Protest la Wimbledon  Giganții tenisului pregătesc o „revoluție” la turneul de Grand Slam » Ce vor face și ce i-a deranjat

Nume mari din tenis ar urma să protesteze la ediția din acest an a turneului de la Wimbledon, sportivii fiind nemulțumiți de premiile oferite de organizatori.

Turneul de Grand Slam de la Wimbledon se desfășoară în perioada 29 iunie - 12 iulie.

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Nemulțumirile numelor grele din tenis sunt tot mai mari. Aceștia au decis să organizeze un protest care se va desfășura în prima săptămână a turneului, dorind să atragă atenția asupra premiilor mult prea mici raportate la sumele pe care le încasează organizatorii competiției.

Numele mari din tenis vor protesta la Wimbledon

Cele mai mari nume din tenis, atât la masculin, cât și la feminin, vor protesta la Wimbledon, ca urmare a nemulțumirilor referitoare la remunerațiile sportivilor.

Sportivii vor apărea în fața presei timp de doar 15 minute (n.r. - procentul de bani care ajunge la sportivi din încasările totale ale turneului). După cele 15 minute, aceștia vor refuza să discute cu jurnaliștii, potrivit news.sky.com.

Reprezentanții sportivilor au anunțat deja conducerea turneului de la Wimbledon cu privire la protest, care se va desfășura în prima săptămână a competiției.

Anterior, în timpul turneului de la Roland Garros, Aryna Sabalenka și-a întrerupt conferința de presă tot din acest motiv, iar Jannik Sinner și Coco Gauff și-au exprimat la rândul lor nemulțumirea față de premiile oferite sportivilor.

Nu este vorba despre mine. Este vorba despre jucătorii care sunt mai jos în clasament, care suferă. Ca număr 1 mondial, simt că trebuie să mă ridic și să lupt pentru acei jucători. Aryna Sabalenka

Premiile puse la bătaie în acest an sunt în valoare de aproximativ 74,5 milioane de euro, banii urmând a fi împărțiți între cei 128 de sportivi care participă la competiție.

Premiul pentru victorie în primul tur este de aproximativ 93.000 de euro, sumele urmând să crească treptat până la 4,18 milioane de euro, sumă pe care o vor încasa câștigătorii.

Reacția organizatorilor de la Wimbledon: „Suntem surprinși și dezamăgiți de această acțiune”

All England Lawn Tennis and Croquet Club, asociația care organizează turneul de la Wimbledon, a oferit o reacție, după ce a fost înștiințată cu privire la protestul pregătit de sportivi:

„Wimbledon pune jucătorii în centrul tuturor deciziilor noastre și investim semnificativ în ei în fiecare an. Fondul total de premii în bani din acest an a crescut cu 20%, ajungând la 74,5 milioane de euro, ceea ce reprezintă cea mai mare creștere din istoria evenimentului nostru.

Această sumă se adaugă la investițiile a sute de milioane de euro în modernizarea facilităților jucătorilor noștri, ca parte a unei transformări de trei ani pentru a crea un mediu performant de clasă mondială pentru jucători”, au transmis organizatorii de la Wimbledon, potrivit sursei citate.

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