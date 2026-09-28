McEnroe sugerează boicotul  Propunere pentru majorarea sumelor încasate de sportivi la turneele de Grand Slam

John McEnroe (67 de ani) a venit cu o propunere extremă pentru marii jucători din circuitele ATP și WTA.

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După ce starurile tenisului au pus presiune încă din 2025 pe organizatorii turneelor de Grand Slam, pentru majorarea încasărilor din veniturile totale, fostul tenismen crede că aceștia ar trebui să boicoteze acum competițiile.

John McEnroe: „Singura modalitate de a reuși acest lucru este să boicotezi unul sau două turnee”

„O să spun asta: jucătorii ar trebui să fie parteneri în turneele majore. În primul rând.

Faptul că nu sunt parteneri creează tensiuni, în opinia mea, având în vedere că primesc o parte atât de mică din venituri. Sunt optimist și sceptic în același timp.

Trebuie să ai puțină speranță, altfel nu se va întâmpla nimic. Dar sunt sceptic pentru că, se pare, nimic nu se schimbă. Sau se schimbă foarte puțin.

Acum sunt doar un spectator. Comentez un meci, așa că e mult mai ușor decât să joc, dar tot îmi place să fac parte din asta. Însă, înțeleg prin ce trec jucătorii. Am trecut și eu prin asta, așa că le sunt alături.

Înțeleg că Wimbledon este un eveniment extraordinar. Este, în mod clar, incredibil. La fel și US Open. Australia a făcut o treabă excelentă. La fel și francezii – toți au făcut o treabă excelentă. Dar cred că jucătorii ar trebui să fie parteneri în acest succes.

Singura modalitate de a reuși acest lucru, în opinia mea, este să boicotezi unul sau două dintre aceste turnee de Grand Slam”, a declarat McEnroe, potrivit independent.co.uk.

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John McEnroe: „Nu vrei ca oamenii să joace la 3:30 dimineața”

McEnroe a sugerat, de asemenea, că setul decisiv de la turneele de Grand Slam la masculin ar trebui înlocuit cu un tie-break de meci.

Motivul? Durata foarte marea și programarea târzie a meciurilor, mai ales după ce Ben Shelton și Carlos Alcaraz au încheiat meciul la ora 03:33 dimineața, la US Open.

„Unele dintre meciurile pe care le-am comentat n.r. - la US Open) au durat peste cinci ore. Uitați-vă fotbal, unde se joacă lovituri de departajare. De ce se joacă lovituri de departajare?

Pentru că oamenii sunt îngrijorați de capacitatea de concentrare a unor fani care ar putea renunța să mai urmărească meciul, asta cred eu.

Altfel, s-ar continua jocul până se înscrie un gol, așa că tenisul trebuie să ia în considerare acest aspect. Iar, în final, am ajuns la tie-break-ul din setul al cincilea la toate cele patru turnee de Grand Slam.

Cred totuși că trebuie făcut mai mult, pentru că avem un sport minunat. Nu vrei ca oamenii să joace la 3:30 dimineața”, a mai spus McEnroe.

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