește Hagi să demisioneze? Declarații ciudate făcute la conferință: „Cu mine, fără mine, nu mai contează!”
Se gândește Hagi să demisioneze?  Declarații ciudate făcute la conferință: „Cu mine, fără mine, nu mai contează!”
00:19
„S-au prezentat lamentabil” Mihai Stoica a răbufnit la adresa „tricolorilor”: „A fost de coșmar! O situație critică”
„S-au prezentat lamentabil” Mihai Stoica a răbufnit la adresa „tricolorilor”: „A fost de coșmar! O situație critică”
23:35
Dan Udrea Se vede mâna lui Hagi: naționala scrie cu picioarele!
Dan Udrea Se vede mâna lui Hagi: naționala scrie cu picioarele!
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Neașteptatul lot al lui Hagi

Silviu Tudor Samuilă: Neașteptatul lot al lui Hagi

Silviu Tudor Samuilă: Neașteptatul lot al lui Hagi
Ceva surprinzător și îngrijorător: România s-a săturat de România!

Dan Udrea: Ceva surprinzător și îngrijorător: România s-a săturat de România!

Dan Udrea: Ceva surprinzător și îngrijorător: România <span>s-a</span> săturat de România!
De ce minte Mbappe?

Cristian Geambașu: De ce minte Mbappe?

Cristian Geambașu: De ce minte Mbappe?
De ce avem nevoie

Cătălin Tolontan: De ce avem nevoie

Cătălin Tolontan: De ce avem nevoie
Anomaliile pentru care Hagi ar trebui să dea explicații!

Dan Udrea: Anomaliile pentru care Hagi ar trebui să dea explicații!

Dan Udrea: Anomaliile pentru care Hagi ar trebui să dea explicații!
Ianis și Hagi

Radu Naum: Ianis și Hagi

Radu Naum: Ianis și Hagi
Pohta lui Hagi tatăl

Cristian Geambașu: Pohta lui Hagi tatăl

Cristian Geambașu: Pohta lui Hagi tatăl
Vreți să n-aveți chef de meciul cu Suedia?

Dan Udrea: Vreți să n-aveți chef de meciul cu Suedia?

Dan Udrea: Vreți să <span>n-aveți</span> chef de meciul cu Suedia?
Cartonașul negru

Cătălin Tolontan: Cartonașul negru

Cătălin Tolontan: Cartonașul negru
Școala veche a lui Armstrong

Silviu Tudor Samuilă: Școala veche a lui Armstrong

Silviu Tudor Samuilă: Școala veche a lui Armstrong
Și secretara lui Vassaras viciază meciuri în Liga 1

Dan Udrea: Și secretara lui Vassaras viciază meciuri în Liga 1

Dan Udrea: Și secretara lui Vassaras viciază meciuri în Liga 1
Consiliul Local Dinamo

Ioana Mihalcea: Consiliul Local Dinamo

Ioana Mihalcea: Consiliul Local Dinamo
Cine l-a lăsat pe Becali să ajungă până aici?

Dan Udrea: Cine l-a lăsat pe Becali să ajungă până aici?

Dan Udrea: Cine <span>l-a</span> lăsat pe Becali să ajungă până aici?
Naționala în pustiu

Radu Naum: Naționala în pustiu

Radu Naum: Naționala în pustiu
Prăpastia

Silviu Tudor Samuilă: Prăpastia

Silviu Tudor Samuilă: Prăpastia
Hagi n-are dreptul să ne ceară acest lucru

Dan Udrea: Hagi n-are dreptul să ne ceară acest lucru

Dan Udrea: Hagi <span>n-are</span> dreptul să ne ceară acest lucru
Avocatul pisicii cu 9 vieți

Cristian Geambașu: Avocatul pisicii cu 9 vieți

Cristian Geambașu: Avocatul pisicii cu 9 vieți
În ziua în care violența a rupt cordonul, fotbalul a redat speranță Bucureștiului

Dan Udrea: În ziua în care violența a rupt cordonul, fotbalul a redat speranță Bucureștiului

Dan Udrea: În ziua în care violența a rupt cordonul, fotbalul a redat speranță Bucureștiului
Ieftinirea Petrolului

Radu Naum: Ieftinirea Petrolului

Radu Naum: Ieftinirea Petrolului
Ego cu ecuson FIFA!

Vlad Nedelea: Ego cu ecuson FIFA!

Vlad Nedelea: Ego cu ecuson FIFA!
Top stiri
„Ce-ai făcut?!” VIDEO. Leclerc a divulgat secretul Ferrari la interviu! Reacția stupefiată a ofițerului de presă a devenit virală
Formula 1
28.09
„Ce-ai făcut?!” VIDEO. Leclerc a divulgat secretul Ferrari la interviu! Reacția stupefiată a ofițerului de presă a devenit virală
Citește mai mult
„Ce-ai făcut?!” VIDEO. Leclerc a divulgat secretul Ferrari la interviu! Reacția stupefiată a ofițerului de presă a devenit virală
Decizia luată de Cîrstea  Ce a transmis Sorana despre accidentare, înainte de turneul de la Beijing 
Tenis
28.09
Decizia luată de Cîrstea Ce a transmis Sorana despre accidentare, înainte de turneul de la Beijing
Citește mai mult
Decizia luată de Cîrstea  Ce a transmis Sorana despre accidentare, înainte de turneul de la Beijing 
Liga Națiunilor Italia a făcut spectacol în Turcia. Victorie la limită pentru Franța + Suedia, maximum de puncte în grupa României
Liga Națiunilor
28.09
Liga Națiunilor Italia a făcut spectacol în Turcia. Victorie la limită pentru Franța + Suedia, maximum de puncte în grupa României
Citește mai mult
Liga Națiunilor Italia a făcut spectacol în Turcia. Victorie la limită pentru Franța + Suedia, maximum de puncte în grupa României
VIDEO | Primul drive-in mall din România s-a deschis în Otopeni. Proiectul lui Ilan Laufer are 15 restaurante unde clienții pot comanda direct din mașină
B365
27.09
VIDEO | Primul drive-in mall din România s-a deschis în Otopeni. Proiectul lui Ilan Laufer are 15 restaurante unde clienții pot comanda direct din mașină
Citește mai mult
VIDEO | Primul drive-in mall din România s-a deschis în Otopeni. Proiectul lui Ilan Laufer are 15 restaurante unde clienții pot comanda direct din mașină

Echipe/Competiții

fcsb 48 CFR Cluj 1 dinamo bucuresti 6 rapid 11 Universitatea Craiova 6 petrolul ploiesti 1 Poli Iasi uta arad farul constanta 1

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti CFR Cluj Universitatea Craiova romania fcsb superliga
Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: &bdquo;Ați văzut cum m-am ridicat?&rdquo;
Special
16.09

Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: „Ați văzut cum m-am ridicat?”

Citește mai mult
Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: &bdquo;Ați văzut cum m-am ridicat?&rdquo;
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share