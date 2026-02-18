Și locul 5 e premiat de COSR Câți bani vor primi Tentea și Iordache pentru rezultatul istoric de la Jocurile Olimpice + Suma ar putea fi dublată

Boberii Mihai Cristian Tentea (27 de ani) și George Iordache (22 de ani) se vor alege cu un bonus consistent din partea COSR.

Ei au obținut un senzațional loc 5 la bob-2 persoane masculin, la Jocurile Olimpice 2026 de la Milano-Cortina.

Delegația României se va întoarce din Italia cu un loc 5, cel mai bun rezultat din ultimii 34 de ani la JO de iarnă.

Și locul 5 e premiat de COSR. Câți bani vor primi Tentea și Iordache pentru locul 5 de la Jocurile Olimpice

Tentea și Iordache vor fi răsplătiți pe măsură de COSR, pentru că România nu premiază financiar doar medaliații olimpici. Recompensele financiare se acordă până la locul 6, astfel că cei doi vor încasa câte 42.00 de euro.

Suma reprezintă jumătate din premiul oferit pentru o medalie de bronz.

Premieri COSR pentru Jocurile Olimpice:

Locul 1 - 140.000 €

Locul 2 - 112.000 €

Locul 3 - 84.000 €

Locul 4 - 56.000 €

Locul 5 - 42.000 €

Locul 6 - 28.000 €

Mai mult, suma ar putea fi dublată de Guvern, la cererea COSR și ANS, așa cum s-a întâmplat la precedentele ediții ale JO de vară. Astfel, Tentea și Iordache s-ar putea alege chiar cu câte 84.000 de euro.

140.000 de euro este premiul oferit de COSR pentru medaliile olimpice de aur obținute de România, în urma unei modificări a legii, survenită înaintea JO Paris 2024.

Singura medalie a României la JO de iarnă, obținută tot la bob

Rezultatul obținut de cei doi este printre cele mai bune înregistrate de România la Jocurile Olimpice de iarnă.

Cea mai bună performanță a fost înregistrată în 1968, la Grenoble.

Atunci, Ionuț Panțuru și Nicolae Neagoe au obținut bronzul cu bobul de două persoane, fiind depășiți doar de Italia și de RFG.

Este singura medalie din palmaresul României la Jocurile Olimpice de iarnă.

