Strategia lui Ronaldo Cum i-a păcălit Cristiano pe toți în meciul cu Uzbekistan. Un specialist oferă detalii neașteptate

Gustavo Machado, un specialist în citirea pe buze care a devenit celebru pe rețelele de socializare, a susține că a descifrat o parte din discuțiile purtate de jucătorii Portugaliei în timpul meciului cu Uzbekistan, scor 5-0.

Expertul a analizat și un moment important al partidei, care îl are în prim-plan pe Cristiano Ronaldo (41 de ani).

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După remiza neașteptată de la debutul la CM 2026, 1-1 cu RD Congo, Portugalia a învins-o categoric pe Uzbekistan în a doua etapă a grupelor.

Starul lui Al-Nassr a fost autorul unei „duble”, devenind astfel primul jucător din istorie care a marcat la șase Cupe Mondiale consecutive, după cele din 2006, 2010, 2014, 2018 și 2022.

Gustavo Machado a analizat discuția dintre Ronaldo și Nuno Mendes

În duelul cu Uzbekistan, Ronaldo a deschis scorul în minutul 6. Ulterior, în minutul 16, portughezii au primit o lovitură liberă, din afara careului advers.

În mod normal, jucătorul lui Al-Nassr este responsabil cu executarea acestor faze fixe, dar Ronaldo i-a surprins pe toți și l-a lăsat pe Nuno Mendes să șuteze.

Apărătorul lui PSG a reușit să înscrie, după ce a șutat pe jos, pe lângă zid, ducând scorul la 2-0 după nici 20 de minute de joc.

Gustavo Machado a dezvăluit dialogul dintre Cristiano Ronaldo și coechipierii săi, înainte de executarea loviturii libere.

Căpitanul Portugaliei a spus că ar fi riscant ca mingea să fie trimisă peste zid, deoarece acesta era poziționat foarte aproape de marginea careului. În opinia sa, mingea nu ar fi avut suficient spațiu pentru a coborî și prinde spațiul porții, conform record.pt.

Astfel, Nuno Mendes a fost lăsat de Ronaldo să șuteze, lucru confirmat chiar de fotbalistul în vârstă de 41 de ani.

„Eu trebuia să execut lovitura liberă, dar i-am spus lui Nuno: «Hai să-l păcălim pe portar, o să creadă că trag eu. Șutează tare și va fi gol». Le-am spus încă de la începutul meciului că trebuie să fim uniți de la primul până la ultimul minut.

Singurul lucru pe care îl putem controla este ceea ce facem noi pe teren; tot ce vine din exterior este greu de controlat. Astăzi (n.r. - marți) eu am fost omul meciului, mâine va fi altcineva. Dacă rămânem uniți, cred că putem ajunge foarte departe”, a spus Ronaldo.

Evident, toată lumea se așteaptă ca Ronaldo să execute toate loviturile libere. În acel moment, el mi-a spus: «Eu mă voi preface că execut, iar tu vei șuta». A funcționat foarte bine. Am reușit să câștigăm la o diferență mare de scor și asta este cel mai important. Nuno Mendes, fundașul Portugaliei

Ce a spus Ronaldo după cele două goluri marcate

Conform lui Gustavo Machado, după primul gol marcat de Ronaldo, starul lusitan a spus: „E doar unul! Unul! Unul!”.

Ulterior, după ce a reușit „dubla” în minutul 39, Ronaldo a spus: „S-a întors. M-am întors”. Portughezul și-a explicat ulterior acea reacție: „Doar ca să nu uitați, doar ca să nu uitați!”.

Pentru Portugalia urmează meciul cu Columbia, de pe 28 iunie, ultimul din grupa K de la CM 2026.

Clasament Grupa K

ECHIPĂ MECIURI PUNCTE 1. Columbia 2 6 2. Portugalia 2 4 3. RD Congo 2 1 4. Uzbekistan 2 0

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