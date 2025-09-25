Cel mai bine clasați jucători din ATP și WTA consideră că merită premii mai consistente de la organizatorii marilor turnee

Un grup de staruri ATP și WTA a transmis o a doua scrisoare către Australian Open, Roland Garros, Wimbledon și US Open, intensificând o bătălie care se dă de mult timp în spatele cortinei.

Jucătorii cer o creștere a cotei din venituri de la un procentaj actual de aproximativ 16% la 22% până în 2030, o solicitare ce ar schimba radical modul în care sunt distribuite profiturile imense generate de cele patru cele mai prestigioase turnee de tenis.

Dintre semnatari nu lipsesc Sabalenka, Swiatek, Alcaraz și Sinner

Scrisoarea e semnată, printre alții, de Aryna Sabalenka, Iga Swiatek, Coco Gauff, Carlos Alcaraz, Jannik Sinner și Jack Draper.

16,8 milioane de euro a câștigat din premii Jannik Sinner în 2024, fiind liderul clasamentului financiar masculin după un sezon excepțional

Pe lângă cererea financiară, atleții doresc să obțină beneficii esențiale precum un plan de pensii, asigurări de sănătate și de maternitate, dar și un consiliu formal al jucătorilor la nivel de Slam, prin care să aibă o voce reală în deciziile sportive și administrative.

Contribuțiile anuale (pensii, sănătate, maternitate) ar urma să urce până la 12 milioane de dolari.

8,9 milioane de euro a câștigat din premii Carlos Alcaraz în 2024, consolidându-și poziția de al doilea cel mai bine plătit tenismen al anului

Se luptă și pe tărâm juridic

Între timp, Asociația Jucătorilor de Tenis Profesioniști (PTPA), co-fondată de Novak Djokovic, a extins un proces antitrust și asupra celor patru turnee, semnalând că lupta pentru drepturile jucătorilor se mută pe un nou palier, cel juridic.

Această acțiune semnalează o tensiune tot mai mare între jucători, a căror imagine și performanță reprezintă fundamentul succesului turneelor, și organizatori, care dețin controlul asupra profiturilor și a deciziilor majore.

Indiferent cum vor evolua negocierile, un lucru este cert: jucătorii nu mai sunt dispuși să rămână simpli spectatori la masa unde se iau deciziile care le afectează direct viitorul.

8,3 milioane de euro a câștigat din premii Aryna Sabalenka în 2024

Ce premii au încasat finaliștii și câștigătorii turneelor de Grand Slam în 2025

US Open

Câștigători: 4.260.000 euro

4.260.000 euro Finaliști: 2.130.000 euro

Wimbledon

Câștigători: 3.500.000 euro

3.500.000 euro Finaliști: 1.780.000 euro

Roland Garros

Câștigători: 2.550.000 euro

2.550.000 euro Finaliști: 1.250.000 euro

Australian Open

Câștigători: 1.850.000 euro

1.850.000 euro Finaliști: 1.060.000 euro

7,9 milioane de euro a câștigat din premii Coco Gauff în 2024

