Și locul 5 e premiat de COSR Câți bani vor primi Tentea și Iordache pentru rezultatul istoric de la Jocurile Olimpice + Suma ar putea fi dublată +20 foto
Boberii Mihai Cristian Tentea (27 de ani) și George Iordache (22 de ani) se vor alege cu un premiere consistentă din partea COSR. Foto: COSR
Jocurile Olimpice

Și locul 5 e premiat de COSR Câți bani vor primi Tentea și Iordache pentru rezultatul istoric de la Jocurile Olimpice + Suma ar putea fi dublată

alt-text Publicat: 18.02.2026, ora 09:30
alt-text Actualizat: 18.02.2026, ora 12:06
  • Boberii Mihai Cristian Tentea (27 de ani) și George Iordache (22 de ani) se vor alege cu un bonus consistent din partea COSR.
  • Ei au obținut un senzațional loc 5 la bob-2 persoane masculin, la Jocurile Olimpice 2026 de la Milano-Cortina.

Delegația României se va întoarce din Italia cu un loc 5, cel mai bun rezultat din ultimii 34 de ani la JO de iarnă.

Performanță istorică Tentea și Iordache, cel mai bun rezultat al României de peste 3 decenii la Jocurile Olimpice de iarnă
Și locul 5 e premiat de COSR. Câți bani vor primi Tentea și Iordache pentru locul 5 de la Jocurile Olimpice

Tentea și Iordache vor fi răsplătiți pe măsură de COSR, pentru că România nu premiază financiar doar medaliații olimpici. Recompensele financiare se acordă până la locul 6, astfel că cei doi vor încasa câte 42.00 de euro.

Suma reprezintă jumătate din premiul oferit pentru o medalie de bronz.

Premieri COSR pentru Jocurile Olimpice:

  • Locul 1 - 140.000 €
  • Locul 2 - 112.000 €
  • Locul 3 - 84.000 €
  • Locul 4 - 56.000 €
  • Locul 5 - 42.000 €
  • Locul 6 - 28.000 €

Mai mult, suma ar putea fi dublată de Guvern, la cererea COSR și ANS, așa cum s-a întâmplat la precedentele ediții ale JO de vară. Astfel, Tentea și Iordache s-ar putea alege chiar cu câte 84.000 de euro.

140.000 de euro
este premiul oferit de COSR pentru medaliile olimpice de aur obținute de România, în urma unei modificări a legii, survenită înaintea JO Paris 2024.
Jocurile Olimpice. Mihai Tentea și George Iordache, locul 5 la bob-2 persoane. Foto - captură TVR Sport (11).jpg
Jocurile Olimpice. Mihai Tentea și George Iordache, locul 5 la bob-2 persoane. Foto - captură TVR Sport (11).jpg

Galerie foto (20 imagini)

Jocurile Olimpice. Mihai Tentea și George Iordache, locul 5 la bob-2 persoane. Foto - captură TVR Sport (1).jpg Jocurile Olimpice. Mihai Tentea și George Iordache, locul 5 la bob-2 persoane. Foto - captură TVR Sport (2).jpg Jocurile Olimpice. Mihai Tentea și George Iordache, locul 5 la bob-2 persoane. Foto - captură TVR Sport (3).jpg Jocurile Olimpice. Mihai Tentea și George Iordache, locul 5 la bob-2 persoane. Foto - captură TVR Sport (5).jpg Jocurile Olimpice. Mihai Tentea și George Iordache, locul 5 la bob-2 persoane. Foto - captură TVR Sport (6).jpg
+20 Foto
labels.photo-gallery

Singura medalie a României la JO de iarnă, obținută tot la bob

Rezultatul obținut de cei doi este printre cele mai bune înregistrate de România la Jocurile Olimpice de iarnă.

Cea mai bună performanță a fost înregistrată în 1968, la Grenoble.

Atunci, Ionuț Panțuru și Nicolae Neagoe au obținut bronzul cu bobul de două persoane, fiind depășiți doar de Italia și de RFG.

Este singura medalie din palmaresul României la Jocurile Olimpice de iarnă.

Jocurile Olimpice romania bob prime mihai tentea gabriel iordache
