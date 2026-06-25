Strategia lui Ronaldo Cum i-a păcălit Cristiano pe toți în meciul cu Uzbekistan. Un specialist oferă detalii neașteptate +6 foto
Cristiano Ronaldo
Campionatul Mondial

Strategia lui Ronaldo Cum i-a păcălit Cristiano pe toți în meciul cu Uzbekistan. Un specialist oferă detalii neașteptate

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 25.06.2026, ora 19:09
  • Gustavo Machado, un specialist în citirea pe buze care a devenit celebru pe rețelele de socializare, a susține că a descifrat o parte din discuțiile purtate de jucătorii Portugaliei în timpul meciului cu Uzbekistan, scor 5-0.
  • Expertul a analizat și un moment important al partidei, care îl are în prim-plan pe Cristiano Ronaldo (41 de ani).
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

După remiza neașteptată de la debutul la CM 2026, 1-1 cu RD Congo, Portugalia a învins-o categoric pe Uzbekistan în a doua etapă a grupelor.

Starul lui Al-Nassr a fost autorul unei „duble”, devenind astfel primul jucător din istorie care a marcat la șase Cupe Mondiale consecutive, după cele din 2006, 2010, 2014, 2018 și 2022.

Mihalcea n-a stat pe gânduri Întrebat dacă vrea să meargă la Dinamo, tehnicianul a răspuns imediat: „M-am schimbat”
Citește și
Mihalcea n-a stat pe gânduri Întrebat dacă vrea să meargă la Dinamo, tehnicianul a răspuns imediat: „M-am schimbat”
Citește mai mult
Mihalcea n-a stat pe gânduri Întrebat dacă vrea să meargă la Dinamo, tehnicianul a răspuns imediat: „M-am schimbat”

Gustavo Machado a analizat discuția dintre Ronaldo și Nuno Mendes

În duelul cu Uzbekistan, Ronaldo a deschis scorul în minutul 6. Ulterior, în minutul 16, portughezii au primit o lovitură liberă, din afara careului advers.

În mod normal, jucătorul lui Al-Nassr este responsabil cu executarea acestor faze fixe, dar Ronaldo i-a surprins pe toți și l-a lăsat pe Nuno Mendes să șuteze.

Apărătorul lui PSG a reușit să înscrie, după ce a șutat pe jos, pe lângă zid, ducând scorul la 2-0 după nici 20 de minute de joc.

Golul lui Nuno Mendes din meciul cu Uzbekistan. Foto: captură X/@Cr7stianismo_
Golul lui Nuno Mendes din meciul cu Uzbekistan. Foto: captură X/@Cr7stianismo_

Galerie foto (6 imagini)

Golul lui Nuno Mendes din meciul cu Uzbekistan. Foto: captură X/@Cr7stianismo_ Golul lui Nuno Mendes din meciul cu Uzbekistan. Foto: captură X/@Cr7stianismo_ Golul lui Nuno Mendes din meciul cu Uzbekistan. Foto: captură X/@Cr7stianismo_ Golul lui Nuno Mendes din meciul cu Uzbekistan. Foto: captură X/@Cr7stianismo_ Golul lui Nuno Mendes din meciul cu Uzbekistan. Foto: captură X/@Cr7stianismo_
+6 Foto
labels.photo-gallery

Gustavo Machado a dezvăluit dialogul dintre Cristiano Ronaldo și coechipierii săi, înainte de executarea loviturii libere.

Căpitanul Portugaliei a spus că ar fi riscant ca mingea să fie trimisă peste zid, deoarece acesta era poziționat foarte aproape de marginea careului. În opinia sa, mingea nu ar fi avut suficient spațiu pentru a coborî și prinde spațiul porții, conform record.pt.

Astfel, Nuno Mendes a fost lăsat de Ronaldo să șuteze, lucru confirmat chiar de fotbalistul în vârstă de 41 de ani.

Eu trebuia să execut lovitura liberă, dar i-am spus lui Nuno: «Hai să-l păcălim pe portar, o să creadă că trag eu. Șutează tare și va fi gol». Le-am spus încă de la începutul meciului că trebuie să fim uniți de la primul până la ultimul minut.

Singurul lucru pe care îl putem controla este ceea ce facem noi pe teren; tot ce vine din exterior este greu de controlat. Astăzi (n.r. - marți) eu am fost omul meciului, mâine va fi altcineva. Dacă rămânem uniți, cred că putem ajunge foarte departe”, a spus Ronaldo.

Evident, toată lumea se așteaptă ca Ronaldo să execute toate loviturile libere. În acel moment, el mi-a spus: «Eu mă voi preface că execut, iar tu vei șuta». A funcționat foarte bine. Am reușit să câștigăm la o diferență mare de scor și asta este cel mai important. Nuno Mendes, fundașul Portugaliei

Ce a spus Ronaldo după cele două goluri marcate

Conform lui Gustavo Machado, după primul gol marcat de Ronaldo, starul lusitan a spus: „E doar unul! Unul! Unul!”.

Portugalia - Uzbekistan, primul gol al lui Ronaldo. Capturi X
Portugalia - Uzbekistan, primul gol al lui Ronaldo. Capturi X

Galerie foto (27 imagini)

Portugalia - Uzbekistan, primul gol al lui Ronaldo. Capturi X Portugalia - Uzbekistan, primul gol al lui Ronaldo. Capturi X Portugalia - Uzbekistan, primul gol al lui Ronaldo. Capturi X Portugalia - Uzbekistan, primul gol al lui Ronaldo. Capturi X Portugalia - Uzbekistan, primul gol al lui Ronaldo. Capturi X
+27 Foto
labels.photo-gallery

Ulterior, după ce a reușit „dubla” în minutul 39, Ronaldo a spus: „S-a întors. M-am întors”. Portughezul și-a explicat ulterior acea reacție: „Doar ca să nu uitați, doar ca să nu uitați!”.

Portugalia - Uzbekistan, al doilea gol al lui Ronaldo. Capturi X
Portugalia - Uzbekistan, al doilea gol al lui Ronaldo. Capturi X

Galerie foto (27 imagini)

Portugalia - Uzbekistan, primul gol al lui Ronaldo. Capturi X Portugalia - Uzbekistan, primul gol al lui Ronaldo. Capturi X Portugalia - Uzbekistan, primul gol al lui Ronaldo. Capturi X Portugalia - Uzbekistan, primul gol al lui Ronaldo. Capturi X Portugalia - Uzbekistan, primul gol al lui Ronaldo. Capturi X
+27 Foto
labels.photo-gallery

Pentru Portugalia urmează meciul cu Columbia, de pe 28 iunie, ultimul din grupa K de la CM 2026.

Clasament Grupa K

ECHIPĂMECIURIPUNCTE
1. Columbia26
2. Portugalia24
3. RD Congo21
4. Uzbekistan20

Citește și

Mihalcea n-a stat pe gânduri Întrebat dacă vrea să meargă la Dinamo, tehnicianul a răspuns imediat: „M-am schimbat”
Superliga
17:46
Mihalcea n-a stat pe gânduri Întrebat dacă vrea să meargă la Dinamo, tehnicianul a răspuns imediat: „M-am schimbat”
Citește mai mult
Mihalcea n-a stat pe gânduri Întrebat dacă vrea să meargă la Dinamo, tehnicianul a răspuns imediat: „M-am schimbat”
 „«Revine iar» e pleonasm” MM Stoica îl apără pe Olaru după criticile lui Pițurcă și i-a analizat discursul fostului selecționer
Superliga
16:58
„«Revine iar» e pleonasm” MM Stoica îl apără pe Olaru după criticile lui Pițurcă și i-a analizat discursul fostului selecționer
Citește mai mult
 „«Revine iar» e pleonasm” MM Stoica îl apără pe Olaru după criticile lui Pițurcă și i-a analizat discursul fostului selecționer

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Cum arată politicienii care îl pot înfrunta pe George Simion și pot concura cu „valul galben” al AUR
Cum arată politicienii care îl pot înfrunta pe George Simion și pot concura cu „valul galben” al AUR
Cum arată politicienii care îl pot înfrunta pe George Simion și pot concura cu „valul galben” al AUR
portugalia cristiano ronaldo uzbekistan cm 2026 nuno mendes
Știrile zilei din sport
Informații explozive Ruptură totală &icirc;ntre președintele FRF și omul lui de &icirc;ncredere. Pe cine vrea Răzvan Burleanu să dea afară
Special
25.06
Informații explozive Ruptură totală între președintele FRF și omul lui de încredere. Pe cine vrea Răzvan Burleanu să dea afară
Citește mai mult
Informații explozive Ruptură totală &icirc;ntre președintele FRF și omul lui de &icirc;ncredere. Pe cine vrea Răzvan Burleanu să dea afară
Lucescu, atac frontal Acuzații grave după plecarea de la PAOK: „Eu le-am fost loial, dar ei vorbeau cu alți antrenori pe la spatele meu”
Campionate
25.06
Lucescu, atac frontal Acuzații grave după plecarea de la PAOK: „Eu le-am fost loial, dar ei vorbeau cu alți antrenori pe la spatele meu”
Citește mai mult
Lucescu, atac frontal Acuzații grave după plecarea de la PAOK: „Eu le-am fost loial, dar ei vorbeau cu alți antrenori pe la spatele meu”
Ce se întâmplă cu Tănase Gigi Becali a oferit noi detalii despre negocierile cu jucătorul  de la FCSB: „Poate aduc unul de cinci ori mai bun”
Superliga
25.06
Ce se întâmplă cu Tănase Gigi Becali a oferit noi detalii despre negocierile cu jucătorul de la FCSB: „Poate aduc unul de cinci ori mai bun”
Citește mai mult
Ce se întâmplă cu Tănase Gigi Becali a oferit noi detalii despre negocierile cu jucătorul  de la FCSB: „Poate aduc unul de cinci ori mai bun”
Protest la Wimbledon  Giganții tenisului pregătesc o „revoluție” la turneul de Grand Slam » Ce vor face și ce i-a deranjat
Tenis
25.06
Protest la Wimbledon Giganții tenisului pregătesc o „revoluție” la turneul de Grand Slam » Ce vor face și ce i-a deranjat
Citește mai mult
Protest la Wimbledon  Giganții tenisului pregătesc o „revoluție” la turneul de Grand Slam » Ce vor face și ce i-a deranjat
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
14:46
„Dă-mi putere, nu mai pot continua!” Drama trăită de un fotbalist după cutremurul din Venezuela » Soția sa a murit pentru fata lor! Cum i-a salvat viața
„Dă-mi putere, nu mai pot continua!” Drama trăită de un fotbalist după cutremurul din Venezuela » Soția sa a murit pentru fata lor! Cum i-a salvat viața
13:28
Popovici, în finală la Settecolli David va lupta pentru medalii în proba la care s-a înscris doar pentru antrenament! Când e programat ultimul act
Popovici, în finală la Settecolli David va lupta pentru medalii în proba la care s-a înscris doar pentru antrenament! Când e programat ultimul act
13:42
Răzvan a fost săpat din interior GOLAZO.ro a aflat de ce a plecat Lucescu de la PAOK! Ce i-a reproșat lui Savvidis
Răzvan a fost săpat din interior GOLAZO.ro a aflat de ce a plecat Lucescu de la PAOK! Ce i-a reproșat lui Savvidis
13:57
„Nu li se dă nicio șansă” Săpunaru reacționează după startul erei portugheze în Liga 1: „Ți-e frică și te duci la unul de pe Transfermark?”
„Nu li se dă nicio șansă” Săpunaru reacționează după startul erei portugheze în Liga 1: „Ți-e frică și te duci la unul de pe Transfermark?”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Această Brazilie, acest Neymar

Cristian Geambașu: Această Brazilie, acest Neymar

Cristian Geambașu: Această Brazilie, acest Neymar
Ridicolul domn Infantino și minciuna cu jucătorii

Theodor Jumătate: Ridicolul domn Infantino și minciuna cu jucătorii

Theodor Jumătate: Ridicolul domn Infantino și minciuna cu jucătorii
Dacă noi suntem zidul galben, ar fi trebuit să vedeți cum arată vijelia galbenă!

Dan Udrea: Dacă noi suntem zidul galben, ar fi trebuit să vedeți cum arată vijelia galbenă!

Dan Udrea: Dacă noi suntem zidul galben, ar fi trebuit să vedeți cum arată vijelia galbenă!
Pauză de hidratare

Cristian Geambașu: Pauză de hidratare

Cristian Geambașu: Pauză de hidratare
Cursa spre rai a lui Diego

Silviu Tudor Samuilă: Cursa spre rai a lui Diego

Silviu Tudor Samuilă: Cursa spre rai a lui Diego
Acum nu-l mai vreți plecat pe Ronaldo?

Theodor Jumătate: Acum nu-l mai vreți plecat pe Ronaldo?

Theodor Jumătate: Acum <span>nu-l</span> mai vreți plecat pe Ronaldo?
Povești cu Messi și Ronaldo: elixirul tinereții sau doping?

Dan Udrea: Povești cu Messi și Ronaldo: elixirul tinereții sau doping?

Dan Udrea: Povești cu Messi și Ronaldo: elixirul tinereții sau doping?
Nu-l mai lăsați pe Messi să bată penaltyuri. D10S are tot fotbalul

Theodor Jumătate: Nu-l mai lăsați pe Messi să bată penaltyuri. D10S are tot fotbalul

Theodor Jumătate: <span>Nu-l</span> mai lăsați pe Messi să bată penaltyuri. D10S are tot fotbalul
FIFA și Infantino trebuie și aplaudați: cea mai bună dintre reguli

Dan Udrea: FIFA și Infantino trebuie și aplaudați: cea mai bună dintre reguli

Dan Udrea: FIFA și Infantino trebuie și aplaudați: cea mai bună dintre reguli
Șocanta Turcia: eliminată după 61 de șuturi și zero goluri!

Theodor Jumătate: Șocanta Turcia: eliminată după 61 de șuturi și zero goluri!

Theodor Jumătate: Șocanta Turcia: eliminată după 61 de șuturi și zero goluri!
Convertirea la Messianism

Convertirea la Messianism

: Convertirea la Messianism
Forza Kovacs, vinci per noi!

Dan Udrea: Forza Kovacs, vinci per noi!

Dan Udrea: Forza Kovacs, vinci per noi!
Messi a atins cerul. Mbappe se înalță spre el

Theodor Jumătate: Messi a atins cerul. Mbappe se înalță spre el

Theodor Jumătate: Messi a atins cerul. Mbappe se înalță spre el
Noaptea Argentinei: ajutat de husky siberieni, Dumnezeul fotbalului s-a întors!

Dan Udrea: Noaptea Argentinei: ajutat de husky siberieni, Dumnezeul fotbalului s-a întors!

Dan Udrea: Noaptea Argentinei: ajutat de husky siberieni, Dumnezeul fotbalului <span>s-a</span> întors!
Lumea te vrea ignorant!

Cristian Geambașu: Lumea te vrea ignorant!

Cristian Geambașu: Lumea te vrea ignorant!
Mondialul în care nimeni nu mai are nimic garantat

Theodor Jumătate: Mondialul în care nimeni nu mai are nimic garantat

Theodor Jumătate: Mondialul în care nimeni nu mai are nimic garantat
Un diamant: Yan, copy paste Yamal!

Dan Udrea: Un diamant: Yan, copy paste Yamal!

Dan Udrea: Un diamant: Yan, copy paste Yamal!
Hagi, Ancelotti și frica de Suedia

Theodor Jumătate: Hagi, Ancelotti și frica de Suedia

Theodor Jumătate: Hagi, Ancelotti și frica de Suedia
Gianni fără Claudia

Cristian Geambașu: Gianni fără Claudia

Cristian Geambașu: Gianni fără Claudia
Strâmba do Brasil: De la Pele, Ronaldo și Romario la Igor Thiago?!

Dan Udrea: Strâmba do Brasil: De la Pele, Ronaldo și Romario la Igor Thiago?!

Dan Udrea: Strâmba do Brasil: De la Pele, Ronaldo și Romario la Igor Thiago?!
Top stiri
Rusia revine în fotbalul internațional Veste-șoc: FIFA i-a reprimit pe ruși  la o competiție mondială, la 4 ani de când a început războiul din Ucraina
Campionatul Mondial
25.06
Rusia revine în fotbalul internațional Veste-șoc: FIFA i-a reprimit pe ruși la o competiție mondială, la 4 ani de când a început războiul din Ucraina
Citește mai mult
Rusia revine în fotbalul internațional Veste-șoc: FIFA i-a reprimit pe ruși  la o competiție mondială, la 4 ani de când a început războiul din Ucraina
Gabriela Ruse, de neoprit! Românca s-a calificat în semifinale la Bad Homburg. O nouă „victimă” din top 25 WTA » Ce sumă va încasa
Tenis
25.06
Gabriela Ruse, de neoprit! Românca s-a calificat în semifinale la Bad Homburg. O nouă „victimă” din top 25 WTA » Ce sumă va încasa
Citește mai mult
Gabriela Ruse, de neoprit! Românca s-a calificat în semifinale la Bad Homburg. O nouă „victimă” din top 25 WTA » Ce sumă va încasa
Pericol la Timișoara? FOTO. Structura de beton a noului stadion  pare să fi crăpat deja, deși arena încă nu e gata
Liga 2
25.06
Pericol la Timișoara? FOTO. Structura de beton a noului stadion pare să fi crăpat deja, deși arena încă nu e gata
Citește mai mult
Pericol la Timișoara? FOTO. Structura de beton a noului stadion  pare să fi crăpat deja, deși arena încă nu e gata
VIDEO | „Lotul Minune” de pe Autostrada Bucureștiului - L1 din A0 Nord, ar putea fi dat în trafic până la sfârșitul verii. Leagă Buftea (DN1A) de Otopeni (DN1)
B365
25.06
VIDEO | „Lotul Minune” de pe Autostrada Bucureștiului - L1 din A0 Nord, ar putea fi dat în trafic până la sfârșitul verii. Leagă Buftea (DN1A) de Otopeni (DN1)
Citește mai mult
VIDEO | „Lotul Minune” de pe Autostrada Bucureștiului - L1 din A0 Nord, ar putea fi dat în trafic până la sfârșitul verii. Leagă Buftea (DN1A) de Otopeni (DN1)

Echipe/Competiții

fcsb 44 CFR Cluj 7 dinamo bucuresti 16 rapid 10 Universitatea Craiova 12 petrolul ploiesti 3 Poli Iasi 1 uta arad 1 farul constanta 2

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share