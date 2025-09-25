- Cel mai bine clasați jucători din ATP și WTA consideră că merită premii mai consistente de la organizatorii marilor turnee
Un grup de staruri ATP și WTA a transmis o a doua scrisoare către Australian Open, Roland Garros, Wimbledon și US Open, intensificând o bătălie care se dă de mult timp în spatele cortinei.
Jucătorii cer o creștere a cotei din venituri de la un procentaj actual de aproximativ 16% la 22% până în 2030, o solicitare ce ar schimba radical modul în care sunt distribuite profiturile imense generate de cele patru cele mai prestigioase turnee de tenis.
Dintre semnatari nu lipsesc Sabalenka, Swiatek, Alcaraz și Sinner
Scrisoarea e semnată, printre alții, de Aryna Sabalenka, Iga Swiatek, Coco Gauff, Carlos Alcaraz, Jannik Sinner și Jack Draper.
Pe lângă cererea financiară, atleții doresc să obțină beneficii esențiale precum un plan de pensii, asigurări de sănătate și de maternitate, dar și un consiliu formal al jucătorilor la nivel de Slam, prin care să aibă o voce reală în deciziile sportive și administrative.
Contribuțiile anuale (pensii, sănătate, maternitate) ar urma să urce până la 12 milioane de dolari.
Se luptă și pe tărâm juridic
Între timp, Asociația Jucătorilor de Tenis Profesioniști (PTPA), co-fondată de Novak Djokovic, a extins un proces antitrust și asupra celor patru turnee, semnalând că lupta pentru drepturile jucătorilor se mută pe un nou palier, cel juridic.
Această acțiune semnalează o tensiune tot mai mare între jucători, a căror imagine și performanță reprezintă fundamentul succesului turneelor, și organizatori, care dețin controlul asupra profiturilor și a deciziilor majore.
Indiferent cum vor evolua negocierile, un lucru este cert: jucătorii nu mai sunt dispuși să rămână simpli spectatori la masa unde se iau deciziile care le afectează direct viitorul.
Ce premii au încasat finaliștii și câștigătorii turneelor de Grand Slam în 2025
US Open
- Câștigători: 4.260.000 euro
- Finaliști: 2.130.000 euro
Wimbledon
- Câștigători: 3.500.000 euro
- Finaliști: 1.780.000 euro
Roland Garros
- Câștigători: 2.550.000 euro
- Finaliști: 1.250.000 euro
Australian Open
- Câștigători: 1.850.000 euro
- Finaliști: 1.060.000 euro